Il coaching di vendita per i nuovi addetti alle vendite consiste in una pratica strutturata e ricorrente che prevede l’affiancamento di ogni nuovo assunto a un manager o a un coach, con l’obiettivo di esaminare la pipeline, perfezionare le strategie di vendita e colmare più rapidamente le lacune nelle competenze. Per un responsabile del sales enablement in un'azienda SaaS, la risposta alla domanda "come si gestisce tutto questo su larga scala?" è un sistema di prenotazione autonoma: i rappresentanti scelgono la propria fascia oraria, inviano in anticipo le informazioni di contesto e si presentano già preparati. La pagina di prenotazione di Doodle supporta domande di raccolta dati personalizzate, in modo che ogni sessione di coaching sia già precompilata con il nome del venditore, lo stato attuale dell’affare ed eventuali ostacoli, prima ancora che il manager apra il calendario.

🎯 Perché abbinare 20 ripetizioni con gli allenatori ti manda all’aria il calendario

Un responsabile del sales enablement in un’azienda SaaS che gestisce il coaching di vendita per i nuovi rappresentanti su larga scala si scontra rapidamente con lo stesso ostacolo. Venti nuovi rappresentanti, ciascuno dei quali necessita di una sessione di coaching settimanale da 30 a 60 minuti, significano 20 processi di pianificazione distinti ogni settimana. Se a questo si aggiungono i gruppi di nuovi assunti, le fasce orarie di disponibilità dei responsabili e la differenza di fuso orario all’interno di un team SaaS distribuito, il carico di lavoro legato al coordinamento diventa un secondo lavoro.

La soluzione alternativa più comune è un foglio di calcolo condiviso o una catena di email a rotazione in cui si chiede ai rappresentanti di “prenotarsi una fascia oraria”. Nessuna delle due soluzioni funziona. I fogli di calcolo diventano obsoleti nel momento stesso in cui un responsabile blocca un intervallo di tempo per la revisione di un affare. Le catene di email generano doppie prenotazioni o venditori che semplicemente non rispondono mai. Il risultato: le sessioni di coaching vengono saltate, i nuovi venditori non ricevono il feedback strutturato di cui hanno bisogno durante il loro periodo di inserimento e il raggiungimento degli obiettivi nei primi 90 giorni ne risente.

Il problema di fondo non è la mancanza di volontà da parte dei formatori. È piuttosto l’assenza di un sistema che attribuisca al rappresentante la responsabilità della pianificazione, fornendo al contempo al manager il contesto necessario per rendere utile ogni sessione.

🛠 In che modo una pagina di prenotazione migliora il coaching di vendita per i nuovi rappresentanti

La soluzione offerta da Doodle per un responsabile del sales enablement in un’azienda SaaS è molto semplice: basta pubblicare una pagina di prenotazione, aggiungere domande personalizzate per la raccolta dei dati e consentire ai rappresentanti di prenotare autonomamente. Ecco come funziona ogni fase nella pratica.

La prenotazione autonoma elimina il continuo scambio di messaggi. Il responsabile imposta una volta per tutte le fasce orarie disponibili. Ogni nuovo collaboratore visita il link alla pagina di prenotazione, visualizza gli slot disponibili nel proprio fuso orario (il rilevamento automatico del fuso orario di Doodle si occupa della conversione) ed effettua direttamente la prenotazione. Niente scambi di e-mail, niente fogli di calcolo, nessun coordinatore di mezzo.

Le domande personalizzate relative all’accoglienza forniscono un contesto prima della sessione. La pagina di prenotazione di Doodle supporta domande personalizzate nel modulo di prenotazione. Un responsabile del supporto alle vendite presso un'azienda SaaS può aggiungere campi quali "Nome del rappresentante e territorio", "Fase attuale della trattativa (Prospezione / Analisi / Proposta / Negoziazione)" e "Principale ostacolo di questa settimana". Il responsabile può visionare queste risposte prima della sessione, evitando così di dedicare i primi cinque minuti agli aggiornamenti sullo stato.

