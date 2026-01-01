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Types de réunions

Qu'est-ce qu'une session de formation ?

Temps de lecture : 3 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Mise à jour : 11 août 2026

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Les sessions de formation sont au cœur du développement des employés et de la croissance de l'organisation. Elles permettent d'intégrer les nouveaux employés, d'enseigner de nouvelles compétences ou d'aider les équipes à s'adapter à de nouveaux processus. Cet article explique ce qui fait une bonne session de formation, pourquoi elle est importante et comment Doodle peut vous aider à l'organiser sans effort.

Qu'est-ce qu'une session de formation ?

Une session de formation est un moment structuré dédié à l'apprentissage, à la pratique et à l'amélioration. Au sein des organisations, cela peut signifier l'intégration de nouveaux employés, l'organisation d'ateliers sur la conformité ou la mise à niveau des équipes avec de nouveaux outils et processus.

Mais les sessions de formation ne sont pas réservées aux équipes internes. Elles peuvent également jouer un rôle clé auprès des publics externes:

  • Un chef de projet qui guide ses clients sur une nouvelle plateforme

  • Un consultant organisant des ateliers pour les parties prenantes

  • Une équipe produit montrant aux clients comment tirer le meilleur parti d'un outil.

Que ce soit en interne ou en externe, l'objectif est le même : donner aux gens des connaissances et des compétences qu'ils peuvent utiliser immédiatement, et créer une compréhension commune qui favorise le progrès.

Pourquoi les sessions de formation sont-elles importantes ?

La formation est bénéfique à la fois pour le personnel et pour l'organisation :

  • Améliorer les connaissances : Maintenir les personnes à jour avec les derniers outils et pratiques

  • Renforcer les compétences : L'apprentissage pratique renforce la confiance et les performances.

  • Renforcer le travail d'équipe : Les sessions aident les collègues à se connecter et à collaborer

  • Stimuler l'engagement : Les opportunités de croissance permettent aux employés d'être plus heureux et plus motivés.

  • Créer un alignement : Les personnes extérieures, comme les clients ou les partenaires, apprennent à utiliser les outils de manière efficace, ce qui garantit une collaboration plus harmonieuse.

Étapes à suivre pour planifier une excellente session de formation

Voici comment rendre votre prochaine session efficace :

  • Définissez les objectifs : Définissez clairement les objectifs et les résultats de l'apprentissage

  • Concevez des supports attrayants : Utilisez des diapositives, des exercices ou des cas réels

  • Adaptez la session au public : Adaptez la session aux besoins et aux niveaux de compétence des participants

  • Choisissez des méthodes de diffusion : En personne, en ligne ou mixte

  • Accordez suffisamment de temps : Laissez du temps pour la discussion et la pratique

  • Demandez un retour d'information : Utilisez les commentaires pour améliorer les sessions futures

Choisissez le bon outil Doodle pour la formation

Votre scénario

Utilisez-le

Pourquoi ?

Vous devez trouver un moment où l'ensemble du groupe peut se libérer.

Sondage de groupe

Proposez des dates/heures ; les participants votent ; vous choisissez le gagnant.

Vous disposez d'un nombre limité de places par session ou laboratoire.

Planificateur d’événements

Fixez un nombre de places limité ; les participants réclament leur place. Parfait pour les ateliers/laboratoires

Vous organisez des séances de coaching individuel, d'accueil des clients ou des heures de bureau.

Page de Réservation

Partagez votre lien ; les apprenants ou les clients réservent un créneau qui leur convient.

Comment Doodle simplifie l'organisation des sessions de formation

Doodle aide les formateurs occupés à rester organisés :

  • Coordonnez les disponibilités : Proposez des dates et des heures ; les participants votent - pas de chaînes d'e-mails interminables.

  • Gérer les RSVP : Suivez les réponses et ajustez les plans si nécessaire

  • Centraliser la communication : Partagez les mises à jour et les rappels à partir d'un seul endroit

  • Gagnez du temps : Consacrez quelques minutes à la planification, et non des heures à la recherche de réponses.

Développez vos compétences, pas votre stress

Les sessions de formation font une différence mesurable - que vous développiez des compétences en interne, que vous engagiez des clients ou que vous conduisiez le changement avec des partenaires. Doodle simplifie la planification et vous permet de vous concentrer sur l'organisation de sessions qui donnent des résultats. Prêt à faire de votre prochaine session de formation un succès ?

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