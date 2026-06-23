El coaching de ventas para los nuevos comerciales consiste en la práctica estructurada y recurrente de asignar a cada nuevo comercial contratado a un responsable o coach para revisar el carrito de ventas, perfeccionar los argumentos de venta y subsanar las carencias de habilidades con mayor rapidez. Para un responsable de capacitación comercial en una empresa de SaaS, la respuesta a la pregunta «¿cómo se gestiona esto a gran escala?» es un sistema de reserva autónoma: los comerciales eligen su propia franja horaria, envían la información previa y acuden preparados. La página de reservas de Doodle admite preguntas de admisión personalizadas, por lo que cada sesión de coaching aparece ya preconfigurada con el nombre del comercial, la fase actual del acuerdo y cualquier obstáculo, antes de que el responsable abra el calendario.

🎯 Por qué hacer 20 repeticiones con los entrenadores te desbarata la agenda

Un responsable de capacitación comercial en una empresa de SaaS que imparte formación a los nuevos comerciales a una escala realmente significativa se topa rápidamente con el mismo obstáculo. Veinte nuevos comerciales, cada uno de los cuales necesita una sesión de formación semanal de entre 30 y 60 minutos, supone 20 procesos de programación distintos cada semana. Si a eso le sumamos los grupos de incorporación, las franjas horarias de disponibilidad de los responsables y la diferencia horaria en un equipo de SaaS distribuido, la carga de trabajo que supone la coordinación se convierte en un segundo trabajo.

La solución habitual es una hoja de cálculo compartida o una cadena de correos electrónicos en la que se va pasando el turno para que los comerciales «reserven una franja horaria». Ninguna de las dos cosas funciona. Las hojas de cálculo quedan obsoletas en el momento en que un responsable reserva tiempo para revisar un acuerdo. Las cadenas de correos electrónicos provocan solapamientos en las citas o que algunos comerciales simplemente nunca respondan. El resultado: se saltan las sesiones de coaching, los nuevos comerciales se pierden la retroalimentación estructurada que necesitan durante su periodo de incorporación y el cumplimiento de los objetivos en los primeros 90 días se ve afectado.

El problema fundamental no es la falta de voluntad por parte del formador. Es la ausencia de un sistema que delegue la responsabilidad de la planificación en el representante, al tiempo que proporciona al responsable el contexto necesario para que cada sesión resulte útil.

🛠 Cómo una página de reservas mejora la formación en ventas para los nuevos comerciales

La solución de Doodle para un responsable de capacitación comercial en una empresa de SaaS es muy sencilla: publicar una página de reservas, añadir preguntas de evaluación personalizadas y dejar que los comerciales reserven sus citas por sí mismos. A continuación te explicamos cómo funciona cada paso en la práctica.

La reserva autónoma elimina las idas y venidas. El responsable configura una sola vez los horarios disponibles. Cada nuevo comercial accede al enlace de la página de reservas, ve las franjas horarias disponibles en su propia zona horaria (la detección automática de zona horaria de Doodle se encarga de la conversión) y reserva directamente. Sin cadenas de correos electrónicos, sin hojas de cálculo y sin necesidad de un coordinador que actúe de intermediario.

Las preguntas personalizadas de la fase de admisión proporcionan información contextual previa a la sesión. La página de reservas de Doodle permite incluir preguntas personalizadas en el formulario de reserva. Un responsable de apoyo a las ventas de una empresa de SaaS puede añadir campos como «Nombre del comercial y territorio», «Fase actual del acuerdo (Prospección / Descubrimiento / Propuesta / Negociación)» y «Principal obstáculo de esta semana». El responsable puede ver estas respuestas antes de la sesión, por lo que no es necesario dedicar los primeros cinco minutos a ponerse al día sobre el estado de la situación.

Los tiempos de amortiguación protegen los bloques de enfoque. La página de reservas de Doodle permite establecer tiempos de margen entre reuniones, de modo que las sesiones de coaching consecutivas no se solapen. Un margen de 10 minutos tras cada sesión de 45 minutos da tiempo al responsable para introducir notas en el CRM antes de que se incorpore el siguiente comercial.

