Con Doodle è possibile organizzare rapidamente un incontro con colleghi, clienti o amici. In pochi semplici passi, è possibile creare un sondaggio gratuito online e inviare messaggi agli invitati all'evento, chiedendo loro di inserire i giorni e gli orari in cui sono disponibili a incontrarsi. La tabella fornita da Doodle elimina le interminabili discussioni e messaggi di posta elettronica che si usavano in passato per organizzare gli eventi.

Impostare il sistema di prenotazione online - passo dopo passo

Scegliete "Crea un Doodle" all'inizio della pagina per iniziare. Sarete guidati passo dopo passo nella creazione del vostro sondaggio rapido e in pochi minuti avrete individuato l'orario migliore per il vostro incontro.

La prima cosa da fare quando si inizia a programmare un evento è inserire i dettagli principali. Questi includono il titolo, il luogo e il vostro nome e indirizzo e-mail. È inoltre possibile aggiungere una descrizione.

Dopo aver fatto questo, è possibile aggiungere le fasce orarie previste per la riunione. È una buona idea aggiungere alcune opzioni diverse per dare ai partecipanti maggiori possibilità di trovare un orario adatto a tutti.

Dopo averle selezionate, vi sarà data la possibilità di implementare ulteriori impostazioni. Ad esempio, potete dare ai vostri invitati la possibilità di selezionare "Se necessario" quando valutano la loro disponibilità per ogni slot. Inoltre, potete limitare gli invitati in modo che possano selezionare solo uno slot. Questo è utile se siete insegnanti o professori che usano Doodle per aiutare gli studenti a prenotare appuntamenti individuali con voi. Se non avete bisogno di nessuna di queste funzioni, potete semplicemente passare alla creazione di un sondaggio di base.

Il vostro sondaggio sarà pronto e non dovrete fare altro che inviare gli inviti e chiedere ai partecipanti quando sono liberi.

Collega il tuo calendario al nostro sistema di prenotazione online

Non è mai stato così facile e veloce creare il vostro sondaggio Doodle vi permette anche di sincronizzare il vostro calendario con un account Doodle, in modo da avere sempre sott'occhio tutti i vostri appuntamenti e inviare inviti per nuovi sondaggi in futuro con meno tempo e meno problemi.