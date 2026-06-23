Salgscoaching for nye sælgere er en struktureret, tilbagevendende praksis, hvor hver nyansat sælger bliver parret med en leder eller coach for at gennemgå salgspipeline, finpudse salgssamtaler og hurtigere udfylde kompetencehuller. For en salgsstøtteleder i en SaaS-virksomhed er svaret på spørgsmålet "hvordan gennemfører man dette i stor skala?" et selvbookingsystem: sælgerne vælger selv et tidsrum, indsender baggrundsoplysninger på forhånd og møder op velforberedte. Doodles bookingside understøtter brugerdefinerede indledende spørgsmål, så hver coaching-session er forudfyldt med sælgerens navn, den aktuelle fase i forhandlingen og eventuelle hindringer, inden lederen åbner kalenderen.

🎯 Hvorfor 20 gentagelser sammen med trænerne kan sætte din kalender på den anden ende

En sales enablement-manager i en SaaS-virksomhed, der skal gennemføre salgstræning for nye sælgere i et reelt omfang, støder hurtigt på den samme mur. Tyve nye sælgere, der hver har brug for en ugentlig træningssession på 30 til 60 minutter, betyder 20 separate planlægningsprocesser om ugen. Ganger man det med flere onboarding-hold, ledernes tilgængelighedsvinduer og tidszonespændet i et spredt SaaS-team, bliver koordinationsarbejdet nærmest et helt ekstra job.

Den typiske løsning er et delt regneark eller en e-mailkæde, hvor sælgerne bliver bedt om at »reserver en tid«. Ingen af delene fungerer. Regnearkene bliver forældede i det øjeblik, en leder afsætter tid til en aftalegennemgang. E-mailkæder fører til dobbeltbookinger eller sælgere, der simpelthen aldrig svarer. Resultatet er, at coaching-sessioner bliver sprunget over, nye sælgere går glip af den strukturerede feedback, de har brug for i deres indkøringsperiode, og at kvoteopfyldelsen i de første 90 dage lider under det.

Det grundlæggende problem er ikke manglende vilje fra trænerens side. Det er manglen på et system, der lægger ansvaret for planlægningen over på medarbejderen, samtidig med at lederen får den nødvendige baggrundsviden til at gøre hver enkelt session meningsfuld.

🛠 Hvordan en reservationsside forbedrer salgscoaching for nye sælgere

Løsningen med Doodle for en sales enablement manager i en SaaS-virksomhed er enkel: Opret en bookingside, tilføj tilpassede indledende spørgsmål, og lad sælgerne selv booke. Her kan du se, hvordan de enkelte dele fungerer i praksis.

Selvbooking gør det unødvendigt at udveksle flere beskeder frem og tilbage. Lederen indstiller de tilgængelige tidsvinduer én gang. Hver ny medarbejder klikker på linket til bookingsiden, ser de ledige tidsrum i sin egen tidszone (Doodles automatiske tidszone-genkendelse tager sig af tidsomregningen) og booker direkte. Ingen e-mail-korrespondance, ingen regneark, ingen koordinator, der står i vejen.

Skræddersyede indledende spørgsmål giver en kontekst før sessionen. Doodles reservationsside understøtter brugerdefinerede indledende spørgsmål i reservationsformularen. En salgsstøttechef hos en SaaS-virksomhed kan tilføje felter som »Sælgers navn og område«, »Nuværende fase i forhandlingen (Prospektering / Undersøgelse / Tilbud / Forhandling)« og »Største hindring i denne uge«. Manageren kan se disse svar inden mødet, så de første fem minutter ikke går med statusopdateringer.

Buffertider beskytter fokusblokke. Doodles bookingside understøtter buffertider mellem møder, så coaching-sessioner, der ligger lige efter hinanden, ikke overlapper hinanden. En buffer på 10 minutter efter hver 45-minutters session giver lederen tid til at indtaste noter i CRM-systemet, inden den næste medarbejder kommer ind.

Videokonferencer er en integreret funktion. Coaching-sessionerne foregår via Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, som alle fire understøttes direkte, så medarbejderen modtager en kalenderinvitation med et fungerende link, så snart vedkommende har booket en tid.

Med Doodles bookingside kan ledere indsætte skræddersyede indledende spørgsmål direkte i bookingforløbet, hvilket betyder, at sælgerne møder op til hver eneste salgstræningssession med den relevante kontekst for aftalen allerede på bordet.

⚙️ Operationel opsætning for en SaaS-implementeringsansvarlig

Når reservationssiden er gået live, kan en salgsstøttechef i en SaaS-virksomhed med få trin iværksætte salgscoaching for nye sælgere i en hel onboarding-gruppe.

Tilslut din kalender. Doodle integreres med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender. Takket være synkronisering i realtid blokerer reservationssiden automatisk tidsintervaller, der allerede er optaget, så sælgerne aldrig booker en aftale, der overlapper en eksisterende aftale.

Indstil dine kadencevinduer. Fastlæg, hvilke dage og tidspunkter der er ledige til coaching. Mange SaaS-enablement-ledere afsætter tirsdag til torsdag formiddag til coaching af sælgere og holder mandag og fredag fri til gennemgang af salgspipeline og teamsamlinger.

Del linket. Indsæt URL’en til reservationssiden i jeres Slack-kanal til introduktion eller i velkomst-e-mailen fra LMS. Alle nye medarbejdere i årgangen bruger det samme link. Doodles reservationsside kan håndtere op til samtidige bookinger uden konflikter, da hvert tidsrum låses, så snart det er reserveret.

