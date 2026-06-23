Le coaching commercial destiné aux nouveaux commerciaux consiste, de manière structurée et régulière, à associer chaque nouvelle recrue à un responsable ou à un coach afin de passer en revue le pipeline, d’affiner les argumentaires et de combler plus rapidement les lacunes en matière de compétences. Pour un responsable de l’accompagnement commercial au sein d’une entreprise SaaS, la réponse à la question « comment mettre cela en œuvre à grande échelle ? » réside dans un système d’auto-réservation : les commerciaux choisissent eux-mêmes leur créneau, fournissent les informations contextuelles à l’avance et se présentent prêts à travailler. La page de prise de rendez-vous de Doodle prend en charge les questions d’accueil personnalisées, de sorte que chaque session de coaching s’affiche avec le nom du commercial, l’état d’avancement actuel de la transaction et les éventuels obstacles, avant même que le responsable n’ouvre son agenda.

🎯 Pourquoi faire 20 répétitions avec des entraîneurs perturbe votre emploi du temps

Un responsable de l'accompagnement commercial au sein d'une entreprise SaaS qui organise des sessions de coaching pour ses nouveaux commerciaux, quelle que soit l'ampleur de l'opération, se heurte rapidement au même obstacle. Vingt nouveaux commerciaux, nécessitant chacun une session de coaching hebdomadaire de 30 à 60 minutes, cela représente 20 processus de planification distincts par semaine. Si l’on multiplie cela par le nombre de promotions, les créneaux de disponibilité des responsables et les décalages horaires au sein d’une équipe SaaS dispersée géographiquement, la charge de travail liée à la coordination devient un véritable deuxième emploi.

La solution de contournement habituelle consiste à utiliser un tableur partagé ou une chaîne d’e-mails à tour de rôle demandant aux commerciaux de « réserver un créneau ». Aucune de ces deux méthodes ne fonctionne. Les tableurs deviennent obsolètes dès qu’un responsable réserve du temps pour un bilan de dossier. Les chaînes d’e-mails entraînent des doublons dans les réservations ou des commerciaux qui ne répondent tout simplement jamais. Résultat : les séances de coaching sont annulées, les nouveaux commerciaux ne bénéficient pas des retours structurés dont ils ont besoin pendant leur période de formation, et l’atteinte des quotas au cours des 90 premiers jours en pâtit.

Le problème fondamental ne réside pas dans un manque de volonté de la part des formateurs. Il s'agit plutôt de l'absence d'un système qui confie la responsabilité de la planification au représentant, tout en fournissant au responsable les éléments de contexte nécessaires pour que chaque session soit utile.

🛠 Comment une page de prise de rendez-vous optimise l'accompagnement commercial des nouveaux commerciaux

La solution proposée par Doodle pour un responsable de l'accompagnement commercial au sein d'une entreprise SaaS est simple : publier une page de prise de rendez-vous, ajouter des questions de présélection personnalisées et laisser les commerciaux prendre eux-mêmes leurs rendez-vous. Voici comment chaque élément fonctionne concrètement.

La réservation en ligne évite les allers-retours. Le responsable définit une seule fois les créneaux horaires disponibles. Chaque nouveau commercial accède à la page de réservation, consulte les créneaux disponibles dans son propre fuseau horaire (la détection automatique du fuseau horaire de Doodle se charge de la conversion) et réserve directement. Pas d'échange d'e-mails, pas de tableur, pas d'intermédiaire.

Des questions d'accueil personnalisées permettent de mieux cerner le contexte avant la séance. La page de prise de rendez-vous de Doodle permet d'ajouter des questions personnalisées au formulaire de réservation. Un responsable de l'accompagnement commercial au sein d'une entreprise SaaS peut ainsi ajouter des champs tels que « Nom du commercial et territoire », « Étape actuelle de la transaction (Prospection / Découverte / Proposition / Négociation) » et « Principal obstacle cette semaine ». Le responsable consulte ces réponses avant la session, ce qui évite de consacrer les cinq premières minutes à faire le point sur l'avancement du dossier.

Les délais tampons protègent les blocs de mise au point. La page de prise de rendez-vous de Doodle prévoit des plages horaires de transition entre les réunions, afin que les séances de coaching consécutives ne se chevauchent pas. Une plage de transition de 10 minutes après chaque séance de 45 minutes permet au responsable de consigner ses notes dans le CRM avant l'arrivée du commercial suivant.

La visioconférence est intégrée. Les séances de coaching se déroulent via Google Meet, Zoom, Webex ou Microsoft Teams, ces quatre plateformes étant prises en charge de manière native ; ainsi, dès qu’il réserve une séance, le commercial reçoit une invitation dans son agenda accompagnée d’un lien actif.

La page de prise de rendez-vous de Doodle permet aux responsables d'intégrer des questions d'accueil personnalisées directement dans le processus de prise de rendez-vous, ce qui signifie que les commerciaux arrivent à chaque session de coaching commercial en disposant d'emblée du contexte de la transaction.

⚙️ Mise en place opérationnelle pour un responsable de l'accompagnement SaaS

Une fois la page de réservation mise en ligne, un responsable de l'accompagnement commercial au sein d'une entreprise SaaS peut mettre en place, en quelques étapes seulement, un programme de coaching commercial destiné aux nouveaux commerciaux de l'ensemble d'une promotion d'intégration.

Connectez votre agenda. Doodle s'intègre à Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Agenda. Grâce à la synchronisation en temps réel, la page de prise de rendez-vous bloque automatiquement les créneaux déjà réservés, ce qui évite aux commerciaux de prendre un rendez-vous qui chevaucherait un engagement existant.

Définissez vos plages de cadence. Définissez les jours et les horaires disponibles pour le coaching. De nombreux responsables de l'accompagnement SaaS réservent les matins du mardi au jeudi au coaching des commerciaux et gardent les lundis et vendredis libres pour les revues du pipeline et les réunions de synchronisation de l'équipe.

Partagez le lien. Copiez l'URL de la page de réservation et collez-la dans votre canal Slack dédié à l'intégration ou dans l'e-mail de bienvenue de votre LMS. Tous les nouveaux commerciaux de la promotion utilisent le même lien. La page de réservation de Doodle permet de gérer un nombre illimité de réservations simultanées sans conflit, car chaque créneau est verrouillé dès qu'il est réservé.

Utilisez les événements récurrents automatiques pour un accompagnement continu. Une fois la période d'intégration initiale terminée, l'accompagnement commercial des nouveaux commerciaux s'effectue souvent à un rythme hebdomadaire ou bihebdomadaire. Doodle prend en charge les événements à récurrence automatique ; ainsi, un commercial qui réserve un créneau récurrent n'a pas besoin de le réserver à nouveau chaque semaine.

Les rappels par e-mail permettent de limiter le nombre de non-présentations. Doodle envoie automatiquement des rappels par e-mail (uniquement par e-mail ; pas de SMS ni de notifications push). Pour un responsable de l'accompagnement commercial au sein d'une entreprise SaaS organisant entre 15 et 20 sessions par semaine, même une légère diminution du nombre d'absences se traduit par un gain significatif d'heures de coaching.

La page de prise de rendez-vous de Doodle prend en charge les événements récurrents automatiques et les rappels par e-mail, offrant ainsi aux responsables de l'accompagnement commercial un système reproductible pour le coaching commercial hebdomadaire, sans nécessiter de suivi manuel.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour l'accompagnement des nouveaux commerciaux

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre, la description et la durée sont déjà renseignés par le lien : il vous suffit de cliquer pour que votre sondage soit prêt.

Accompagnement hebdomadaire sur l'analyse du pipeline Sondage de groupe prérempli, 30 min Lancer ce sondage Nouvel examen du portefeuille de prospects : choisissez un créneau de 30 minutes pour discuter de vos meilleures opportunités commerciales.

Séance de débriefing après l'entretien de prise de contact Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Faites le point sur votre dernier entretien de prise de contact et affinez vos questions de présélection.

Accompagnement à la gestion des objections Sondage de groupe prérempli, 60 min Lancer ce sondage Mettez en situation les objections les plus courantes et élaborez ensemble votre guide de réponses.

