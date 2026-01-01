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Schemaläggning

5 sätt på vilka data kan hjälpa dig att fatta smartare beslut om schemaläggning

A tutor and her student are looking at the laptop together in a school room
Schemaläggning

Hur man förenklar schemaläggningen av mottagningstider för studenter

Blogg

Så här planerar du gruppprojekt utan ändlösa diskussioner fram och tillbaka

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  • A tutor and her student are looking at the laptop together in a school room
    Schemaläggning

    Hur man förenklar schemaläggningen av mottagningstider för studenter

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  • Blogg

    Så här planerar du gruppprojekt utan ändlösa diskussioner fram och tillbaka

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  • Schemaläggning

    Enkel schemaläggning: Bokningar, betalningar och uppföljningar

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  • A woman is sitting on the floor of her living room working on a document on her laptop
    Schemaläggning

    Så här skriver du bättre evenemangsbeskrivningar med hjälp av AI

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  • A wall full of post-its while a woman puts one more onto it
    Schemaläggning

    10 beprövade metoder för att prioritera uppgifter

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  • Doodle logo with a plain beige background
    Blogg

    Lär känna författarna bakom Doodles blogg

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  • man working from home office
    Blogg

    Varför ostrukturerat arbete hämmar din produktivitet

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  • A woman smiling and relaxed, drinking a hot cup of tea or coffee.
    Blogg

    Tidsförlust är ett verkligt problem – så här slutar du slösa bort tid

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  • A woman working from her garden using a laptop and mobile phone.
    Blogg

    6 sätt att behålla fokus och hantera distraktioner

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