Dzięki aplikacji Doodle możesz szybko ustalić termin spotkania z współpracownikami, klientami lub przyjaciółmi. Wystarczy kilka prostych kroków, aby utworzyć bezpłatna ankieta online i wysłać wiadomości do osób zaproszonych na wydarzenie, prosząc je o podanie dni i godzin, w których są dostępne na spotkanie. Tabela udostępniona przez serwis Doodle pozwala uniknąć niekończących się wątków e-mailowych i wiadomości, które wcześniej służyły do organizowania wydarzeń.

Jak skonfigurować system rezerwacji online – krok po kroku

Aby rozpocząć, wybierz opcję „Utwórz Doodle” u góry strony. Zostaniesz poprowadzony krok po kroku przez proces tworzenia własnego szybka ankieta, a już za kilka minut ustalisz najlepszy termin spotkania.

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Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, rozpoczynając planowanie wydarzenia, jest wprowadzenie podstawowych danych. Obejmują one tytuł, lokalizację oraz Twoje imię i nazwisko i adres e-mail. Istnieje również możliwość dodania opisu.

Gdy to zrobisz, możesz dodać proponowane terminy spotkania. Warto podać kilka różnych opcji, aby uczestnicy mieli większą szansę na znalezienie terminu, który będzie odpowiadał wszystkim.

Po ich wybraniu pojawi się możliwość wprowadzenia dodatkowych ustawień. Możesz na przykład dać zaproszonym osobom możliwość zaznaczenia opcji „W razie potrzeby” podczas sprawdzania swojej dostępności dla poszczególnych terminów. Dodatkowo możesz ograniczyć zaproszonych tak, aby mogli wybrać tylko jeden termin. Jest to przydatne, jeśli jesteś nauczycielem lub wykładowcą i korzystasz z Doodle, aby pomóc swoim uczniom lub studentom w umawianiu indywidualnych spotkań z Tobą. Jeśli nie potrzebujesz żadnej z tych funkcji, możesz po prostu przejść do tworzenia podstawowej ankiety.

Twoja ankieta jest już gotowa – wystarczy tylko wysłać zaproszenia i zapytać uczestników, kiedy mają czas.

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Połącz swój kalendarz z naszym systemem rezerwacji online

Tworzenie własnej ankiety nigdy nie było łatwiejsze i szybsze. Doodle umożliwia również synchronizację kalendarza z kontem Doodle, dzięki czemu możesz na bieżąco zarządzać wszystkimi terminami i wysyłać zaproszenia do nowych ankiet w przyszłości, poświęcając na to mniej czasu i unikając wielu kłopotów.