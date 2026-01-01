Con Doodle, puedes fijar rápidamente una hora para reunirte con colegas, clientes o amigos. En unos sencillos pasos, puedes crear una encuesta gratuita en línea y enviar mensajes a los invitados al evento, pidiéndoles que introduzcan los días y horas en que están disponibles para reunirse. La tabla que ofrece Doodle acaba con los interminables hilos de correos electrónicos y mensajes que se utilizaban para organizar eventos en el pasado.

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Elige "crear un Doodle" en la parte superior de la página para empezar. Te guiaremos paso a paso en el proceso de creación de tu propia encuesta rápida, y en cuestión de minutos habrás organizado la mejor hora para tu reunión.

Crear una encuesta de grupo

Lo primero que tienes que hacer cuando te embarques en la programación de un evento es introducir los detalles principales. Esto incluye el título, el lugar y tu nombre y dirección de correo electrónico. También puedes añadir una descripción.

Crear una encuesta de grupo

Una vez hecho esto, puedes añadir las posibles franjas horarias para tu reunión. Es una buena idea añadir varias opciones diferentes para que los participantes tengan más posibilidades de encontrar una hora que se adapte a todos.

Una vez que los haya seleccionado, tendrá la posibilidad de aplicar ajustes adicionales. Por ejemplo, puede dar a sus invitados la posibilidad de seleccionar "Si es necesario" cuando evalúen su disponibilidad para cada franja horaria. Además, puede limitar a sus invitados para que sólo puedan seleccionar una franja horaria. Esto es útil si eres un profesor que utiliza Doodle para ayudar a sus estudiantes a reservar citas individuales contigo. Si no necesitas ninguna de estas características, puedes simplemente crear una encuesta básica.

Su encuesta ya estará lista y sólo tendrá que enviar las invitaciones y preguntar a los participantes cuándo están libres.

Crear una encuesta de grupo

Conecte su calendario a nuestro sistema de reservas en línea

Nunca ha sido tan fácil y rápido hacer tu propia encuesta Doodle también te permite sincronizar tu calendario con una cuenta Doodle para que puedas tener todas tus citas controladas de un vistazo y enviar invitaciones para nuevas encuestas en el futuro con menos tiempo y muchas menos complicaciones.