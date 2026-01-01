Z przeglądu przeprowadzonego w 2024 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Szkolenia i Rozwoju (American Society for Training and Development) wynika, że w przypadku list uczestników sporządzanych odręcznie lub przesyłanych pocztą elektroniczną średnio 7% miejsc pozostaje niewykorzystanych, ponieważ uczestnicy nigdy nie finalizują rejestracji.

W tym samym raporcie zaznaczono, że programy wykorzystujące cyfrowe arkusze Sign-up Sheets na żywo pozwalają na uzyskanie płatności średnio o dwa dni wcześniej. Te dane potwierdzają się, gdy pomagam instruktorom w konfigurowaniu arkuszy Sign-up Sheets w serwisie Doodle. Gdy lista uczestników jest dostępna online, miejsca zapełniają się szybciej, a organizator odzyskuje czas, który wcześniej tracił na porządkowanie dokumentów papierowych lub kontaktowanie się z osobami, które odpowiedziały „może”.

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Dlaczego cyfrowa Sign-up Sheet zmienia wszystko

Eksperci z Brookings Institution twierdzą, że rejestracja stanowi pierwszy punkt budowania zaufania. Jeśli formularz wygląda na nieprofesjonalny, rezygnacje zaczynają się, zanim uczniowie dotrą do sali lekcyjnej. W raporcie OECD z 2024 r. dodano, że usprawniony proces rejestracji bezpośrednio przekłada się na wyższe wskaźniki ukończenia kursów w czterdziestu systemach szkolnych. Stwórz jedną niezawodną ścieżkę, a jednym ruchem zbierzesz nazwiska, informacje o strefie czasowej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pomyśl o sukcesie nie jako o pojedynczym działaniu, ale jako o systemie. Oto dziesięć elementów, które napędzają ten proces:

Sign-up Sheets Doodle, Kalendarz Google, kod QR, Excel, system zarządzania nauczaniem, bramka płatnicza (Stripe), CRM, zgodność z RODO, śledzenie obecności oraz folder w chmurze na pokwitowania. Gdy te elementy współpracują ze sobą, całe wydarzenie przebiega bez dramatycznych sytuacji związanych z arkuszami kalkulacyjnymi w ostatniej chwili.

Pięć sposobów na to, by z pustej kartki stworzyć kompletną listę zawodników

1. Przejście od statycznych formularzy do monitorowania dostępności w czasie rzeczywistym

Statyczne pliki PDF nie ostrzegają, gdy zniknie ostatnie wolne miejsce. Utwórz Sign-up Sheet w serwisie Doodle, ustaw limit miejsc i obserwuj, jak liczba wolnych miejsc aktualizuje się w czasie rzeczywistym. Dodaj powiadomienie, które wyśle Ci e-mail, gdy liczba zapisanych osób osiągnie 90 procent. Wykładowcy z Centrum Badań nad Nauczaniem i Uczeniem się Uniwersytetu Michigan odnotowali 14-procentowy spadek liczby osób, które nie pojawiły się na zajęciach, po tym jak ręczne liczenie miejsc zostało zastąpione przez powiadomienia o dostępności na żywo.

2. Wbudowanie opcji płatności w momencie podjęcia decyzji

Badacze z Brookings Institute wskazują, że trudności związane z płatnością są przyczyną prawie jednej trzeciej nieobecności na warsztatach. Sign-up Sheets Doodle są zintegrowane z platformą Stripe, dzięki czemu opłata za warsztaty jest rozliczana na tej samej stronie, na której zapisane jest imię i nazwisko uczestnika. Potwierdzenie wpłaty z datą i godziną trafia do wspólnego folderu w chmurze, co zadowala zarówno działy finansowe, jak i audytorów ds. zgodności z RODO. Wyeliminuj lukę między „Jestem zainteresowany” a „Zapłaciłem”, a zabezpieczysz przychody, zanim entuzjazm osłabnie.

