मुख्य सामग्री पर जाएँ

Franchesca Tan, वरिष्ठ सामग्री विकासकर्ता

Franchesca Doodle में वरिष्ठ सामग्री डेवलपर हैं, जहाँ वह व्यक्तियों और व्यवसायों को अपने समय पर नियंत्रण रखने में मदद करती हैं। समय प्रबंधन, उत्पादकता और अनुसूचीकरण जैसे विषयों को कवर करते हुए, वह ऐसी सामग्री बनाती हैं जो जानकारी प्रदान करती है और सशक्त…

Franchesca Tan के नवीनतम लेख

Franchesca Tan से और

सभी ब्लॉग पोस्ट देखें

मिनटों में अपना पहला Doodle बनाएँ

चाहे आप एक से मिल रहे हों या कई से, आमने-सामने या ऑनलाइन — Doodle के साथ स्मार्ट तरीके से शेड्यूल करें।

साइन अप करें

क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं।