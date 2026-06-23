Vertriebscoaching für neue Vertriebsmitarbeiter ist die strukturierte, wiederkehrende Praxis, jeden neuen Vertriebsmitarbeiter mit einem Vorgesetzten oder Coach zusammenzubringen, um die Pipeline zu überprüfen, Gesprächsstrategien zu verfeinern und Kompetenzlücken schneller zu schließen. Für einen Sales-Enablement-Manager bei einem SaaS-Unternehmen lautet die Antwort auf die Frage „Wie lässt sich das in großem Maßstab umsetzen?“ ein Selbstbuchungssystem: Die Vertriebsmitarbeiter wählen ihren eigenen Termin aus, reichen vorab Hintergrundinformationen ein und erscheinen gut vorbereitet zum Termin. Die Buchungsseite von Doodle unterstützt benutzerdefinierte Einführungsfragen, sodass bei jeder Coaching-Sitzung bereits der Name des Vertriebsmitarbeiters, die aktuelle Geschäftsphase und etwaige Hindernisse vorbelegt sind, bevor der Manager den Kalender öffnet.

🎯 Warum das Absolvieren von 20 Wiederholungen mit Trainern deinen Kalender durcheinanderbringt

Ein Sales-Enablement-Manager bei einem SaaS-Unternehmen, der Verkaufscoaching für neue Vertriebsmitarbeiter in nennenswertem Umfang durchführt, stößt schnell an dieselbe Grenze. Zwanzig neue Vertriebsmitarbeiter, von denen jeder eine wöchentliche Coaching-Sitzung von 30 bis 60 Minuten benötigt, bedeuten 20 separate Terminplanungsprozesse pro Woche. Multipliziert man dies mit den verschiedenen Onboarding-Gruppen, den Verfügbarkeitsfenstern der Manager und den unterschiedlichen Zeitzonen eines verteilten SaaS-Teams, wird der Koordinationsaufwand zu einem zweiten Job.

Die übliche Notlösung ist eine gemeinsam genutzte Tabelle oder eine E-Mail-Kette nach dem Round-Robin-Prinzip, in der die Vertriebsmitarbeiter gebeten werden, sich „einen Termin zu sichern“. Beides funktioniert nicht. Tabellen sind in dem Moment bereits veraltet, in dem ein Manager Zeit für eine Geschäftsbesprechung reserviert. E-Mail-Ketten führen zu Doppelbuchungen oder dazu, dass Vertriebsmitarbeiter einfach gar nicht antworten. Die Folge: Coaching-Sitzungen werden ausgelassen, neue Vertriebsmitarbeiter verpassen das strukturierte Feedback, das sie während ihrer Einarbeitungsphase benötigen, und die Quotenerreichung in den ersten 90 Tagen leidet darunter.

Das Grundproblem ist nicht ein Mangel an Engagement seitens der Trainer. Es ist vielmehr das Fehlen eines Systems, das die Verantwortung für die Terminplanung beim Vertriebsmitarbeiter legt und dem Manager gleichzeitig die notwendigen Informationen liefert, um jede Sitzung sinnvoll zu gestalten.

🛠 Wie eine Buchungsseite das Vertriebscoaching für neue Vertriebsmitarbeiter verbessert

Die Lösung von Doodle für einen Sales-Enablement-Manager bei einem SaaS-Unternehmen ist ganz einfach: Eine Terminbuchungsseite veröffentlichen, individuelle Fragen zur Erfassung hinzufügen und die Vertriebsmitarbeiter ihre Termine selbst buchen lassen. Hier erfahren Sie, wie die einzelnen Schritte in der Praxis funktionieren.

Durch die Selbstbuchung entfällt das Hin und Her. Der Manager legt die verfügbaren Zeitfenster einmalig fest. Jeder neue Mitarbeiter ruft den Link zur Buchungsseite auf, sieht die freien Termine in seiner eigenen Zeitzone (die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle übernimmt die Umrechnung) und bucht direkt. Kein E-Mail-Austausch, keine Tabelle, kein Koordinator, der dazwischensteht.

Individuell angepasste Einführungsfragen liefern Hintergrundinformationen vor Beginn der Sitzung. Die Buchungsseite von Doodle unterstützt benutzerdefinierte Fragen im Buchungsformular. Ein Sales-Enablement-Manager bei einem SaaS-Unternehmen kann Felder wie „Name und Gebiet des Vertriebsmitarbeiters“, „Aktuelle Deal-Phase (Akquise / Erkundung / Angebot / Verhandlung)“ und „Größtes Hindernis dieser Woche“ hinzufügen. Der Manager sieht diese Antworten bereits vor dem Termin, sodass die ersten fünf Minuten nicht mit Status-Updates verbracht werden müssen.

