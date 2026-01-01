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साइन-अप शीट के साथ कार्यशालाओं और कक्षाओं का आयोजन कैसे करें

पढ़ने का समय: 3 मिनट
Franchesca Tan
Franchesca Tan

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

Two women are standing and talking on microphones in a workshop or seminar. One is asking questions to the moderator.

अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की 2024 की समीक्षा में पाया गया कि हस्तलिखित या ईमेल-आधारित रोस्टर औसतन 7% सीटें खाली छोड़ देते हैं क्योंकि प्रतिभागी पंजीकरण कभी पूरा नहीं करते।

उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लाइव डिजिटल शीट्स का उपयोग करने वाले कार्यक्रम औसतन दो दिन पहले भुगतान एकत्र करते हैं। जब मैं प्रशिक्षकों को Doodle साइन-अप शीट्स सेट करने में मदद करता हूँ, तो ये आंकड़े सच साबित होते हैं। एक बार जब रोस्टर ऑनलाइन हो जाता है, तो सीटें तेजी से भर जाती हैं और आयोजक उन घंटों को वापस पा लेते हैं जो पहले कागज़ छाँटने या "maybe" जवाबों का पीछा करने में खो जाते थे।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

एक डिजिटल साइन-अप शीट सब कुछ कैसे बदल देती है

ब्रुकिंग्स इंस्टिट्यूशन के विशेषज्ञों का तर्क है कि पंजीकरण पहला विश्वास बिंदु है। यदि फॉर्म अजीब लगे, तो सीखने वाले कक्षा तक पहुँचने से पहले ही ड्रॉप-ऑफ शुरू हो जाता है। 2024 के OECD संक्षिप्त विवरण में यह जोड़ा गया है कि सुव्यवस्थित ऑनबोर्डिंग सीधे चालीस स्कूल प्रणालियों में उच्च पूर्णता दरों से जुड़ती है। एक विश्वसनीय मार्ग बनाएँ और आप एक ही प्रक्रिया में नाम, समय-क्षेत्र विवरण, और डेटा-गोपनीयता सहमति एकत्र कर सकते हैं।

सफलता को एक एकल क्रिया के रूप में न सोचें, बल्कि एक प्रणाली के रूप में सोचें। ये दस भाग इसे आगे बढ़ाते हैं:

Doodle साइन-अप शीट्स, गूगल कैलेंडर, क्यूआर कोड, एक्सेल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे (स्ट्राइप), सीआरएम, जीडीपीआर अनुपालन, उपस्थिति ट्रैकिंग, और रसीदों के लिए एक क्लाउड स्टोरेज फ़ोल्डर। जब ये सभी भाग एक-दूसरे से जुड़ते हैं, तो पूरा आयोजन अंतिम समय की स्प्रेडशीट की उलझनों के बिना सुचारू रूप से चलता है।

खाली शीट को एक पूर्ण रोस्टर में बदलने की पाँच युक्तियाँ

1. स्थिर रूपों से लाइव क्षमता ट्रैकिंग की ओर बढ़ें

स्टैटिक पीडीएफ आपको अंतिम सीट खत्म होने पर चेतावनी नहीं दे सकते। एक Doodle साइन-अप शीट बनाएँ, सीट सीमा निर्धारित करें, और वास्तविक समय में क्षमता अपडेट देखें। जब रोस्टर 90 प्रतिशत तक पहुँच जाए तो आपको ईमेल से सूचित करने के लिए एक अलर्ट जोड़ें। मिशिगन विश्वविद्यालय के सीखने और शिक्षण पर अनुसंधान केंद्र के प्रशिक्षकों ने बताया कि जब लाइव क्षमता अलर्ट ने मैनुअल गिनती की जगह ली, तो अनुपस्थित रहने वालों में 14 प्रतिशत की कमी आई।

२. प्रतिबद्धता के क्षण में भुगतान शामिल करें

ब्रुकिंग्स के शोधकर्ताओं ने भुगतान में होने वाली रुकावट को कार्यशाला में अनुपस्थित रहने के लगभग एक तिहाई मामलों से जोड़ा है। Doodle साइन-अप शीट्स स्ट्राइप से जुड़ती हैं, जिससे ट्यूशन उसी पेज के भीतर ही क्लियर हो जाती है जहाँ शिक्षार्थी का नाम संग्रहित होता है। एक टाइमस्टैम्प वाली रसीद एक साझा क्लाउड फ़ोल्डर में पहुँचती है, जिससे वित्त टीमें और GDPR अनुपालन ऑडिटर्स दोनों संतुष्ट होते हैं। "I'm interested" और "I paid" के बीच की खाई को दूर करें और उत्साह फीका पड़ने से पहले आप राजस्व की रक्षा करें।

