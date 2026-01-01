Che cos'è una sessione di formazione?
Aggiornato: 11 ago 2026
Le sessioni di formazione sono al centro dello sviluppo dei dipendenti e della crescita organizzativa. Possono servire per l'inserimento dei nuovi assunti, per insegnare nuove competenze o per aiutare i team ad adattarsi a nuovi processi. Questo articolo spiega cosa rende una sessione di formazione eccellente, perché è importante e come Doodle può renderne semplice l'organizzazione.
Cos'è una sessione di formazione?
Una sessione di formazione è un momento strutturato dedicato all'apprendimento, alla pratica e al miglioramento. All'interno delle organizzazioni, questo può significare l'inserimento di nuovi dipendenti, l'organizzazione di workshop sulla conformità o l'aggiornamento dei team con nuovi strumenti e processi.
Ma le sessioni di formazione non sono solo per i team interni. Possono svolgere un ruolo chiave anche con il pubblico esterno:
Un responsabile di progetto che guida i clienti alla scoperta di una nuova piattaforma
Un consulente che organizza workshop per gli stakeholder
Un team di prodotto che mostra ai clienti come ottenere il massimo da uno strumento.
Che si tratti di un pubblico interno o esterno, l'obiettivo è lo stesso: fornire alle persone conoscenze e competenze che possono essere utilizzate immediatamente e creare una comprensione condivisa che porti al progresso.
Perché le sessioni di formazione sono importanti
La formazione apporta benefici sia al personale che all'organizzazione in quanto
Migliorare le conoscenze: Mantenere le persone aggiornate con gli strumenti e le pratiche più recenti.
Sviluppare le competenze: L'apprendimento pratico aumenta la fiducia e le prestazioni
Rafforzare il lavoro di squadra: Le sessioni aiutano i colleghi a connettersi e a collaborare
Aumentare il coinvolgimento: Le opportunità di crescita portano a dipendenti più felici e motivati.
Creare allineamento: Gli esterni, come i clienti o i partner, imparano a utilizzare gli strumenti in modo efficace, garantendo una collaborazione più fluida.
I passi per pianificare un'ottima sessione di formazione
Ecco come rendere efficace la tua prossima sessione:
Definisci gli obiettivi: Sii chiaro sugli obiettivi e sui risultati dell'apprendimento
Progetta materiali coinvolgenti: Usa slide, esercizi o casi reali
Adattati al pubblico: Adatta la sessione alle esigenze e ai livelli di competenza dei partecipanti.
Scegli i metodi di erogazione: Di persona, online o misto
Dare tempo a sufficienza: Lascia spazio alla discussione e alla pratica
Richiedi un feedback: Usa i suggerimenti per migliorare le sessioni future
Scegli lo strumento Doodle giusto per la formazione
Il tuo scenario
Utilizzalo
Perché
Devi trovare un momento in cui tutto il gruppo possa partecipare
Sondaggio di gruppo
Suggerisci date/tempi; i partecipanti votano; tu scegli il vincitore
Hai posti limitati per ogni sessione o laboratorio di approfondimento
Pianificatore di eventi
Stabilisci un limite di posti; le persone reclamano i posti. Perfetto per i workshop/laboratori
Stai organizzando una sessione di coaching 1:1, l'inserimento di un cliente o un orario d'ufficio.
Pagina di prenotazione
Condividi il tuo link; i partecipanti o i clienti prenotano il posto che preferiscono.
Come Doodle semplifica l'organizzazione delle sessioni di formazione
Doodle aiuta i formatori più impegnati a rimanere organizzati:
Coordina le disponibilità: Proponi date e orari; i partecipanti votano, senza interminabili catene di e-mail.
Gestire gli RSVP: Tieni traccia delle risposte e modifica i piani se necessario
Centralizza la comunicazione: Condividi aggiornamenti e promemoria da un unico posto
Risparmia tempo: Dedica pochi minuti alla pianificazione e non ore alla ricerca di risposte.
Sviluppa le competenze, non lo stress
Le sessioni di formazione fanno una differenza misurabile, sia che si tratti di accrescere le competenze interne, sia che si tratti di coinvolgere i clienti o di promuovere il cambiamento con i partner. Doodle elimina la complessità della pianificazione, così puoi concentrarti sulla realizzazione di sessioni che producano risultati. Sei pronto a rendere la tua prossima sessione di formazione un successo?