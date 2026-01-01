¿Qué es una sesión de formación?
Actualizado: 11 ago 2026
Las sesiones de formación están en el centro del desarrollo de los empleados y del crecimiento de la organización. Pueden servir para incorporar nuevos empleados, enseñar nuevas habilidades o ayudar a los equipos a adaptarse a nuevos procesos. Este artículo explica en qué consiste una buena sesión de formación, por qué es importante, y cómo Doodle puede facilitar su organización.
¿Qué es una sesión de formación?
Una sesión de formación es un tiempo estructurado dedicado al aprendizaje, la práctica y la mejora. Dentro de las organizaciones, esto puede significar la incorporación de nuevos empleados, la realización de talleres de cumplimiento o la actualización de los equipos con nuevas herramientas y procesos.
Pero las sesiones de formación no son sólo para los equipos internos. También pueden desempeñar un papel clave con el público externo:
Un jefe de proyecto que guía a los clientes a través de una nueva plataforma
Un consultor que organiza talleres para las partes interesadas
Un equipo de producto que muestra a los clientes cómo sacar el máximo partido a una herramienta
Ya sea interno o externo, el objetivo es el mismo: dar a la gente conocimientos y habilidades que puedan utilizar inmediatamente, y crear un entendimiento compartido que impulse el progreso.
Por qué son importantes las sesiones de formación
La formación beneficia tanto al personal como a las organizaciones
Mejora los conocimientos: Mantener a la gente al día de las últimas herramientas y prácticas
Desarrollar habilidades: El aprendizaje práctico aumenta la confianza y el rendimiento
Fortalecer el trabajo en equipo: Las sesiones ayudan a los compañeros a conectar y colaborar
Aumentar el compromiso: Las oportunidades de crecimiento hacen que los empleados estén más contentos y motivados
Crear alineación: Los externos, como clientes o socios, aprenden a utilizar las herramientas con eficacia, lo que garantiza una colaboración más fluida.
Pasos para planificar una gran sesión de formación
He aquí cómo hacer que tu próxima sesión sea eficaz:
Define los objetivos: Ten claros los objetivos y resultados del aprendizaje
Diseña materiales atractivos: Utiliza diapositivas, ejercicios o casos reales
Adáptate a la audiencia: Adapta la sesión a las necesidades y niveles de conocimientos de los participantes
Elige métodos de impartición: En persona, en línea o combinado
Dedica tiempo suficiente: Deja tiempo para debatir y practicar
Pide opiniones: Utiliza las aportaciones para mejorar futuras sesiones
Elige la herramienta Doodle adecuada para la formación
Tu escenario
Utiliza esto
Por qué
Necesitas encontrar un momento en el que todo el grupo pueda asistir
Encuesta de grupo
Sugiere fechas/horas; los participantes votan; tú eliges al ganador
Tienes plazas limitadas por sesión o grupos de trabajo
Planificador de eventos
Establece límites de plazas; la gente reclama las plazas. Perfecto para talleres/laboratorios
Organizas sesiones de coaching 1:1, incorporación de clientes u horas de oficina
Página de reservas
Comparte tu enlace; los alumnos o clientes reservan una plaza que les venga bien
Cómo Doodle simplifica la organización de sesiones de formación
Doodle ayuda a los formadores ocupados a mantenerse organizados:
Coordinar la disponibilidad: Propón fechas y horas; los participantes votan, sin interminables cadenas de correos electrónicos
Gestiona las confirmaciones de asistencia: Haz un seguimiento de las respuestas y ajusta los planes según sea necesario
Centraliza la comunicación: Comparte actualizaciones y recordatorios desde un solo lugar
Ahorra tiempo: Dedica minutos a programar, no horas a buscar respuestas
Desarrolla habilidades, no estrés
Las sesiones de formación marcan una diferencia cuantificable, tanto si estás desarrollando habilidades internamente como si estás involucrando a clientes o impulsando el cambio con socios. Doodle elimina la complejidad de la planificación, para que puedas centrarte en ofrecer sesiones que generen resultados. ¿Listo para que tu próxima sesión de formación sea un éxito?