I tempi di buffer proteggono i blocchi di messa a fuoco. La pagina di prenotazione di Doodle prevede dei tempi di intervallo tra un incontro e l’altro, in modo che le sessioni di coaching consecutive non si sovrappongano. Un intervallo di 10 minuti dopo ogni sessione di 45 minuti consente al manager di inserire le note nel CRM prima che arrivi il rappresentante successivo.

La funzione di videoconferenza è integrata. Le sessioni di coaching si svolgono tramite Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, tutte e quattro supportate in modo nativo, quindi il rappresentante riceve un invito in calendario con un link attivo nel momento stesso in cui effettua la prenotazione.

La pagina di prenotazione di Doodle consente ai manager di inserire domande personalizzate di approfondimento direttamente nel flusso di prenotazione, il che significa che i rappresentanti si presentano a ogni sessione di coaching di vendita con il contesto dell'affare già ben chiaro.

⚙️ Configurazione operativa per un responsabile dell'implementazione SaaS

Una volta che la pagina di prenotazione è attiva, un responsabile del supporto alle vendite presso un’azienda SaaS può rendere operativo il coaching di vendita per i nuovi rappresentanti di un’intera coorte di nuovi assunti in pochi passaggi.

Collega il tuo calendario. Doodle si integra con Google Calendar, Microsoft Outlook e Apple Calendar. Grazie alla sincronizzazione in tempo reale, la pagina di prenotazione blocca automaticamente gli slot già occupati, in modo che gli agenti non prenotino mai su un impegno già esistente.

Imposta le finestre di cadenza. Stabilisci quali giorni e orari sono disponibili per il coaching. Molti responsabili dell’enablement SaaS riservano le mattine dal martedì al giovedì al coaching dei rappresentanti e tengono liberi il lunedì e il venerdì per le revisioni della pipeline e gli incontri di coordinamento del team.

Condividi il link. Inserisci l'URL della pagina di prenotazione nel canale Slack dedicato all'onboarding o nell'e-mail di benvenuto dell'LMS. Tutti i nuovi rappresentanti del gruppo utilizzano lo stesso link. La pagina di prenotazione di Doodle gestisce fino a prenotazioni simultanee senza conflitti, poiché ogni fascia oraria viene bloccata nel momento stesso in cui viene prenotata.

Utilizza gli eventi ricorrenti automatici per il coaching continuativo. Dopo il periodo iniziale di avvio, il coaching sulle vendite per i nuovi rappresentanti spesso passa a una cadenza ricorrente settimanale o bisettimanale. Doodle supporta gli eventi a ricorrenza automatica, quindi un rappresentante che prenota uno slot fisso non deve riprenotarlo ogni settimana.

I promemoria via e-mail contribuiscono a ridurre il numero di assenze. Doodle invia automaticamente promemoria via e-mail (solo via e-mail; nessun SMS né notifiche push). Per un responsabile del sales enablement presso un’azienda SaaS che gestisce dalle 15 alle 20 sessioni a settimana, anche una piccola riduzione delle assenze si traduce in un significativo recupero di ore dedicate al coaching.

La pagina di prenotazione di Doodle supporta gli eventi ricorrenti automatici e i promemoria via e-mail, offrendo ai responsabili del sales enablement un sistema standardizzato per il coaching settimanale delle vendite senza necessità di follow-up manuali.

Modelli di sondaggi di gruppo pronti all’uso per il coaching commerciale rivolto ai nuovi addetti alle vendite

Utilizza uno dei modelli riportati di seguito per avviare un sondaggio di gruppo relativo a questo scenario con un solo clic. Il titolo, la descrizione e la durata sono già precompilati dal link: basta cliccare e il tuo sondaggio è pronto.

Sessione settimanale di coaching per l'analisi del pipeline Sondaggio di gruppo precompilato, 30 min Avvia questo sondaggio Nuova revisione della pipeline dei rappresentanti: scegli una fascia oraria di 30 minuti per discutere delle tue trattative più importanti.

Sessione di analisi post-chiamata iniziale Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Analizza la tua ultima chiamata di approfondimento e affina le tue domande di qualificazione.

Formazione sulla gestione delle obiezioni Sondaggio di gruppo precompilato, 60 min Avvia questo sondaggio Simulate le obiezioni più comuni e preparate insieme le vostre risposte.

