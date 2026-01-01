Jak zaplanować szkolenia sprzedażowe dla nowych przedstawicieli handlowych: przewodnik dla menedżerów ds. wsparcia sprzedaży

Coaching sprzedażowy dla nowych przedstawicieli handlowych to usystematyzowana, cykliczna praktyka polegająca na przydzielaniu każdemu nowemu pracownikowi działu sprzedaży menedżera lub coacha w celu przeglądu potencjalnych transakcji, dopracowania scenariuszy rozmów oraz szybszego wypełnienia luk w umiejętnościach. Dla menedżera ds. wsparcia sprzedaży w firmie SaaS odpowiedzią na pytanie „jak zorganizować to na dużą skalę?” jest system samodzielnej rezerwacji: przedstawiciele wybierają własny termin, z wyprzedzeniem przekazują informacje kontekstowe i przychodzą na spotkanie przygotowani. Booking Page Doodle obsługuje niestandardowe pytania wstępne, dzięki czemu każda sesja coachingowa jest wstępnie wypełniona imieniem i nazwiskiem przedstawiciela, aktualnym etapem transakcji oraz ewentualnymi przeszkodami, zanim menedżer otworzy kalendarz.

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Kierownik ds. wsparcia sprzedaży w firmie SaaS, prowadzący coaching sprzedażowy dla nowych przedstawicieli na naprawdę dużą skalę, szybko napotyka tę samą przeszkodę. Dwudziestu nowych przedstawicieli, z których każdy potrzebuje cotygodniowej sesji coachingowej trwającej od 30 do 60 minut, oznacza 20 oddzielnych procesów planowania w każdym tygodniu. Jeśli pomnożymy to przez kolejne grupy nowych pracowników, okna dostępności menedżera oraz różnice stref czasowych w rozproszonym zespole SaaS, to nakład pracy związany z koordynacją staje się drugą pracą.

Typowym rozwiązaniem tymczasowym jest wspólny arkusz kalkulacyjny lub łańcuch e-mailowy typu „round-robin”, w którym prosi się przedstawicieli o „zarezerwowanie terminu”. Żadne z tych rozwiązań nie sprawdza się. Arkusze kalkulacyjne tracą aktualność w momencie, gdy kierownik rezerwuje czas na przegląd transakcji. Łańcuchy e-mailowe prowadzą do podwójnych rezerwacji lub sytuacji, w których przedstawiciele po prostu nigdy nie odpowiadają. W rezultacie: sesje coachingowe są pomijane, nowi przedstawiciele tracą możliwość uzyskania ustrukturyzowanej informacji zwrotnej, której potrzebują w okresie wdrażania, a realizacja planów sprzedaży w pierwszych 90 dniach ulega pogorszeniu.

Głównym problemem nie jest brak zaangażowania ze strony trenera. Chodzi raczej o brak systemu, który przekazywałby odpowiedzialność za planowanie sesji pracownikowi, a jednocześnie zapewniałby kierownikowi informacje niezbędne do tego, by każda sesja była owocna.

🛠 Jak Booking Page usprawnia coaching sprzedażowy dla nowych przedstawicieli handlowych

Rozwiązanie Doodle dla menedżera ds. wsparcia sprzedaży w firmie SaaS jest proste: wystarczy opublikować Booking Page, dodać niestandardowe pytania wstępne i umożliwić przedstawicielom samodzielną rezerwację. Oto, jak poszczególne elementy działają w praktyce.

Samodzielna rezerwacja pozwala uniknąć ciągłej wymiany wiadomości. Kierownik ustala dostępne terminy tylko raz. Każdy nowy przedstawiciel odwiedza Booking Page, widzi wolne terminy w swojej strefie czasowej (automatyczne wykrywanie strefy czasowej przez Doodle zajmuje się przeliczeniem) i dokonuje rezerwacji bezpośrednio. Bez wymiany e-maili, bez arkuszy kalkulacyjnych, bez pośrednictwa koordynatora.

Indywidualne pytania wstępne pozwalają uzyskać informacje kontekstowe przed sesją. Booking Page serwisu Doodle umożliwia dodawanie niestandardowych pytań wstępnych w formularzu rezerwacyjnym. Menedżer ds. wsparcia sprzedaży w firmie SaaS może dodać takie pola, jak „Nazwisko przedstawiciela handlowego i obszar działania”, „Aktualny etap transakcji (pozyskiwanie klientów / analiza potrzeb / oferta / negocjacje)” oraz „Główna przeszkoda w tym tygodniu”. Menedżer zapoznaje się z tymi odpowiedziami przed sesją, dzięki czemu pierwsze pięć minut nie jest poświęcane na omówienie aktualnego stanu sprawy.

