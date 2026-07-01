Så här planerar du säljcoaching för nya säljare: En guide för enablement-chefer

Försäljningscoaching för nya säljare är en strukturerad och återkommande process där varje nyanställd säljare kopplas ihop med en chef eller coach för att gå igenom säljportföljen, finslipa säljargument och snabbare fylla kunskapsluckor. För en säljstödschef på ett SaaS-företag är svaret på frågan ”hur genomför man detta i stor skala?” ett självbokningssystem: säljarna väljer själva en tid, skickar in bakgrundsinformation i förväg och dyker upp väl förberedda. Doodles Booking Page stöder anpassade inledande frågor, så att varje coachningssession redan är förifylld med säljarens namn, aktuellt affärsstadium och eventuella hinder innan chefen öppnar kalendern.

🎯 Varför 20 repetitioner tillsammans med tränare ställer till det i din kalender

En säljstödschef på ett SaaS-företag som genomför säljcoaching för nya säljare i någon större skala stöter snabbt på samma hinder. Tjugo nya säljare, som var och en behöver en veckovis coachingsession på 30–60 minuter, innebär 20 separata schemaläggningsprocesser per vecka. Multiplicera det med olika intagningsgrupper, chefernas tillgänglighetstider och tidszonsskillnader inom ett geografiskt spritt SaaS-team, så blir samordningsarbetet ett helt andra jobb.

Den vanligaste lösningen är ett delat kalkylblad eller en e-postkedja där säljarna omväxlande ombeds att ”boka en tid”. Inget av detta fungerar. Kalkylbladen blir inaktuella så fort en chef reserverar tid för en affärsgenomgång. E-postkedjor leder till dubbelbokningar eller säljare som helt enkelt aldrig svarar. Resultatet blir att coachningsmötena uteblir, nya säljare går miste om den strukturerade feedback de behöver under sin inkörningsperiod och att kvotuppfyllelsen under de första 90 dagarna blir lidande.

Det grundläggande problemet är inte bristande vilja från tränarens sida. Det är avsaknaden av ett system som låter säljaren själv ansvara för schemaläggningen, samtidigt som chefen får den information som behövs för att varje session ska bli givande.

🛠 Hur Booking Page förbättrar säljcoaching för nya säljare

Lösningen med Doodle för en säljstödschef på ett SaaS-företag är enkel: publicera en Booking Page, lägg till anpassade inledande frågor och låt säljarna boka sina möten själva. Här beskrivs hur varje del fungerar i praktiken.

Med självbokning slipper man allt krångel. Chefen anger sina tillgängliga tidsluckor en gång. Varje ny säljare besöker länken till Booking Page, ser lediga tider i sin egen tidszon (Doodles automatiska tidszonsdetektering sköter omräkningen) och bokar direkt. Inga e-posttrådar, inga kalkylblad, ingen koordinator som mellanhand.

Anpassade inledande frågor ger bakgrundsinformation inför sessionen. Doodles Booking Page stöder anpassade inledande frågor i bokningsformuläret. En säljstödschef på ett SaaS-företag kan lägga till fält som ”Säljare och område”, ”Aktuellt affärsstadium (prospektering / kartläggning / offert / förhandling)” och ”Största hindret den här veckan”. Chefen ser dessa svar redan före mötet, vilket innebär att de första fem minuterna inte går åt till statusuppdateringar.

Buffertiderna skyddar fokusblocken. Doodles Booking Page stödjer buffertider mellan möten, så att coachingmöten som följer direkt efter varandra inte överlappar varandra. En buffert på 10 minuter efter varje 45-minuterssession ger chefen tid att föra in anteckningar i CRM-systemet innan nästa säljare ansluter sig.

Videokonferensfunktionen är inbyggd. Coaching-sessionerna genomförs via Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams – alla fyra stöds direkt i systemet – så att säljaren får en kalenderinbjudan med en fungerande länk direkt när bokningen görs.

Doodle's Booking Page kan chefer lägga in anpassade inledande frågor direkt i bokningsflödet, vilket innebär att säljarna kommer till varje säljcoaching-session med bakgrundsinformation om affären redan på bordet.

⚙️ Operativt upplägg för en SaaS-implementeringsansvarig

När Booking Page har publicerats kan en säljstödschef på ett SaaS-företag på några få steg sätta igång säljcoaching för nya säljare inom hela en introduktionsgrupp.

Anslut din kalender. Doodle integreras med Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender. Tack vare synkronisering i realtid blockerar Booking Page automatiskt tidsluckor som redan är upptagna, så att säljarna aldrig bokar in något som krockar med ett befintligt åtagande.

Ställ in dina kadensfönster. Ange vilka dagar och tider som är tillgängliga för coaching. Många SaaS-enablement-chefer reserverar tisdag till torsdag förmiddag för coaching av säljare och håller måndag och fredag fria för genomgångar av säljprocessen och teamsamordning.

Sprid länken. Lägg in länken till Booking Page i er Slack-kanal för introduktionen eller i välkomstmejlet från LMS. Alla nya säljare i gruppen använder samma länk. Doodles Booking Page hanterar upp till samtidiga bokningar utan konflikter, eftersom varje tidslucka låses så fort den bokas.

