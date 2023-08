Med Doodle kan du hurtigt aftale et tidspunkt for at mødes med kolleger, kunder eller venner. I få enkle trin kan du oprette en gratis afstemning online og sende beskeder til de inviterede til begivenheden og bede dem om at angive de dage og tidspunkter, hvor de er til rådighed til at mødes. Den tabel, som Doodle leverer, gør det muligt at slippe for de endeløse e-mailtråde og meddelelser, som tidligere blev brugt til at arrangere arrangementer.

Opsætning af dit online-reservationssystem - trin for trin

Vælg "opret en Doodle" øverst på siden for at komme i gang. Du vil blive ført gennem processen trin for trin for at oprette din egen hurtig afstemning, og på få minutter vil du have fundet det bedste tidspunkt for dit møde.

Det første, du skal gøre, når du går i gang med at planlægge et arrangement, er at indtaste de vigtigste oplysninger. Dette omfatter titlen, stedet og dit navn og din e-mail-adresse. Der er også mulighed for at tilføje en beskrivelse.

Når du har gjort dette, kan du tilføje de potentielle tidsrum for dit møde. Det er en god idé at tilføje et par forskellige muligheder for at give deltagerne en bedre chance for at finde et tidspunkt, der passer til alle.

Når du har valgt disse, får du mulighed for at implementere yderligere indstillinger. Du kan f.eks. give dine inviterede personer mulighed for at vælge "Hvis det er nødvendigt", når de vurderer deres tilgængelighed for hvert slot. Derudover kan du begrænse dine inviterede, så de kun kan vælge ét slot. Dette er praktisk, hvis du er lærer eller professor og bruger Doodle til at hjælpe dine studerende med at bestille individuelle aftaler med dig. Hvis du ikke har brug for nogen af disse funktioner, kan du blot gå videre til at oprette en grundlæggende afstemning.

Din afstemning er nu klar, og du skal blot sende invitationerne ud og spørge deltagerne, hvornår de er ledige.

Kobl din kalender til vores online-reservationssystem

Det har aldrig været nemmere og hurtigere at lave din egen afstemning. Doodle giver dig også mulighed for at synkronisere din kalender med en Doodle-konto, så du kan holde styr på alle dine aftaler med et overblik og sende invitationer til nye afstemninger i fremtiden med mindre tid og langt mindre besvær.