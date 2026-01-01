Franchesca Doodle में वरिष्ठ सामग्री डेवलपर हैं, जहाँ वह व्यक्तियों और व्यवसायों को अपने समय पर नियंत्रण रखने में मदद करती हैं। समय प्रबंधन, उत्पादकता और अनुसूचीकरण जैसे विषयों को कवर करते हुए, वह ऐसी सामग्री बनाती हैं जो जानकारी प्रदान करती है और सशक्त…