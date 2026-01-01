Las sesiones de formación están en el centro del desarrollo de los empleados y del crecimiento de la organización. Pueden servir para incorporar nuevos empleados, enseñar nuevas habilidades o ayudar a los equipos a adaptarse a nuevos procesos. Este artículo explica en qué consiste una buena sesión de formación, por qué es importante, y cómo Doodle puede facilitar su organización.

¿Qué es una sesión de formación?

Una sesión de formación es un tiempo estructurado dedicado al aprendizaje, la práctica y la mejora. Dentro de las organizaciones, esto puede significar la incorporación de nuevos empleados, la realización de talleres de cumplimiento o la actualización de los equipos con nuevas herramientas y procesos.

Pero las sesiones de formación no son sólo para los equipos internos. También pueden desempeñar un papel clave con el público externo:

Un jefe de proyecto que guía a los clientes a través de una nueva plataforma

Un consultor que organiza talleres para las partes interesadas

Un equipo de producto que muestra a los clientes cómo sacar el máximo partido a una herramienta

Ya sea interno o externo, el objetivo es el mismo: dar a la gente conocimientos y habilidades que puedan utilizar inmediatamente, y crear un entendimiento compartido que impulse el progreso.

Crear una encuesta de grupo

Por qué son importantes las sesiones de formación

La formación beneficia tanto al personal como a las organizaciones

Mejora los conocimientos: Mantener a la gente al día de las últimas herramientas y prácticas

Desarrollar habilidades: El aprendizaje práctico aumenta la confianza y el rendimiento

Fortalecer el trabajo en equipo: Las sesiones ayudan a los compañeros a conectar y colaborar

Aumentar el compromiso: Las oportunidades de crecimiento hacen que los empleados estén más contentos y motivados

Crear alineación: Los externos, como clientes o socios, aprenden a utilizar las herramientas con eficacia, lo que garantiza una colaboración más fluida.

Pasos para planificar una gran sesión de formación

He aquí cómo hacer que tu próxima sesión sea eficaz:

Define los objetivos: Ten claros los objetivos y resultados del aprendizaje

Diseña materiales atractivos: Utiliza diapositivas, ejercicios o casos reales

Adáptate a la audiencia: Adapta la sesión a las necesidades y niveles de conocimientos de los participantes

Elige métodos de impartición: En persona, en línea o combinado

Dedica tiempo suficiente: Deja tiempo para debatir y practicar

Pide opiniones: Utiliza las aportaciones para mejorar futuras sesiones

Crear una encuesta de grupo

Elige la herramienta Doodle adecuada para la formación

Tu escenario Utiliza esto Por qué Necesitas encontrar un momento en el que todo el grupo pueda asistir Encuesta de grupo Sugiere fechas/horas; los participantes votan; tú eliges al ganador Tienes plazas limitadas por sesión o grupos de trabajo Planificador de eventos Establece límites de plazas; la gente reclama las plazas. Perfecto para talleres/laboratorios Organizas sesiones de coaching 1:1, incorporación de clientes u horas de oficina Página de reservas Comparte tu enlace; los alumnos o clientes reservan una plaza que les venga bien

Cómo Doodle simplifica la organización de sesiones de formación

Doodle ayuda a los formadores ocupados a mantenerse organizados:

Coordinar la disponibilidad: Propón fechas y horas; los participantes votan, sin interminables cadenas de correos electrónicos

Gestiona las confirmaciones de asistencia: Haz un seguimiento de las respuestas y ajusta los planes según sea necesario

Centraliza la comunicación: Comparte actualizaciones y recordatorios desde un solo lugar

Ahorra tiempo: Dedica minutos a programar, no horas a buscar respuestas

Crear una encuesta de grupo

Desarrolla habilidades, no estrés

Las sesiones de formación marcan una diferencia cuantificable, tanto si estás desarrollando habilidades internamente como si estás involucrando a clientes o impulsando el cambio con socios. Doodle elimina la complejidad de la planificación, para que puedas centrarte en ofrecer sesiones que generen resultados. ¿Listo para que tu próxima sesión de formación sea un éxito?