Verifica della fase di avvio a 30-60-90 giorni Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio A 60 giorni dall'inizio, esamina le tappe fondamentali del percorso di inserimento, lo stato di avanzamento rispetto alle quote e le lacune nelle competenze.

Revisione della strategia di negoziazione e del piano di chiusura Sondaggio di gruppo precompilato, 90 min Avvia questo sondaggio Esamina la tua trattativa in fase avanzata e concorda un piano di chiusura con il tuo coach.

✅ Cosa offre Doodle in materia di coaching di vendita per i nuovi addetti alle vendite

Capacità Doodle Note Pagina di prenotazione autonoma per la pianificazione avviata dai rappresentanti 🟩 Soluzione fondamentale per il coaching commerciale rivolto ai nuovi rappresentanti Domande personalizzate relative all'acquisizione (nome del rappresentante, fase della trattativa) 🟩 Disponibile nella pagina di prenotazione Intervalli tra le sessioni di coaching 🟩 Impedisce il superamento consecutivo Integrazione con Google Meet, Zoom, Webex e Microsoft Teams 🟩 Tutti e quattro sono supportati in modo nativo Eventi ricorrenti automatici per la cadenza di coaching regolare 🟩 Riduce le difficoltà legate alla modifica delle prenotazioni Personalizzazione del marchio (logo e colore principale nella pagina di prenotazione) ⚠️ Disponibile con Premium Sondaggi di gruppo co-organizzati (due allenatori, un sondaggio) 🔜 Nella roadmap Promemoria via SMS o notifiche push in caso di mancata presentazione dei rappresentanti ❌ Solo promemoria via e-mail

❓ Domande frequenti

D: Un responsabile del sales enablement presso un’azienda SaaS può tenere sessioni di coaching commerciale per i nuovi rappresentanti che si trovano in diversi fusi orari? A: Sì. La funzione di rilevamento automatico del fuso orario di Doodle mostra automaticamente gli slot disponibili nel fuso orario locale di ciascun rappresentante. Un responsabile con sede a New York che pubblica una pagina di prenotazione mostrerà gli orari locali corretti ai rappresentanti di Londra o Singapore senza alcuna conversione manuale.

D: I nuovi rappresentanti devono avere un account Doodle per prenotare una sessione di coaching? R: I rappresentanti che effettuano la prenotazione tramite una pagina di prenotazione non hanno bisogno di un proprio account Doodle per riservare un posto. Il responsabile che gestisce il programma di coaching alle vendite deve invece disporre di un account Doodle per creare e gestire la pagina di prenotazione.

D: Come funzionano le domande personalizzate di introduzione nel coaching di vendita per i nuovi rappresentanti? A: Durante la configurazione della pagina di prenotazione, il responsabile del supporto alle vendite aggiunge dei campi personalizzati al modulo di prenotazione. I rappresentanti li compilano al momento della prenotazione e il responsabile visualizza le risposte associate a ciascuna sessione confermata. Tra i campi più comuni utilizzati per il coaching di vendita figurano lo stato attuale della trattativa, la principale obiezione riscontrata questa settimana e il territorio o il segmento di competenza del rappresentante.

D: Cosa succede se un manager deve riprogrammare una sessione di coaching? R: Doodle invia promemoria via e-mail relativi alle prenotazioni confermate. Se il responsabile deve annullare o modificare una prenotazione, può farlo dal proprio account Doodle e il rappresentante riceve una notifica via e-mail. Nel caso di sessioni ricorrenti impostate con eventi a ricorrenza automatica, le modifiche apportate a una singola sessione non si riflettono automaticamente sull’intera serie.

👉 Sei pronto a semplificare il coaching di vendita per i nuovi venditori?

Un responsabile del sales enablement presso un'azienda SaaS non dovrebbe passare ore ogni settimana a coordinare gli appuntamenti di 20 nuovi rappresentanti. Utilizza i modelli sopra riportati per lanciare in pochi minuti il tuo primo sondaggio di gruppo precompilato, oppure configura una pagina di prenotazione con domande di raccolta dati personalizzate, in modo che i rappresentanti possano prenotare autonomamente gli appuntamenti con il contesto dell'affare già allegato. Provalo gratuitamente oggi stesso.