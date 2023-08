Com o Doodle, você pode agendar rapidamente um horário para conhecer colegas, clientes ou amigos. Em apenas alguns passos simples, você pode criar uma sondagem gratuita online e enviar mensagens aos convidados para o evento, pedindo-lhes para entrar nos dias e horários em que estão disponíveis para se encontrar. A tabela fornecida pela Doodle elimina os infinitos fios e mensagens de e-mail que eram usados para organizar eventos no passado.

Configure seu sistema de reservas on-line - passo a passo

Escolha 'criar um Doodle' no topo da página para começar. Você será conduzido através do processo passo a passo na criação de sua própria enquete rápida, e em minutos você terá resolvido o melhor momento para sua reunião.

A primeira coisa que você precisa fazer ao embarcar no agendamento de um evento é entrar nos principais detalhes. Isto inclui o título, o local e seu nome e endereço de e-mail. Há também a opção de acrescentar uma descrição.

Depois de ter feito isso, você pode adicionar as faixas de tempo previstas para sua reunião. É uma boa idéia adicionar algumas opções diferentes para dar a seus participantes uma melhor chance de encontrar um horário que se adapte a todos.

Uma vez selecionados, você terá a opção de implementar configurações adicionais. Por exemplo, você pode dar a seus convidados a chance de selecionar 'If-need-be' quando eles avaliarem sua disponibilidade para cada vaga. Além disso, você pode limitar seus convidados de modo que eles só possam selecionar um espaço. Isto é útil se você for um professor ou professor usando Doodle para ajudar seus alunos a marcar compromissos individuais com você. Se você não precisar de nenhuma destas características, você pode simplesmente avançar para a criação de uma enquete básica.

Sua pesquisa agora estará pronta e tudo o que você precisa fazer é enviar os convites e perguntar aos participantes quando eles estiverem livres.

Conecte seu calendário ao nosso sistema de reservas online

O Doodle também permite sincronizar seu calendário com uma conta Doodle para que você possa manter todos os seus compromissos gerenciados rapidamente e enviar convites para novas pesquisas no futuro com menos tempo e muito menos aborrecimentos.