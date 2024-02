Find din gruppes ledige tid på få minutter

Forestil dig følgende: Du er ved at planlægge et projekt eller en kampagne, og dit team har brug for at planlægge en brainstorming-session. Men med alles travle skemaer og varierende tilgængelighed virker det umuligt at finde et tidspunkt, der fungerer for alle, medmindre det er uger eller endda måneder ude i fremtiden.

I et andet scenarie samarbejder du med flere kunder og koordinerer møder på tværs af forskellige tidszoner og virksomheder. Der er et lag af kompleksitet i planlægningsprocessen, og du tjekker alting tre gange hele tiden.

Dette er blot to eksempler på planlægningsfrustrationer, som desværre er en del af ens arbejdsliv. Hvis det hele lyder bekendt, er du ikke alene.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Ineffektiviteten ved at finde manuelle tidslommer

Traditionelt involverer mødeplanlægning e-mails eller beskeder frem og tilbage, hvor arrangørerne manuelt forsøger at finde ledige tidspunkter, der passer ind i alles skemaer. Denne metode tager ikke kun tid, men øger også sandsynligheden for at gå glip af muligheder eller planlægningsfejl. Fejlene kan være alt fra overlappende arrangementer til forkert stavede navne. Det hæmmer produktiviteten, især for dem, der samarbejder meget med andre.

Fordelene ved at bruge planlægningsværktøjer

Gå ind på planlægningstjenester. Heldigvis udvikler teknologien sig hele tiden, og det gælder også den måde, vi planlægger møder på. Du kan drage fordel af planlægningsværktøjer, da de tilbyder effektive løsninger og optimerer processer.

At fremskynde planlægningsprocessen er en af de primære fordele ved at bruge planlægningsværktøjer. I stedet for at sende beskeder for at finde ud af, om alle er til rådighed, kan brugerne blot oprette en afstemning med mulige tidspunkter og invitere deltagerne til at angive deres foretrukne tidspunkter. Det sparer ikke kun tid, men sikrer også, at der bliver taget højde for alles tilgængelighed.

Derudover kan deltagerne se og svare på afstemningen, når det passer dem. Denne asynkrone kommunikation eliminerer behovet for koordinering i realtid. Den tilgodeser også personer i forskellige tidszoner eller med modstridende tidsplaner, hvilket øger fleksibiliteten og bekvemmeligheden.

Mødes på få minutter Med en Doodle-konto kan du arrangere events hurtigt og helt gratis.

Find den næste ledige tid med Doodle

Planlægningsværktøjer som Doodle giver dig mulighed for nemt at finde og foreslå tidspunkter for gruppemøder. Du kan oprette afstemninger med flere muligheder for tidsrum og varighed og tilpasse indstillingerne, så de passer til dit teams specifikke behov.

At oprette en afstemning med Doodle er nemt. Indtast mødedetaljerne, herunder titel, sted og varighed, og tilføj derefter potentielle tidsintervaller, som deltagerne kan vælge imellem. Når du har oprettet en afstemning, kan du dele linket med din gruppe og se, hvordan svarene kommer ind. På ingen tid vil du kunne identificere det mest passende tidsrum til dit møde.

Hvis du vil fremskynde planlægningsprocessen yderligere, kan du forbinde din kalender for automatisk at synkronisere planlagte aftaler. Du kan også indstille automatiske påmindelser eller deadlines, så du ikke behøver at bekymre dig om at løbe efter andre.

Før du ved af det, vil frustrationer over planlægningen høre fortiden til.