Czasy buforowania chronią bloki ostrości. Booking Page w Doodle pozwala na uwzględnienie czasów buforowych między spotkaniami, dzięki czemu sesje coachingowe odbywające się jedna po drugiej nie nakładają się na siebie. 10-minutowy bufor po każdej 45-minutowej sesji daje menedżerowi czas na wprowadzenie notatek do systemu CRM, zanim dołączy kolejny przedstawiciel handlowy.

Wbudowana funkcja wideokonferencji. Sesje coachingowe odbywają się za pośrednictwem Google Meet, Zoom, Webex lub Microsoft Teams – wszystkie cztery platformy są obsługiwane natywnie, dzięki czemu przedstawiciel handlowy otrzymuje zaproszenie do kalendarza wraz z działającym linkiem natychmiast po dokonaniu rezerwacji.

Booking Page Doodle umożliwia menedżerom umieszczenie niestandardowych pytań wstępnych bezpośrednio w procesie rezerwacji, dzięki czemu przedstawiciele handlowi przychodzą na każdą sesję coachingową z pełnym kontekstem transakcji już od samego początku.

⚙️ Konfiguracja operacyjna dla menedżera ds. wdrażania rozwiązań SaaS

Po uruchomieniu Booking Page menedżer ds. wsparcia sprzedaży w firmie SaaS może w kilku krokach wdrożyć program szkoleniowy dla nowych przedstawicieli handlowych w całej grupie nowo zatrudnionych pracowników.

Podłącz swój kalendarz. Aplikacja Doodle integruje się z Kalendarzem Google, programem Microsoft Outlook oraz Kalendarzem Apple. Dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym Booking Page automatycznie blokuje terminy, które są już zajęte, dzięki czemu przedstawiciele handlowi nigdy nie rezerwują spotkań w terminie, w którym mają już inne zobowiązania.

Ustaw okna kadencji. Określ, w jakie dni i o jakich godzinach można przeprowadzać sesje coachingowe. Wielu menedżerów ds. wdrażania rozwiązań SaaS rezerwuje poranki od wtorku do czwartku na coaching przedstawicieli handlowych, a poniedziałki i piątki pozostawia wolne na przeglądy potencjalnych transakcji i spotkania koordynacyjne zespołu.

Udostępnij ten link. Wklej adres URL Booking Page do kanału Slacka przeznaczonego dla nowych pracowników lub do powitalnego e-maila z systemu LMS. Każdy nowy przedstawiciel handlowy z tej grupy korzysta z tego samego linku. Booking Page Doodle obsługuje nawet rezerwacje jednocześnie bez konfliktów, ponieważ każdy termin zostaje zablokowany w momencie jego zajęcia.

Wykorzystaj automatycznie powtarzające się wydarzenia do prowadzenia ciągłego coachingu. Po początkowym okresie wdrażania szkolenia sprzedażowe dla nowych przedstawicieli handlowych często przechodzą w cykliczne sesje odbywające się co tydzień lub co dwa tygodnie. Doodle obsługuje automatycznie powtarzające się wydarzenia, więc przedstawiciel handlowy, który zarezerwuje stały termin, nie musi rezerwować go na nowo co tydzień.

Przypomnienia wysyłane e-mailem ograniczają liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach. Doodle automatycznie wysyła przypomnienia e-mailowe (wyłącznie e-mailem; bez SMS-ów ani powiadomień push). Dla menedżera ds. wsparcia sprzedaży w firmie SaaS, który prowadzi od 15 do 20 sesji tygodniowo, nawet niewielki spadek liczby osób, które nie pojawiają się na spotkaniach, przekłada się na odzyskanie znacznej liczby godzin przeznaczonych na coaching.

Booking Page Doodle obsługuje automatycznie powtarzające się wydarzenia oraz przypomnienia e-mailowe, zapewniając menedżerom ds. wsparcia sprzedaży sprawny system do prowadzenia cotygodniowych sesji coachingowych bez konieczności ręcznego monitorowania.

Gotowe szablony Group Poll do coachingu sprzedażowego dla nowych przedstawicieli handlowych

Skorzystaj z dowolnego z poniższych szablonów, aby jednym kliknięciem uruchomić Group Poll dla tego scenariusza. Tytuł, opis i czas trwania są już wypełnione przez link — wystarczy kliknąć, a Group Poll będzie gotowa.

Cotygodniowe sesje coachingowe poświęcone przeglądowi projektów w przygotowaniu Wstępnie wypełniona Group Poll, 30 min Rozpocznij tę ankietę Przegląd nowych potencjalnych klientów: wybierz 30-minutowy termin, aby omówić swoje najważniejsze transakcje.

Spotkanie podsumowujące rozmowę wstępną Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Przeanalizuj przebieg ostatniej rozmowy rozpoznawczej i dopracuj pytania kwalifikacyjne.

Szkolenie z zakresu radzenia sobie z zastrzeżeniami Wstępnie wypełniona Group Poll, 60 min Rozpocznij tę ankietę Przećwiczcie w formie scenek typowe zastrzeżenia i wspólnie opracujcie zestaw gotowych odpowiedzi.

Sprawdzanie postępów co 30, 60 i 90 dni Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Po upływie 60 dni należy przeanalizować postępy w realizacji etapów programu, realizację planów oraz luki w umiejętnościach.

Przegląd strategii transakcji i planu zamknięcia transakcji Wstępnie wypełniona Group Poll, 90 min Rozpocznij tę ankietę Przejrzyj szczegóły swojej transakcji na końcowym etapie i uzgodnij z trenerem plan jej sfinalizowania.

✅ Jakie narzędzia oferuje Doodle w zakresie coachingu sprzedażowego dla nowych przedstawicieli handlowych

Możliwości Doodle Uwagi Booking Page z samodzielnym wprowadzaniem danych, przeznaczona do planowania spotkań z inicjatywy przedstawiciela handlowego 🟩 Podstawowe wskazówki dotyczące coachingu sprzedażowego dla nowych przedstawicieli handlowych Pytania niestandardowe dotyczące pozyskiwania klientów (nazwa przedstawiciela, etap transakcji) 🟩 Dostępne na Booking Page Czasowe przerwy między sesjami coachingowymi 🟩 Zapobiega dwukrotnemu przekroczeniu Integracja z Google Meet, Zoom, Webex i Microsoft Teams 🟩 Wszystkie cztery są obsługiwane natywnie Automatycznie powtarzające się wydarzenia w ramach stałego programu coachingowego 🟩 Zmniejsza utrudnienia związane ze zmianą rezerwacji Indywidualne elementy identyfikacji wizualnej (logo i główny kolor na Booking Page) ⚠️ Dostępne w wersji Premium Group Polls organized together (two coaches, one poll) 🔜 W planie działania Powiadomienia SMS lub push w przypadku niepojawienia się przedstawiciela ❌ Wyłącznie przypomnienia e-mailowe

❓ Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czy kierownik ds. wsparcia sprzedaży w firmie oferującej oprogramowanie w modelu SaaS może prowadzić szkolenia sprzedażowe dla nowych przedstawicieli handlowych w różnych strefach czasowych? O: Tak. Funkcja automatycznego wykrywania strefy czasowej w serwisie Doodle automatycznie wyświetla dostępne terminy w lokalnej strefie czasowej każdego przedstawiciela. Menedżer z siedzibą w Nowym Jorku, publikujący Booking Page, wyświetli prawidłowe godziny lokalne przedstawicielom w Londynie lub Singapurze bez konieczności ręcznego przeliczania.

Pytanie: Czy nowi przedstawiciele handlowi muszą posiadać konto w serwisie Doodle, aby zarezerwować sesję coachingową? O: Przedstawiciele handlowi rezerwujący terminy za pośrednictwem Booking Page nie muszą posiadać własnego konta w serwisie Doodle, aby zarezerwować termin. Kierownik prowadzący program szkoleniowy z zakresu sprzedaży musi natomiast posiadać konto w serwisie Doodle, aby utworzyć Booking Page i zarządzać nim.

Pytanie: Jak działają niestandardowe pytania wstępne w ramach szkolenia sprzedażowego dla nowych przedstawicieli handlowych? O: Podczas konfigurowania Booking Page kierownik ds. wsparcia sprzedaży dodaje niestandardowe pola do formularza rezerwacyjnego. Przedstawiciele handlowi wypełniają je podczas dokonywania rezerwacji, a kierownik widzi odpowiedzi przypisane do każdej potwierdzonej sesji. Typowe pola wykorzystywane w coachingu sprzedażowym obejmują aktualny etap transakcji, najczęstszy sprzeciw napotkany w tym tygodniu oraz obszar działania lub segment przedstawiciela handlowego.

Pytanie: Co się stanie, jeśli menedżer będzie musiał przełożyć sesję coachingową? O: Doodle wysyła przypomnienia e-mailowe związane z potwierdzonymi rezerwacjami. Jeśli menedżer musi anulować lub zmienić rezerwację, może to zrobić ze swojego konta w Doodle, a przedstawiciel otrzyma powiadomienie e-mailowe. W przypadku sesji cyklicznych skonfigurowanych z automatycznym powtarzaniem wydarzeń zmiany dotyczące pojedynczego terminu nie mają automatycznie wpływu na cały cykl.

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Menedżer ds. wsparcia sprzedaży w firmie SaaS nie powinien poświęcać co tydzień wielu godzin na koordynowanie terminów w kalendarzu dla 20 nowych przedstawicieli handlowych. Skorzystaj z powyższych szablonów, aby w ciągu kilku minut uruchomić swoją pierwszą, wstępnie wypełnioną Group Poll, lub skonfiguruj Booking Page z niestandardowymi pytaniami wstępnymi, dzięki czemu przedstawiciele będą mogli samodzielnie rezerwować terminy z uwzględnieniem kontekstu danej transakcji. Wypróbuj to już dziś za darmo.