Pufferzeiten schützen Fokusblöcke. Die Buchungsseite von Doodle unterstützt Pufferzeiten zwischen Terminen, sodass aufeinanderfolgende Coaching-Sitzungen nicht ineinander übergehen. Ein Puffer von 10 Minuten nach jeder 45-minütigen Sitzung gibt dem Manager Zeit, Notizen im CRM zu erfassen, bevor der nächste Mitarbeiter hinzukommt.

Videokonferenzen sind integriert. Die Coaching-Sitzungen finden über Google Meet, Zoom, Webex oder Microsoft Teams statt, wobei alle vier Plattformen nativ unterstützt werden. Daher erhält der Mitarbeiter unmittelbar nach der Buchung eine Kalendereinladung mit einem funktionierenden Link.

Über die Buchungsseite von Doodle können Manager individuelle Einführungsfragen direkt in den Buchungsablauf einbinden, sodass die Vertriebsmitarbeiter bei jeder Vertriebscoaching-Sitzung bereits über den Kontext des jeweiligen Geschäfts informiert sind.

⚙️ Operative Organisation für einen SaaS-Enablement-Manager

Sobald die Buchungsseite online ist, kann ein Sales-Enablement-Manager bei einem SaaS-Unternehmen das Vertriebscoaching für neue Vertriebsmitarbeiter einer gesamten Onboarding-Gruppe in wenigen Schritten umsetzen.

Verbinden Sie Ihren Kalender. Doodle lässt sich mit Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender integrieren. Dank der Echtzeit-Synchronisierung sperrt die Buchungsseite automatisch bereits belegte Termine, sodass Vertriebsmitarbeiter niemals einen Termin über einen bestehenden Termin hinweg buchen.

Legen Sie Ihre Kadenzfenster fest. Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten Coaching-Termine möglich sind. Viele SaaS-Enablement-Manager reservieren Dienstag- bis Donnerstagvormittag für das Coaching der Vertriebsmitarbeiter und halten Montag und Freitag frei für Pipeline-Besprechungen und Teamabstimmungen.

Teile den Link. Fügen Sie die URL der Buchungsseite in Ihren Slack-Kanal für das Onboarding oder in die Willkommens-E-Mail Ihres LMS ein. Alle neuen Mitarbeiter der Kohorte verwenden denselben Link. Die Buchungsseite von Doodle kann bis zu gleichzeitige Buchungen ohne Konflikte verarbeiten, da jeder Terminplatz in dem Moment gesperrt wird, in dem er belegt wird.

Nutzen Sie automatisch wiederkehrende Termine für das fortlaufende Coaching. Nach der anfänglichen Einarbeitungsphase findet das Vertriebscoaching für neue Vertriebsmitarbeiter häufig in regelmäßigen wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Abständen statt. Doodle unterstützt automatisch wiederkehrende Termine, sodass ein Vertriebsmitarbeiter, der einen festen Termin gebucht hat, diesen nicht jede Woche neu buchen muss.

E-Mail-Erinnerungen sorgen dafür, dass die Zahl der Nichterscheinen gering bleibt. Doodle versendet automatisch Erinnerungs-E-Mails (ausschließlich per E-Mail; keine SMS oder Push-Benachrichtigungen). Für einen Sales-Enablement-Manager bei einem SaaS-Unternehmen, der 15 bis 20 Sitzungen pro Woche durchführt, bedeutet bereits eine geringfügige Verringerung der Nichtteilnahmen eine nennenswerte Rückgewinnung von Coaching-Stunden.

Die Buchungsseite von Doodle unterstützt automatisch wiederkehrende Termine und E-Mail-Erinnerungen und bietet Sales-Enablement-Managern damit ein standardisiertes System für das wöchentliche Vertriebscoaching, das keine manuelle Nachverfolgung erfordert.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen zum Vertriebscoaching für neue Vertriebsmitarbeiter

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Titel, Beschreibung und Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt – ein Klick genügt, und schon ist Ihre Umfrage startklar.

Wöchentliches Coaching zur Überprüfung der Pipeline Vorgefertigte Gruppenumfrage, 30 Min. Diese Umfrage starten Überprüfung der Pipeline für neue Vertriebsmitarbeiter: Wählen Sie einen 30-minütigen Termin aus, um Ihre wichtigsten Geschäfte zu besprechen.

Nachbesprechung zum Erstgespräch Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Werten Sie Ihr letztes Erstgespräch aus und verfeinern Sie Ihre Fragen zur Eignungsprüfung.

Coaching zum Umgang mit Einwänden Vorgefertigte Gruppenumfrage, 60 Min. Diese Umfrage starten Spielen Sie häufige Einwände im Rollenspiel durch und erarbeiten Sie gemeinsam Ihre Antwortstrategien.