Krok Metoda ręczna Sign-up Sheets for Doodle Osiągnięto limit miejsc Sprawdź arkusz kalkulacyjny ręcznie Automatyczne powiadomienie e-mailowe Pobranie płatności Oddzielne faktury Formularz Stripe Lista uczestników do systemu LMS Kopiowanie i wklejanie wiadomości e-mail Eksport jednym kliknięciem

3. Wykorzystaj kody QR w przypadku klientów przychodzących bez rezerwacji oraz tych, którzy decydują się w ostatniej chwili

Ludzie wciąż przechodzą obok sali lekcyjnej i decydują się dołączyć. Wygeneruj kod QR, który prowadzi bezpośrednio do arkusza na żywo, i umieść go na drzwiach. Artykuł serwisu Edutopia Zwiększanie zaangażowania poprzez mikrowybory wskazuje na 20-procentowy wzrost liczby rejestracji na miejscu po tym, jak organizatorzy wprowadzili skróty w postaci kodów QR. Ponieważ kod QR odsyła do aktualnego arkusza, każda osoba zgłaszająca się na miejscu trafia do tej samej listy uczestników i tego samego terminu w kalendarzu, co osoby zarejestrowane wcześniej.

4. Zsynchronizuj listę uczestników z systemem zarządzania nauczaniem

Wpisywanie adresów e-mail w systemie zarządzania nauczaniem (LMS) może prowadzić do błędów, które uniemożliwiają zresetowanie hasła. Wyeksportuj listę uczestników z serwisu Doodle w formacie CSV, a następnie zaimportuj ją do Moodle, Canvas lub innego systemu zarządzania nauczaniem. UNESCO Przegląd gotowości do edukacji cyfrowej 2024 Szacuje się, że automatyczny import list uczestników pozwala wykładowcom zaoszczędzić dwie godziny przy każdym uruchomieniu kursu. Wystarczy jednorazowa synchronizacja, a system LMS może wysyłać linki do sylabusów i przypomnienia o terminach bez konieczności wykonywania dodatkowych kliknięć.

Wskazówka od profesjonalisty: Jeśli w ramach warsztatów oferujesz opcjonalne warsztaty tematyczne, utwórz dla każdego z nich osobny termin w tym samym arkuszu Doodle. Uczestnicy wybierają warsztat, otrzymują osobiste zaproszenie w Kalendarzu Google, a liczba uczestników w poszczególnych grupach jest automatycznie równoważona.

5. Przekazywanie danych dotyczących frekwencji zainteresowanym stronom

Po zakończeniu zajęć należy wyeksportować rejestr obecności i przesłać go do systemu CRM, takiego jak Salesforce. Raport IBM Institute for Business Value – „Skills Development Outlook 2025” wskazuje, że programy oparte na twardych wskaźnikach odnotowują o 40% więcej ponownych rezerwacji niż te, które opierają się wyłącznie na anegdotycznych opiniach. Zamknięcie pętli danych potwierdza wartość programu i wspiera ciągłe doskonalenie.

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Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę tworzyć wydarzenia lub sesje, które pokrywają się w tym samym miejscu lub przedziale czasowym? Tak. Dzięki Doodle to możliwe. W przeciwieństwie do innych narzędzi, które blokują przedział czasowy w momencie przypisania go do danego miejsca, Doodle pozwala tworzyć sesje w tym samym czasie. Jeśli więc chcesz zorganizować warsztaty w tej samej lokalizacji lub ponownie wykorzystać ten sam przedział czasowy dla innej grupy, nie ma problemu. To Ty masz kontrolę, a nie Twój kalendarz.

Jak duże mogą być grupy w ramach bezpłatnego planu? Pakiet podstawowy pozwala na obsługę do stu odpowiedzi. W przypadku większych wydarzeń warto przejść na wyższy pakiet, aby uzyskać nieograniczoną liczbę miejsc i bardziej szczegółowe dane analityczne.

A co, jeśli ktoś upiera się, by zapłacić gotówką? Dodaj ręczną adnotację dotyczącą płatności w odpowiednim wierszu. Liczba miejsc pozostaje dokładna, a zespoły finansowe mogą później dokonać uzgodnienia bez konieczności zgadywania.

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