Använd automatiskt återkommande händelser för fortlöpande coaching. Efter den inledande introduktionsperioden övergår ofta säljcoaching för nya säljare till att ske regelbundet, en gång i veckan eller varannan vecka. Doodle stöder automatiskt återkommande händelser, vilket innebär att en säljare som bokar en återkommande tid inte behöver boka om den varje vecka.

Påminnelser via e-post bidrar till att minska antalet uteblivna besök. Doodle skickar automatiskt påminnelser via e-post (endast e-post; inga SMS eller push-meddelanden). För en säljstödschef på ett SaaS-företag som håller 15 till 20 sessioner per vecka innebär även en liten minskning av antalet uteblivna deltagare att betydande antal coachingtimmar kan återvinnas.

Doodles Booking Page stöder automatiskt återkommande evenemang och påminnelser via e-post, vilket ger säljstödschefer ett system för återkommande veckovis säljcoaching utan behov av manuell uppföljning.

Färdiga mallar för Group Poll inom säljcoaching för nya säljare

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för det här scenariot. Titel, beskrivning och varaktighet fylls i automatiskt via länken – det är bara att klicka så är din omröstning klar.

Veckovis coaching i granskning av projektflödet Förifylld Group Poll, 30 min Starta denna omröstning Genomgång av nya säljprojekter: välj ett 30-minutersintervall för att diskutera dina viktigaste affärer.

Utvärderingsmöte efter det inledande samtalet Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning Gör en efteranalys av ditt senaste upptäcktsamtal och finslipa dina frågor för att bedöma om en kund är lämplig.

Coaching i hantering av invändningar Förifylld Group Poll, 60 min Starta denna omröstning Öva på vanliga invändningar genom rollspel och ta fram en samlad strategi för hur ni ska bemöta dem tillsammans.

Uppföljning efter 30–60–90 dagar Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning Gå igenom milstolparna för introduktionsfasen, framstegen mot kvoterna och kompetensbristerna efter 60 dagar.

Granskning av affärsstrategi och avslutningsplan Förifylld Group Poll, 90 min Starta denna omröstning Gå igenom din affär i slutfasen och kom överens om en plan för avslut med din coach.

✅ Vad Doodle erbjuder inom säljcoaching för nya säljare

Kapacitet Doodle Anmärkningar Self-booking Booking Page för schemaläggning på initiativ av säljare 🟩 Grundläggande åtgärd för säljcoaching av nya säljare Anpassade frågor vid intag (representantens namn, affärsfas) 🟩 Finns på Booking Page Pauser mellan coachingsessionerna 🟩 Förhindrar överlappning mellan två händelser Integration med Google Meet, Zoom, Webex och Microsoft Teams 🟩 Alla fyra stöds direkt Automatiskt återkommande händelser för återkommande coachningsintervall 🟩 Minskar besväret vid ombokning Anpassad varumärkesprofilering (logotyp och huvudfärg på Booking Page) ⚠️ Finns i Premium-versionen Group Poll med flera värdar (två tränare, en omröstning) 🔜 I färdplanen SMS- eller push-påminnelser vid utebliven ankomst från representanter ❌ Endast påminnelser via e-post

❓ Vanliga frågor

Fråga: Kan en försäljningsstödschef på ett SaaS-företag genomföra försäljningscoaching för nya säljare i flera olika tidszoner? A: Ja. Doodles automatiska tidszonsdetektering visar automatiskt tillgängliga tider i varje säljares lokala tidszon. En chef i New York som publicerar en Booking Page kommer att visa korrekta lokala tider för säljare i London eller Singapore utan att någon manuell omräkning behövs.

Fråga: Behöver nya säljare ett Doodle-konto för att boka en coachningssession? S: Säljare som bokar via en Booking Page behöver inte ha ett eget Doodle-konto för att boka en tid. Den ansvarige som sköter säljcoachningsprogrammet behöver däremot ett Doodle-konto för att skapa och hantera Booking Page-sidan.

Fråga: Hur fungerar anpassade inledande frågor vid säljutbildning för nya säljare? S: När Booking Page konfigureras lägger säljstödschefen till anpassade fält i bokningsformuläret. Säljarna fyller i dessa när de bokar, och chefen ser svaren kopplade till varje bekräftat möte. Vanliga fält för säljcoaching är bland annat aktuellt affärsstadium, den vanligaste invändningen under veckan samt säljarens område eller segment.

Fråga: Vad händer om en chef behöver boka om ett coachningsmöte? S: Doodle skickar e-postpåminnelser kopplade till bekräftade bokningar. Om ansvarig behöver avboka eller göra ändringar kan hen göra det via sitt Doodle-konto, och deltagaren får då ett e-postmeddelande. För återkommande tillfällen som har ställts in med automatisk återkommande funktion påverkar ändringar av ett enskilt tillfälle inte automatiskt hela serien.

👉 Är du redo att förenkla din säljcoaching för nya säljare?

En Sales Enablement-chef på ett SaaS-företag bör inte behöva ägna flera timmar varje vecka åt att samordna kalendrarna för 20 nya säljare. Använd mallarna ovan för att på några minuter starta din första förifyllda Group Poll, eller skapa en Booking Page med anpassade inledande frågor så att säljarna själva kan boka möten med affärsinformationen redan bifogad. Prova gratis redan idag.