Brug automatisk tilbagevendende begivenheder til løbende coaching. Efter den indledende indkøringsperiode overgår salgstræningen for nye sælgere ofte til et fast ugentligt eller hver anden uge-mønster. Doodle understøtter automatisk tilbagevendende begivenheder, så en sælger, der reserverer en fast tid, ikke behøver at reservere den igen hver uge.

E-mail-påmindelser holder antallet af udeblivelser nede. Doodle sender automatisk påmindelser via e-mail (kun e-mail; ingen SMS eller push-beskeder). For en sales enablement-manager i en SaaS-virksomhed, der afholder 15 til 20 sessioner om ugen, betyder selv en lille nedgang i antallet af udeblivelser, at der frigøres betydelige coaching-timer.

Doodles bookingside understøtter automatisk tilbagevendende begivenheder og e-mail-påmindelser, hvilket giver salgsstøtteledere et system, der kan gentages, til ugentlig salgscoaching uden behov for manuel opfølgning.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger i forbindelse med salgstræning af nye sælgere

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titel, beskrivelse og varighed er alle udfyldt på forhånd via linket — du skal bare klikke, så er din afstemning klar.

Ugentlig coaching i forbindelse med gennemgang af pipeline Forudfyldt gruppeafstemning, 30 min. Start denne afstemning Gennemgang af nye kundeemner: Vælg et 30-minutters tidsrum til at drøfte dine vigtigste aftaler.

Efterfølgende drøftelse af det indledende møde Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Gennemgå dit seneste indledende møde, og finpuds dine spørgsmål til at vurdere, om en kunde er egnet.

Coaching i håndtering af indsigelser Forudfyldt gruppeafstemning, 60 min. Start denne afstemning Øv jer på at håndtere typiske indvendinger og udarbejd sammen en strategi for, hvordan I skal svare.

Indtjekning efter 30, 60 og 90 dage Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Gennemgå milepæle for indkøringen, fremskridt i forhold til kvoter og kompetencegaps efter 60 dage.

Gennemgang af salgsstrategi og afslutningsplan Forudfyldt gruppeafstemning, 90 min. Start denne afstemning Gennemgå din aftale, der er nået til den afsluttende fase, og aftal en plan for afslutningen sammen med din coach.

✅ Hvad Doodle tilbyder inden for salgstræning til nye sælgere

Kapacitet Doodle Noter Selvbetjeningsside til booking, hvor aftaler planlægges af sælgere 🟩 Grundlæggende løsning til salgstræning af nye sælgere Brugerdefinerede spørgsmål ved indtastning (sælgerens navn, aftalestadie) 🟩 Findes på reservationssiden Pauser mellem coaching-sessionerne 🟩 Forhindrer overløb fra den ene side til den anden Integration med Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams 🟩 Alle fire understøttes indbygget Automatisk tilbagevendende begivenheder for fast coaching-rytme 🟩 Mindsker besværet ved ombooking Brugerdefineret branding (logo og primærfarve på reservationssiden) ⚠️ Fås med Premium Gruppespørgeundersøgelser med flere værter (to trænere, én spørgeundersøgelse) 🔜 I køreplanen SMS- eller push-påmindelser ved udeblivelse fra repræsentanter ❌ Kun e-mail-påmindelser

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan en sales enablement-leder i en SaaS-virksomhed gennemføre salgstræning for nye sælgere på tværs af flere tidszoner? A: Ja. Doodles automatiske tidszone-genkendelse viser automatisk ledige tidsrum i hver sælgers lokale tidszone. En leder med base i New York, der opretter en bookingside, vil vise de korrekte lokale tidspunkter for sælgere i London eller Singapore uden behov for manuel omregning.

Spørgsmål: Skal nye sælgere have en Doodle-konto for at kunne booke en coaching-session? A: Repræsentanter, der booker via en bookingside, behøver ikke en egen Doodle-konto for at reservere en tid. Den ansvarlige for salgscoaching-programmet skal dog have en Doodle-konto for at kunne oprette og administrere bookingsiden.

Spørgsmål: Hvordan fungerer de skræddersyede indledende spørgsmål i forbindelse med salgstræning af nye sælgere? A: Når reservationssiden oprettes, tilføjer salgsstøttechefen brugerdefinerede felter til reservationsformularen. Salgsrepræsentanterne udfylder disse, når de foretager en reservation, og chefen kan se svarene knyttet til hver bekræftet session. Typiske felter i forbindelse med salgscoaching omfatter den aktuelle fase i forhandlingen, den største indvending, der er blevet rejst i denne uge, samt salgsrepræsentantens område eller segment.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis en leder er nødt til at flytte en coaching-session? A: Doodle sender e-mail-påmindelser i forbindelse med bekræftede bookinger. Hvis lederen har brug for at aflyse eller ændre en booking, kan vedkommende gøre det via sin Doodle-konto, og den ansvarlige modtager en e-mail-besked. For tilbagevendende sessioner, der er oprettet med automatisk gentagelse, påvirker ændringer af en enkelt session ikke automatisk hele serien.

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En Sales Enablement Manager hos en SaaS-virksomhed bør ikke bruge timer hver uge på at koordinere kalendere for 20 nye sælgere. Brug skabelonerne ovenfor til at oprette din første forudfyldte gruppeafstemning på få minutter, eller opret en bookingside med tilpassede indledende spørgsmål, så sælgerne selv kan booke møder med den relevante aftalekontekst allerede vedhæftet. Prøv det gratis i dag.