En undersökning från 2024 genomförd av American Society for Training and Development visade att handskrivna eller e-postbaserade deltagarlistor leder till att i genomsnitt 7 % av platserna förblir tomma, eftersom deltagarna aldrig fullföljer sin anmälan.

I samma rapport framgår det att program som använder digitala Sign-up Sheets i realtid i genomsnitt får in betalningarna två dagar tidigare. Dessa siffror stämmer väl överens med mina erfarenheter när jag hjälper kursledare att skapa Sign-up Sheets i Doodle. Så snart deltagarlistan finns online fylls platserna snabbare, och arrangören sparar tid som tidigare gick åt till att sortera papper eller jaga efter ”kanske”-svar.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför en digital Sign-up Sheet förändrar allt

Experter vid Brookings Institution hävdar att registreringen är den första punkten som skapar förtroende. Om formuläret ser klumpigt ut börjar avhoppet redan innan deltagarna hinner komma till klassrummet. En rapport från OECD från 2024 tillägger att en smidig introduktionsprocess har ett direkt samband med högre andel elever som fullföljer utbildningen i fyrtio skolsystem. Skapa en pålitlig process så samlar du in namn, uppgifter om tidszon och samtycke till dataintegritet i ett enda steg.

Se inte på framgång som en enskild handling, utan som ett system. Det är dessa tio delar som driver den framåt:

Sign-up Sheets i Doodle, Google Kalender, QR-kod, Excel, lärplattform, betalningsgateway (Stripe), CRM, efterlevnad av GDPR, närvaroregistrering och en molnlagringsmapp för kvitton. När dessa delar kommunicerar med varandra kan hela evenemanget genomföras utan dramatik i sista minuten med kalkylblad.

Fem strategier för att förvandla ett tomt ark till en fullständig spelarlista

1. Gå från statiska formulär till realtidsuppföljning av kapaciteten

Statiska PDF-filer kan inte varna dig när den sista platsen tar slut. Skapa ett Sign-up Sheet i Doodle, ange antalet platser och se hur kapaciteten uppdateras i realtid. Lägg till en avisering som skickar ett e-postmeddelande när deltagarantalet når 90 procent. Lärare vid University of Michigans Center for Research on Learning and Teaching rapporterade en minskning med 14 procent av antalet uteblivna deltagare när realtidsaviseringar om kapaciteten ersatte manuella räkningar.

2. Integrera betalningen i samband med köpbeslutet

Forskare vid Brookings kopplar betalningsproblem till nästan en tredjedel av alla uteblivna deltagare vid workshops. Doodle-Sign-up Sheets är kopplade till Stripe, så att kursavgiften dras in på samma sida där deltagarens namn sparas. Ett kvitto med tidsstämpel sparas i en delad molnmapp, vilket uppfyller kraven både för ekonomiavdelningen och för GDPR-revisorer. Överbrygga klyftan mellan ”Jag är intresserad” och ”Jag har betalat” så säkrar du intäkterna innan entusiasmen avtar.

Steg Manuell metod Sign-up Sheets för Doodle Sittplatsgränsen har uppnåtts Kontrollera kalkylbladet manuellt Automatiskt e-postmeddelande Ta emot betalning Separata fakturor Stripe i toppform Spelartrupp till LMS Kopiera och klistra in e-postmeddelanden Export med ett klick

3. Använd QR-koder för spontana besökare och de som bestämmer sig i sista stund

Det händer fortfarande att folk går förbi ett klassrum och bestämmer sig för att delta. Skapa en QR-kod som länkar direkt till Live Sheet och sätt upp den på dörren. En artikel från Edutopia Öka deltagandet med små valmöjligheter visar en ökning med 20 procent av antalet registreringar på plats efter att arrangörerna började använda QR-koder. Eftersom QR-koden länkar till ditt live-ark hamnar alla som anmäler sig på plats i samma deltagarlista och kalenderplats som de som förhandsregistrerat sig.

4. Synkronisera deltagarlistan med ditt lärplattformssystem

Att skriva in e-postadresser direkt i LMS-systemet ökar risken för stavfel som kan förhindra återställning av lösenord. Exportera deltagarlistan från Doodle som en CSV-fil och importera den sedan till Moodle, Canvas eller ett annat lärplattformssystem. UNESCO:s Granskning av beredskapen för digital utbildning 2024 Man uppskattar att automatiserad import av scheman sparar lärarna två timmar per kursstart. Synkronisera en gång, så kan LMS-systemet skicka länkar till kursplaner och påminnelser om inlämningsdatum utan extra klick.

Proffstips: När din workshop erbjuder valfria praktiska övningar ska du skapa ett eget tidsfönster för varje övning i samma Doodle-formulär. Deltagarna väljer sin övning, får en personlig inbjudan via Google Kalender och deltagarantalet jämnas automatiskt ut.

5. Förmedla närvarouppgifter till berörda parter

Efter lektionen exporterar du närvarolistan och överför den till ett CRM-system, till exempel Salesforce. Enligt rapporten ”Skills Development Outlook 2025” från IBM Institute for Business Value får program som delar med sig av konkreta mätvärden 40 % fler återbokningar än de som endast erbjuder anekdotisk feedback. Att sluta datakretsloppet bevisar värdet och bidrar till kontinuerlig förbättring.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Vanliga frågor

Kan jag skapa evenemang eller sessioner som överlappar varandra för samma plats eller tidsintervall? Ja. Med Doodle går det. Till skillnad från andra verktyg som reserverar ett tidsfönster så fort du använder det för en lokal, låter Doodle dig skapa flera sessioner samtidigt. Så om du vill hålla workshops på samma plats eller återanvända ett tidsfönster för en annan grupp är det inga problem. Det är du som bestämmer, inte din kalender.

Hur stora kan klasserna bli på en gratisnivå? Grundnivån klarar upp till hundra svar. För större evenemang kan du uppgradera för att få obegränsat antal platser och mer detaljerad analys.

Vad händer om någon insisterar på att betala kontant? Lägg till en manuell betalningsanteckning i deras rad. Antalet platser förblir korrekt, och ekonomiavdelningen kan senare göra avstämningen utan att behöva gissa.

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