चरण

मैनुअल विधि

Doodle साइन-अप शीट्स

सीट क्षमता पूरी हो गई

स्प्रेडशीट को मैन्युअल रूप से जांचें

स्वचालित ई-मेल अलर्ट

भुगतान वसूलें

अलग-अलग चालान

स्ट्राइप इन-फ़ॉर्म

रोस्टर को एलएमएस

कॉपी-पेस्ट ईमेल

एक-क्लिक निर्यात

3. वॉक-अप और देर से निर्णय लेने वालों के लिए क्यूआर कोड का उपयोग करें

लोग अभी भी कक्षा के पास से गुजरते हैं और उसमें शामिल होने का निर्णय लेते हैं। एक QR कोड बनाएं जो सीधे लाइव शीट से लिंक करता हो और उसे दरवाजे पर लगाएं। एजुटोपिया का लेख सूक्ष्म-चुनाओं से भागीदारी बढ़ाना आयोजकों द्वारा QR शॉर्टकट अपनाने के बाद ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। क्योंकि QR आपके लाइव शीट की ओर इशारा करता है, हर वॉक-अप पूर्व-पंजीकृत साथियों की तरह ही उसी रोस्टर और कैलेंडर स्लॉट में आ जाता है।

4. अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ रोस्टर सिंक करें

एलएमएस में ईमेल टाइप करने से टाइपिंग त्रुटियाँ होती हैं जो पासवर्ड रीसेट को विफल कर देती हैं। Doodle रोस्टर को CSV के रूप में एक्सपोर्ट करें, फिर इसे Moodle, Canvas या किसी अन्य लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में इम्पोर्ट करें। यूनेस्को का डिजिटल शिक्षा तत्परता समीक्षा 2024 अनुमान है कि स्वचालित रोस्टर आयात से प्रशिक्षकों को प्रत्येक कोर्स लॉन्च पर दो घंटे की बचत होती है। एक बार सिंक करने पर LMS बिना अतिरिक्त क्लिक के सिलेबस लिंक और समयसीमा की याद दिलाने वाले संदेश भेज सकता है।

Pro टिप: जब आपकी कार्यशाला में वैकल्पिक ब्रेकआउट लैब्स हों, तो प्रत्येक लैब को उसी Doodle शीट में अपनी अलग स्लॉट के रूप में बनाएं। सीखने वाले अपनी लैब चुनते हैं, उन्हें व्यक्तिगत Google Calendar निमंत्रण मिलता है, और आपकी संख्याएँ स्वचालित रूप से संतुलित हो जाती हैं।

5. हितधारकों को उपस्थिति डेटा वापस भेजें

क्लास के बाद, उपस्थिति लॉग को एक्सपोर्ट करें और इसे सेल्सफोर्स जैसे CRM में पुश करें। IBM इंस्टिट्यूट फॉर बिजनेस वैल्यू – स्किल्स डेवलपमेंट आउटलुक 2025 रिपोर्ट करता है कि कठोर मेट्रिक्स साझा करने वाले प्रोग्राम केवल उपाख्यात्मक फीडबैक देने वाले प्रोग्रामों की तुलना में 40% अधिक पुनरावृत्ति बुकिंग प्राप्त करते हैं। डेटा लूप बंद करने से मूल्य सिद्ध होता है और निरंतर सुधार को समर्थन मिलता है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मैं एक ही स्थल या समय स्लॉट के लिए ओवरलैपिंग कार्यक्रम या सत्र बना सकता हूँ? हाँ। Doodle के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अन्य उपकरणों के विपरीत, जो किसी स्थान के लिए समय स्लॉट का उपयोग करते ही उसे ब्लॉक कर देते हैं, Doodle आपको एक ही समय में सत्र बनाने की अनुमति देता है। इसलिए यदि आप एक ही स्थान पर कार्यशालाएँ चलाना चाहते हैं, या किसी अन्य समूह के लिए समय स्लॉट का पुन: उपयोग करना चाहते हैं, तो कोई समस्या नहीं। नियंत्रण आपके हाथ में है, आपके कैलेंडर में नहीं।

नि:शुल्क टियर पर कक्षाएँ कितनी बड़ी हो सकती हैं? बेसिक स्तर एक सौ प्रतिक्रियाओं तक संभालता है। बड़े आयोजनों के लिए असीमित सीटों और गहन विश्लेषण के लिए अपग्रेड करें।

अगर कोई नकद भुगतान करने पर जोर दे तो? उनकी पंक्ति पर मैनुअल भुगतान नोट जोड़ें। सीटों की संख्या सटीक बनी रहती है, और वित्त टीमें बाद में अनुमान लगाए बिना मिलान कर सकती हैं।

स्रोतों की सूची

  1. अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट - २०२४ प्रतिभा विकास की धड़कन

  2. ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन - वयस्क शिक्षा में छिपा प्रशासनिक भार

  3. ओईसीडी - एक नजर में शिक्षा 2024

  4. मिशिगन विश्वविद्यालय शिक्षण एवं अधिगम अनुसंधान केंद्र - लाइव रोस्टर दृश्यता पायलट सारांश 2023

  5. यूनेस्को - डिजिटल शिक्षा तत्परता समीक्षा 2024

  6. आईबीएम संस्थान फॉर बिजनेस वैल्यू - कौशल विकास परिदृश्य 2025

  7. एडुटोपिया - सूक्ष्म-चुनावों से भागीदारी बढ़ाना

  8. प्रतिभा विकास संघ - लर्निंग इवेंट्स में पेमेंट गेटवे का एकीकरण

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