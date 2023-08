Avec Doodle, vous pouvez rapidement organiser un rendez-vous avec des collègues, des clients ou des amis. En quelques étapes simples, vous pouvez créer un sondage gratuit en ligne et envoyer des messages aux personnes invitées à l'événement, en leur demandant de saisir les jours et les heures où elles sont disponibles pour se rencontrer. Le tableau fourni par Doodle permet d'éviter les interminables échanges d'e-mails et de messages qui servaient autrefois à organiser des événements.

Mettre en place votre système de réservation en ligne - étape par étape

Choisissez "créer un Doodle" en haut de la page pour commencer. Vous serez guidé pas à pas dans la création de votre propre sondage rapide, et en quelques minutes vous aurez déterminé le meilleur moment pour votre réunion.

La première chose que vous devez faire lorsque vous vous lancez dans la programmation d'un événement est de saisir les principaux détails. Cela comprend le titre, le lieu, votre nom et votre adresse électronique. Vous avez également la possibilité d'ajouter une description.

Après avoir fait cela, vous pouvez ajouter les créneaux horaires potentiels pour votre réunion. Il est judicieux d'ajouter quelques options différentes pour donner à vos participants une meilleure chance de trouver une heure qui convienne à tous.

Une fois que vous les aurez sélectionnés, vous aurez la possibilité de mettre en place des paramètres supplémentaires. Par exemple, vous pouvez donner à vos invités la possibilité de sélectionner "Si besoin est" lorsqu'ils évaluent leur disponibilité pour chaque créneau horaire. En outre, vous pouvez limiter vos invités afin qu'ils ne puissent sélectionner qu'un seul créneau. C'est pratique si vous êtes un enseignant ou un professeur et que vous utilisez Doodle pour aider vos étudiants à prendre des rendez-vous individuels avec vous. Si vous n'avez besoin d'aucune de ces fonctionnalités, vous pouvez simplement passer à la création d'un sondage de base.

Votre sondage est maintenant prêt et il ne vous reste plus qu'à envoyer les invitations et à demander aux participants quand ils sont libres.

Connecter votre calendrier à notre système de réservation en ligne

Doodle vous permet également de synchroniser votre agenda avec un compte Doodle, ce qui vous permet de gérer tous vos rendez-vous d'un seul coup d'œil et d'envoyer des invitations pour de nouveaux sondages à l'avenir, en moins de temps et avec beaucoup moins de difficultés.