Doodle के साथ, आप सहकर्मियों, ग्राहकों या दोस्तों से मिलने का समय जल्दी से तय कर सकते हैं। कुछ ही सरल चरणों में, आप एक नि:शुल्क मतदान ऑनलाइन जाएँ और कार्यक्रम में आमंत्रित लोगों को संदेश भेजें, उनसे पूछें कि वे मिलने के लिए कौन से दिन और समय उपलब्ध हैं। Doodle द्वारा प्रदान की गई यह तालिका उन अनंत ईमेल थ्रेड्स और संदेशों को समाप्त कर देती है, जिनका उपयोग पहले कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किया जाता था।

अपना ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम सेट अप करें – चरण-दर-चरण

शुरू करने के लिए पृष्ठ के शीर्ष पर 'एक Doodle बनाएँ' चुनें। आपको अपना खुद का बनाने की प्रक्रिया में चरण-दर-चरण मार्गदर्शन किया जाएगा। त्वरित सर्वेक्षण, और कुछ ही मिनटों में आप अपनी बैठक के लिए सबसे अच्छा समय तय कर लेंगे।

ग्रुप पोल बनाएँ

किसी कार्यक्रम का समय निर्धारित करते समय सबसे पहले आपको मुख्य विवरण दर्ज करने होते हैं। इसमें शीर्षक, स्थान, आपका नाम और ईमेल पता शामिल हैं। विवरण जोड़ने का विकल्प भी होता है।

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एक बार जब आप यह कर लेते हैं, तो आप अपनी बैठक के लिए संभावित समय स्लॉट जोड़ सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है कि आप कुछ अलग-अलग विकल्प जोड़ें ताकि आपके प्रतिभागियों को सभी के लिए उपयुक्त समय खोजने का बेहतर मौका मिल सके।

एक बार जब आप इन्हें चुन लेते हैं, तो आपको अतिरिक्त सेटिंग्स लागू करने का विकल्प दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, आप अपने निमंत्रितों को प्रत्येक स्लॉट के लिए अपनी उपलब्धता का मूल्यांकन करते समय 'अगर ज़रूरत हो' चुनने का विकल्प दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप अपने निमंत्रितों को केवल एक ही स्लॉट चुनने तक सीमित कर सकते हैं। यह तब उपयोगी होता है जब आप एक शिक्षक या प्रोफेसर हैं और Doodle का उपयोग अपने छात्रों को आपके साथ व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट बुक करने में मदद करने के लिए कर रहे हैं। यदि आपको इनमें से किसी भी सुविधा की आवश्यकता नहीं है, तो आप सीधे एक बुनियादी पोल बनाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकते हैं।

आपका पोल अब तैयार है और आपको बस निमंत्रण भेजने हैं और प्रतिभागियों से पूछना है कि वे कब फ्री हैं।

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अपने कैलेंडर को हमारी ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली से कनेक्ट करें

अपना खुद का पोल बनाना इतना आसान और तेज़ पहले कभी नहीं रहा। Doodle आपको अपने कैलेंडर को Doodle खाते से सिंक करने की सुविधा भी देता है, ताकि आप अपनी सभी अपॉइंटमेंट्स को एक ही नजर में व्यवस्थित रख सकें और भविष्य में नए पोल के लिए निमंत्रण कम समय में और बहुत कम झंझट के साथ भेज सकें।