Suivi de la mise en service progressive à 30, 60 et 90 jours Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage À 60 jours, faites le point sur les étapes clés du programme de formation, l'avancement des objectifs et les lacunes en matière de compétences.

Examen de la stratégie de négociation et du plan de conclusion de la transaction Sondage de groupe prérempli, 90 min Lancer ce sondage Passez en revue votre projet en phase finale et mettez-vous d'accord avec votre coach sur un plan de finalisation.

✅ Les fonctionnalités proposées par Doodle pour l'accompagnement commercial des nouveaux commerciaux

Capacité Gribouillage Remarques Page de réservation en libre-service pour la prise de rendez-vous à l'initiative d'un commercial 🟩 Mesures clés pour l'accompagnement commercial des nouveaux commerciaux Questions personnalisées lors de la prise en charge (nom du commercial, étape du dossier) 🟩 Disponible sur la page de réservation Délais entre les séances de coaching 🟩 Empêche les dépassements successifs Intégration avec Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams 🟩 Les quatre sont pris en charge en natif Événements récurrents automatiques pour un rythme de coaching régulier 🟩 Réduit les difficultés liées à la modification des réservations Personnalisation de l'identité visuelle (logo et couleur principale sur la page de réservation) ⚠️ Disponible avec la formule Premium Sondages de groupe organisés conjointement (deux entraîneurs, un sondage) 🔜 Dans la feuille de route Rappels par SMS ou notifications push en cas d'absence d'un représentant ❌ Rappels par e-mail uniquement

❓ Foire aux questions

Q : Un responsable de l'accompagnement commercial au sein d'une entreprise SaaS peut-il animer des sessions de coaching commercial destinées aux nouveaux commerciaux répartis sur plusieurs fuseaux horaires ? R : Oui. La fonction de détection automatique du fuseau horaire de Doodle affiche automatiquement les créneaux disponibles dans le fuseau horaire local de chaque commercial. Un responsable basé à New York qui publie une page de prise de rendez-vous affichera les heures locales correctes pour les commerciaux de Londres ou de Singapour, sans qu'aucune conversion manuelle ne soit nécessaire.

Q : Les nouveaux commerciaux doivent-ils disposer d'un compte Doodle pour réserver une séance de coaching ? R : Les commerciaux qui effectuent une réservation via une page de réservation n'ont pas besoin de leur propre compte Doodle pour réserver un créneau. En revanche, le responsable chargé du programme de coaching commercial doit disposer d'un compte Doodle pour créer et gérer la page de réservation.

Q : Comment fonctionnent les questions d'accueil personnalisées dans le cadre de l'accompagnement commercial des nouveaux commerciaux ? R : Lors de la configuration de la page de réservation, le responsable de l'accompagnement commercial ajoute des champs personnalisés au formulaire de réservation. Les commerciaux les remplissent au moment de la réservation, et le responsable peut consulter les réponses associées à chaque session confirmée. Parmi les champs couramment utilisés pour l'accompagnement commercial, on trouve notamment le stade actuel de la négociation, la principale objection rencontrée cette semaine, ainsi que le territoire ou le segment du commercial.

Q : Que se passe-t-il si un responsable doit reporter une séance de coaching ? R : Doodle envoie des rappels par e-mail liés aux réservations confirmées. Si le responsable doit annuler ou modifier une réservation, il peut le faire depuis son compte Doodle, et le représentant reçoit alors une notification par e-mail. Pour les sessions récurrentes configurées avec des événements à renouvellement automatique, les modifications apportées à une seule session n'affectent pas automatiquement l'ensemble de la série.

👉 Prêt à simplifier l'accompagnement commercial de vos nouveaux commerciaux ?

Un responsable de l'accompagnement commercial au sein d'une entreprise SaaS ne devrait pas passer des heures chaque semaine à gérer les agendas de 20 nouveaux commerciaux. Utilisez les modèles ci-dessus pour lancer en quelques minutes votre premier sondage de groupe prérempli, ou configurez une page de prise de rendez-vous avec des questions d'accueil personnalisées afin que les commerciaux puissent prendre eux-mêmes leurs rendez-vous avec le contexte de la transaction déjà intégré. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.