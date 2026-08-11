Was ist eine Schulungssitzung?

Schulungen sind das Herzstück der Mitarbeiterentwicklung und des Unternehmenswachstums. Du kannst neue Mitarbeiter einführen, neue Fähigkeiten vermitteln oder Teams bei der Anpassung an neue Prozesse helfen. In diesem Artikel erfährst du, was eine gute Schulung ausmacht, warum sie wichtig ist und wie du sie mit Doodle mühelos organisieren kannst.

Was ist eine Trainingssession?

Eine Schulungseinheit ist eine strukturierte Zeit, die dem Lernen, Üben und Verbessern gewidmet ist. In Unternehmen kann das bedeuten, dass neue Mitarbeiter/innen eingearbeitet werden, Workshops zur Einhaltung von Vorschriften stattfinden oder Teams mit neuen Tools und Prozessen vertraut gemacht werden.

Aber Schulungen sind nicht nur für interne Teams gedacht. Sie können auch bei externen Zielgruppen eine wichtige Rolle spielen:

Ein Projektleiter, der Kunden durch eine neue Plattform führt

Ein Berater führt Workshops für Interessengruppen durch

Ein Produktteam, das Kunden zeigt, wie sie das Beste aus einem Tool herausholen können

Ob intern oder extern, das Ziel ist dasselbe: den Leuten Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, die sie sofort anwenden können, und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, das den Fortschritt fördert.

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Warum Schulungen wichtig sind

Schulungen kommen sowohl den Mitarbeitern als auch den Unternehmen zugute:

Verbesserung des Wissens: Die Mitarbeiter/innen halten sich mit den neuesten Tools und Praktiken auf dem Laufenden

Fähigkeiten aufbauen: Praktisches Lernen stärkt das Selbstvertrauen und die Leistung

Stärkung der Teamarbeit: Die Sitzungen helfen den Kollegen, sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten

Förderung des Engagements: Wachstumsmöglichkeiten führen zu zufriedeneren, motivierteren Mitarbeitern

Anpassung schaffen: Externe, wie z. B. Kunden oder Partner, lernen, die Tools effektiv zu nutzen, was zu einer reibungsloseren Zusammenarbeit führt.

Schritte zur Planung einer großartigen Trainingssession

Hier erfährst du, wie du deine nächste Schulung effektiv gestalten kannst:

Definiere die Ziele: Sei dir über die Lernziele und Ergebnisse im Klaren

Gestalte ansprechende Materialien: Verwende Folien, Übungen oder echte Fälle

Auf das Publikum zuschneiden: Passe die Veranstaltung an die Bedürfnisse und Fähigkeiten der Teilnehmer an

Wähle die Art der Durchführung: Persönlich, online oder gemischt

Nimm dir ausreichend Zeit: Lasse genügend Zeit für Diskussionen und Übungen

Fordere Feedback an: Nutze den Input, um zukünftige Schulungen zu verbessern

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Wähle das richtige Doodle-Tool für dein Training

Dein Szenario Verwende dies Warum Du musst einen Termin finden, an dem die ganze Gruppe teilnehmen kann Gruppenumfrage Schlage Daten/Zeiten vor; die Teilnehmer stimmen ab; du wählst den Gewinner Du hast eine begrenzte Anzahl von Plätzen pro Sitzung oder Breakout Labs Eventplaner Lege eine begrenzte Anzahl von Plätzen fest; die Teilnehmer melden sich an. Perfekt für Workshops/Labore Du veranstaltest ein 1:1-Coaching, eine Kundeneinführung oder eine Sprechstunde Buchungsseite Teile deinen Link; Lernende oder Kunden buchen einen Termin, der für sie passt

Wie Doodle die Organisation von Trainingseinheiten vereinfacht

Doodle hilft vielbeschäftigten Trainern, organisiert zu bleiben:

Koordiniere die Verfügbarkeit: Schlage Daten und Zeiten vor; die Teilnehmer stimmen ab - keine endlosen E-Mail-Ketten

RSVPs verwalten: Verfolge die Antworten und passe die Pläne bei Bedarf an

Zentralisiere die Kommunikation: Aktualisierungen und Erinnerungen von einem Ort aus teilen

Zeit sparen: Verbringe Minuten mit der Planung und nicht Stunden mit der Suche nach Antworten

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Kompetenzen aufbauen, nicht stressen

Schulungen machen einen messbaren Unterschied - egal, ob du deine Fähigkeiten intern ausbaust, Kunden ansprichst oder Veränderungen mit Partnern vorantreibst. Doodle nimmt dir die Komplexität der Planung ab, damit du dich auf die Durchführung von Schulungen konzentrieren kannst, die zu Ergebnissen führen. Bist du bereit, deine nächste Schulung zu einem Erfolg zu machen?