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Hvad er en træningssession?

Læsetid: 3 minutter
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Opdateret: 11. aug. 2026

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Træningssessioner er kernen i medarbejderudvikling og organisatorisk vækst. De kan introducere nye medarbejdere, undervise i nye færdigheder eller hjælpe teams med at tilpasse sig nye processer. Denne artikel forklarer, hvad der gør en god træningssession, hvorfor det er vigtigt, og hvordan Doodle kan gøre det nemt at organisere dem.

Hvad er en træningssession?

En træningssession er en struktureret tid dedikeret til læring, øvelse og forbedring. I organisationer kan det betyde onboarding af nye medarbejdere, compliance-workshops eller opkvalificering af teams med nye værktøjer og processer.

Men træningssessioner er ikke kun for interne teams. De kan også spille en vigtig rolle i forhold til eksterne målgrupper:

  • En projektleder, der guider kunder gennem en ny platform

  • En konsulent, der afholder workshops for interessenter

  • Et produktteam, der viser kunderne, hvordan de får mest muligt ud af et værktøj

Uanset om det er internt eller eksternt, er målet det samme: Giv folk viden og færdigheder, som de kan bruge med det samme, og skab en fælles forståelse, der driver udviklingen fremad.

Hvorfor træningssessioner er vigtige

Træning gavner både medarbejdere og organisationer ved at

  • Forbedre viden: Holde folk opdateret med de nyeste værktøjer og praksisser

  • Opbygning af færdigheder: Praktisk læring øger selvtilliden og præstationerne

  • Styrke teamwork: Sessioner hjælper kolleger med at komme i kontakt og samarbejde

  • Øget engagement: Vækstmuligheder fører til gladere og mere motiverede medarbejdere

  • Skaber overensstemmelse: Eksterne som kunder eller partnere lærer at bruge værktøjer effektivt, hvilket sikrer et mere gnidningsfrit samarbejde.

Trin til at planlægge en god træningssession

Sådan gør du din næste session effektiv:

  • Definér mål: Vær klar over læringsmål og resultater

  • Design engagerende materialer: Brug slides, øvelser eller virkelige cases

  • Skræddersy til målgruppen: Tilpas sessionen til deltagernes behov og færdighedsniveau

  • Vælg leveringsmetoder: Personligt, online eller blandet

  • Giv nok tid: Giv mulighed for diskussion og øvelse

  • Bed om feedback: Brug input til at forbedre fremtidige sessioner

Vælg det rigtige Doodle-værktøj til træning

Dit scenarie

Brug dette

Hvorfor

Du skal finde et tidspunkt, hvor hele gruppen kan være med

Gruppeafstemning

Foreslå datoer/tidspunkter; deltagerne stemmer; du vælger vinderen

Du har begrænsede pladser pr. session eller breakout labs

Tilmeldingsark

Sæt pladsgrænser; folk gør krav på pladserne. Perfekt til workshops/laboratorier

Du kører 1:1 coaching, onboarding af klienter eller kontortid

Booking side

Del dit link; kursister eller kunder booker en tid, der passer dem.

Sådan forenkler Doodle organiseringen af træningssessioner

Doodle hjælper travle undervisere med at holde sig organiserede:

  • Koordiner tilgængelighed: Foreslå datoer og tidspunkter; deltagerne stemmer - ingen endeløse e-mail-kæder

  • Administrer RSVP'er: Spor svar og juster planerne efter behov

  • Centraliser kommunikationen: Del opdateringer og påmindelser fra ét sted

  • Spar tid: Brug minutter på at planlægge, ikke timer på at jage svar

Opbyg færdigheder, ikke stress

Træningssessioner gør en målbar forskel - uanset om du udvikler færdigheder internt, engagerer kunder eller skaber forandringer med partnere. Doodle tager kompleksiteten ud af planlægningen, så du kan fokusere på at levere sessioner, der skaber resultater. Er du klar til at gøre din næste træningssession til en succes?

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