30-, 60- und 90-Tage-Ramp-Check-in Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Überprüfen Sie nach 60 Tagen die Meilensteine der Einarbeitungsphase, den Fortschritt bei der Erreichung der Zielvorgaben und die Qualifikationslücken.

Überprüfung der Transaktionsstrategie und des Abschlussplans Vorgefertigte Gruppenumfrage, 90 Min. Diese Umfrage starten Gehen Sie Ihr Geschäft in der Endphase Schritt für Schritt durch und legen Sie gemeinsam mit Ihrem Coach einen Plan für den Abschluss fest.

✅ Was Doodle im Bereich Vertriebscoaching für neue Vertriebsmitarbeiter bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Selbstbuchungsseite für die Terminvereinbarung auf Initiative des Vertriebsmitarbeiters 🟩 Grundlegende Maßnahmen für das Vertriebscoaching neuer Vertriebsmitarbeiter Benutzerdefinierte Fragen bei der Erfassung (Name des Vertriebsmitarbeiters, Geschäftsphase) 🟩 Verfügbar auf der Buchungsseite Pufferzeiten zwischen den Coaching-Sitzungen 🟩 Verhindert aufeinanderfolgende Überläufe Integration von Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams 🟩 Alle vier werden nativ unterstützt Automatisch wiederkehrende Termine für regelmäßige Coaching-Sitzungen 🟩 Verringert die Reibungsverluste bei der Umbuchung Individuelles Branding (Logo und Hauptfarbe auf der Buchungsseite) ⚠️ Erhältlich mit Premium Gemeinsam durchgeführte Gruppenumfragen (zwei Trainer, eine Umfrage) 🔜 Auf der Roadmap SMS- oder Push-Benachrichtigungen bei Nichterscheinen von Vertretern ❌ Nur E-Mail-Erinnerungen

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein Sales-Enablement-Manager bei einem SaaS-Unternehmen Vertriebscoachings für neue Vertriebsmitarbeiter über mehrere Zeitzonen hinweg durchführen? A: Ja. Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle zeigt die verfügbaren Termine automatisch in der jeweiligen lokalen Zeitzone der Vertriebsmitarbeiter an. Ein Manager mit Sitz in New York, der eine Buchungsseite veröffentlicht, zeigt den Vertriebsmitarbeitern in London oder Singapur die korrekten Ortszeiten an, ohne dass eine manuelle Umrechnung erforderlich ist.

F: Benötigen neue Vertriebsmitarbeiter ein Doodle-Konto, um eine Coaching-Sitzung zu buchen? A: Vertriebsmitarbeiter, die über eine Buchungsseite einen Termin buchen, benötigen kein eigenes Doodle-Konto, um einen Termin zu reservieren. Der Manager, der das Vertriebscoaching-Programm leitet, benötigt jedoch ein Doodle-Konto, um die Buchungsseite anzulegen und zu verwalten.

F: Wie funktionieren individuelle Einstiegsfragen beim Vertriebscoaching für neue Vertriebsmitarbeiter? A: Bei der Einrichtung der Buchungsseite fügt der Sales-Enablement-Manager dem Buchungsformular benutzerdefinierte Felder hinzu. Die Vertriebsmitarbeiter füllen diese bei der Buchung aus, und der Manager sieht die Antworten zu jeder bestätigten Sitzung. Zu den üblichen Feldern für das Vertriebscoaching gehören die aktuelle Phase des Geschäfts, der häufigste Einwand dieser Woche sowie das Gebiet oder Segment des Vertriebsmitarbeiters.

F: Was passiert, wenn ein Vorgesetzter einen Coaching-Termin verschieben muss? A: Doodle versendet E-Mail-Erinnerungen zu bestätigten Buchungen. Wenn der Manager eine Buchung stornieren oder ändern muss, kann er dies über sein Doodle-Konto tun, woraufhin der Mitarbeiter eine E-Mail-Benachrichtigung erhält. Bei wiederkehrenden Terminen, die mit automatischer Wiederholung eingerichtet sind, wirken sich Änderungen an einem einzelnen Termin nicht automatisch auf die gesamte Terminreihe aus.

👉 Sind Sie bereit, Ihr Vertriebscoaching für neue Vertriebsmitarbeiter zu vereinfachen?

Ein Sales-Enablement-Manager bei einem SaaS-Unternehmen sollte nicht jede Woche Stunden damit verbringen, den Terminkalender für 20 neue Vertriebsmitarbeiter zu koordinieren. Nutzen Sie die oben genannten Vorlagen, um innerhalb weniger Minuten Ihre erste vorgefertigte Gruppenumfrage zu starten, oder richten Sie eine Buchungsseite mit individuellen Einführungsfragen ein, damit Vertriebsmitarbeiter ihre Termine selbst buchen können – und dabei bereits die relevanten Geschäftsdaten mit einbeziehen. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.