Incluye función de videoconferencia integrada. Las sesiones de coaching se realizan a través de Google Meet, Zoom, Webex o Microsoft Teams, las cuatro plataformas compatibles de forma nativa, por lo que el representante recibe una invitación de calendario con un enlace activo en el momento en que reserva la sesión.

La página de reservas de Doodle permite a los responsables incluir preguntas de evaluación personalizadas directamente en el proceso de reserva, lo que significa que los comerciales llegan a cada sesión de coaching de ventas con el contexto de la operación ya sobre la mesa.

⚙️ Configuración operativa para un responsable de implementación de SaaS

Una vez que la página de reservas esté activa, un responsable de apoyo a las ventas de una empresa de SaaS puede poner en marcha el programa de formación en ventas para los nuevos comerciales de todo un grupo de incorporación en tan solo unos pasos.

Conecta tu calendario. Doodle se integra con Google Calendar, Microsoft Outlook y Apple Calendar. La sincronización en tiempo real hace que la página de reservas bloquee automáticamente las franjas horarias que ya están ocupadas, de modo que los comerciales nunca reserven una cita que coincida con un compromiso ya existente.

Configura tus intervalos de cadencia. Define qué días y horas están disponibles para el coaching. Muchos responsables de capacitación en SaaS reservan las mañanas de martes a jueves para el coaching de los comerciales y dejan libres los lunes y viernes para las revisiones del pipeline y las reuniones de coordinación del equipo.

Comparte el enlace. Pega la URL de la página de reservas en tu canal de Slack de incorporación o en el correo electrónico de bienvenida del LMS. Todos los nuevos representantes del grupo utilizan el mismo enlace. La página de reservas de Doodle admite hasta reservas simultáneas sin que se produzcan conflictos, ya que cada franja horaria queda bloqueada en el momento en que se reserva.

Utiliza eventos recurrentes automáticos para el coaching continuo. Tras el periodo inicial de formación, el asesoramiento en ventas para los nuevos comerciales suele pasar a realizarse con una periodicidad semanal o quincenal. Doodle permite programar eventos que se repiten automáticamente, por lo que un comercial que reserve una franja horaria fija no tiene que volver a reservarla cada semana.

Los recordatorios por correo electrónico reducen el número de ausencias sin previo aviso. Doodle envía recordatorios por correo electrónico de forma automática (solo por correo electrónico; sin SMS ni notificaciones push). Para un responsable de apoyo a las ventas de una empresa de SaaS que imparte entre 15 y 20 sesiones a la semana, incluso una pequeña reducción en el número de ausencias se traduce en un número significativo de horas de formación recuperadas.

La página de reservas de Doodle admite eventos recurrentes automáticos y recordatorios por correo electrónico, lo que ofrece a los responsables de apoyo a las ventas un sistema sistemático para el coaching semanal de ventas sin necesidad de realizar un seguimiento manual.

Plantillas de encuestas grupales listas para usar para la formación en ventas de los nuevos comerciales

Utiliza cualquiera de las plantillas que aparecen a continuación para poner en marcha una encuesta de grupo para este caso con un solo clic. El enlace ya incluye el título, la descripción y la duración; solo tienes que hacer clic y tu encuesta estará lista.

Sesión de coaching semanal sobre el análisis de la cartera de proyectos Encuesta de grupo preconfigurada, 30 min Iniciar esta encuesta Revisión de la cartera de nuevos clientes potenciales: elige un hueco de 30 minutos para hablar de tus mejores oportunidades de venta.

Sesión de análisis de la llamada de presentación Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta Analiza tu última llamada de presentación y perfecciona tus preguntas de selección.

Formación en gestión de objeciones Encuesta de grupo preconfigurada, 60 min Iniciar esta encuesta Simulad las objeciones más habituales y elaborad juntos vuestro manual de respuestas.

Seguimiento de la fase de aceleración a los 30, 60 y 90 días Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta Revisa los hitos de la fase de lanzamiento, el avance en el cumplimiento de los objetivos y las carencias en materia de competencias al cumplirse los 60 días.

Revisión de la estrategia de negociación y del plan de cierre Encuesta de grupo preconfigurada, 90 min Iniciar esta encuesta Repasa tu operación en fase avanzada y acuerda un plan de cierre con tu asesor.

✅ Qué ofrece Doodle en materia de formación en ventas para los nuevos comerciales

Capacidad Garabato Notas Página de reservas autogestionadas para la programación de citas iniciada por los representantes 🟩 Solución fundamental para la formación en ventas de los nuevos comerciales Preguntas personalizadas de captación (nombre del representante, fase de la operación) 🟩 Disponible en la página de reservas Tiempos de descanso entre sesiones de entrenamiento 🟩 Evita el rebasamiento consecutivo Integración con Google Meet, Zoom, Webex y Microsoft Teams 🟩 Los cuatro son compatibles de forma nativa Eventos recurrentes automáticos para mantener una cadencia constante en el entrenamiento 🟩 Reduce las dificultades a la hora de volver a reservar Personalización de la imagen de marca (logotipo y color principal en la página de reservas) ⚠️ Disponible con la versión Premium Encuestas de grupo organizadas conjuntamente (dos entrenadores, una encuesta) 🔜 En la hoja de ruta Recordatorios por SMS o notificaciones push en caso de que los representantes no se presenten ❌ Solo recordatorios por correo electrónico

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Puede un responsable de apoyo a las ventas de una empresa de SaaS impartir formación a los nuevos comerciales en diferentes zonas horarias? R: Sí. La función de detección automática de husos horarios de Doodle muestra automáticamente las franjas horarias disponibles en el huso horario local de cada representante. Un responsable con sede en Nueva York que publique una página de reservas mostrará las horas locales correctas a los representantes de Londres o Singapur sin necesidad de realizar ninguna conversión manual.

P: ¿Los nuevos representantes necesitan una cuenta de Doodle para reservar una sesión de coaching? R: Los comerciales que reserven a través de una página de reservas no necesitan tener su propia cuenta de Doodle para reservar una franja horaria. El responsable del programa de formación en ventas sí necesita una cuenta de Doodle para crear y gestionar la página de reservas.

P: ¿Cómo funcionan las preguntas de evaluación inicial personalizadas en el coaching de ventas para los nuevos comerciales? R: Al configurar la página de reservas, el responsable de apoyo a las ventas añade campos personalizados al formulario de reserva. Los comerciales los rellenan al realizar la reserva, y el responsable puede ver las respuestas asociadas a cada sesión confirmada. Entre los campos habituales para el coaching de ventas se incluyen la fase actual del acuerdo, la principal objeción a la que se ha enfrentado esta semana y el territorio o segmento del comercial.

P: ¿Qué ocurre si un responsable necesita cambiar la fecha de una sesión de coaching? R: Doodle envía recordatorios por correo electrónico vinculados a las reservas confirmadas. Si el responsable necesita cancelar o modificar una reserva, puede hacerlo desde su cuenta de Doodle, y el representante recibe una notificación por correo electrónico. En el caso de las sesiones recurrentes configuradas con eventos de repetición automática, los cambios en una sola sesión no afectan automáticamente a toda la serie.

👉 ¿Estás listo para simplificar la formación en ventas de tus nuevos comerciales?

Un responsable de apoyo a las ventas en una empresa de SaaS no debería dedicar horas cada semana a coordinar las agendas de 20 nuevos comerciales. Utiliza las plantillas anteriores para poner en marcha tu primera encuesta grupal ya rellenada en cuestión de minutos, o configura una página de reservas con preguntas de admisión personalizadas para que los comerciales reserven sus citas por sí mismos con el contexto de la operación ya incluido. Pruébalo gratis hoy mismo.