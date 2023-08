Mit Doodle können Sie schnell einen Termin für ein Treffen mit Kollegen, Kunden oder Freunden vereinbaren. In wenigen Schritten können Sie online eine kostenlose Umfrage erstellen und Nachrichten an die Eingeladenen senden, in denen sie gebeten werden, die Tage und Uhrzeiten einzutragen, an denen sie für ein Treffen verfügbar sind. Die von Doodle bereitgestellte Tabelle macht Schluss mit den endlosen E-Mail-Threads und Nachrichten, die in der Vergangenheit zur Organisation von Veranstaltungen verwendet wurden.

Richten Sie Ihr Online-Buchungssystem ein - Schritt für Schritt

Wählen Sie "Doodle erstellen" oben auf der Seite, um loszulegen. Sie werden Schritt für Schritt durch den Prozess der Erstellung Ihrer eigenen Schnellumfrage geführt, und in wenigen Minuten haben Sie den besten Zeitpunkt für Ihr Treffen herausgefunden.

Wenn Sie mit der Planung einer Veranstaltung beginnen, müssen Sie zunächst die wichtigsten Details eingeben. Dazu gehören der Titel, der Ort sowie Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse. Es besteht auch die Möglichkeit, eine Beschreibung hinzuzufügen.

Nachdem Sie dies getan haben, können Sie die voraussichtlichen Zeitfenster für Ihr Treffen hinzufügen. Es ist eine gute Idee, einige verschiedene Optionen hinzuzufügen, damit Ihre Teilnehmer eine bessere Chance haben, eine Zeit zu finden, die allen passt.

Sobald Sie diese ausgewählt haben, haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Einstellungen vorzunehmen. Zum Beispiel können Sie Ihren Eingeladenen die Möglichkeit geben, "Wenn nötig" auszuwählen, wenn sie ihre Verfügbarkeit für jeden Slot bewerten. Außerdem können Sie die Zahl der Eingeladenen einschränken, so dass sie nur einen Termin auswählen können. Dies ist praktisch, wenn Sie als Lehrer oder Professor Doodle nutzen, um Ihren Studenten zu helfen, individuelle Termine bei Ihnen zu buchen. Wenn Sie keine dieser Funktionen benötigen, können Sie einfach mit der Erstellung einer einfachen Umfrage fortfahren.

Ihre Umfrage ist nun fertig und Sie müssen nur noch die Einladungen verschicken und die Teilnehmer fragen, wann sie Zeit haben.

Verbinden Sie Ihren Kalender mit unserem Online-Buchungssystem

Doodle ermöglicht Ihnen auch, Ihren Kalender mit einem Doodle-Konto zu synchronisieren, so dass Sie alle Ihre Termine auf einen Blick haben und in Zukunft Einladungen für neue Umfragen schneller und einfacher versenden können.