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Franchesca Tan, Senior innehållsutvecklare

Franchesca är senior innehållsutvecklare på Doodle, där hon hjälper privatpersoner och företag att ta kontroll över sin tid. Hon skriver om ämnen som tidshantering, produktivitet och schemaläggning och skapar innehåll som både informerar och ger läsarna…

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