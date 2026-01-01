Med Doodle kan du snabbt boka en tid för att träffa kollegor, kunder eller vänner. Med bara några enkla steg kan du skapa en gratis omröstning online och skicka meddelanden till de som är inbjudna till evenemanget, där du ber dem ange vilka dagar och tider de är tillgängliga för ett möte. Den tabell som Doodle tillhandahåller gör slut på de ändlösa e-posttrådarna och meddelandena som man tidigare använde för att organisera evenemang.

Så här konfigurerar du ditt onlinebokningssystem – steg för steg

Välj ”Skapa en Doodle” högst upp på sidan för att komma igång. Du kommer att vägledas steg för steg genom processen för att skapa din egen snabbundersökning, och inom några minuter har du hittat den bästa tiden för ditt möte.

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Det första du behöver göra när du ska börja planera ett evenemang är att ange de viktigaste uppgifterna. Det innefattar titeln, platsen samt ditt namn och din e-postadress. Det finns också möjlighet att lägga till en beskrivning.

När du har gjort detta kan du lägga till möjliga tidsalternativ för mötet. Det är en bra idé att lägga till några olika alternativ för att ge deltagarna bättre möjligheter att hitta en tid som passar alla.

När du har valt dessa alternativ får du möjlighet att ange ytterligare inställningar. Du kan till exempel ge dina inbjudna möjlighet att välja alternativet ”Vid behov” när de anger sin tillgänglighet för varje tidsintervall. Dessutom kan du begränsa dina inbjudna så att de endast kan välja ett tidsfönster. Detta är praktiskt om du är lärare eller professor och använder Doodle för att hjälpa dina studenter att boka individuella möten med dig. Om du inte behöver någon av dessa funktioner kan du helt enkelt gå vidare till att skapa en enkel omröstning.

Nu är din omröstning klar, och allt du behöver göra är att skicka ut inbjudningarna och fråga deltagarna när de har tid.

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Koppla din kalender till vårt onlinebokningssystem

Det har aldrig varit enklare och snabbare att skapa en egen omröstning. Med Doodle kan du dessutom synkronisera din kalender med ett Doodle-konto, så att du kan hålla koll på alla dina möten på ett ögonblick och skicka ut inbjudningar till nya omröstningar i framtiden – snabbare och betydligt smidigare.