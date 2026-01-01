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Franchesca Tan, Starszy specjalista ds. tworzenia treści

Franchesca jest starszym specjalistą ds. tworzenia treści w firmie Doodle, gdzie pomaga osobom prywatnym i firmom przejąć kontrolę nad swoim czasem. Poruszając tematy związane z zarządzaniem czasem, produktywnością i planowaniem, tworzy treści, które dos…

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