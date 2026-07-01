Koncentrationstid kontra möten: Hur man hittar rätt balans

Hur många timmar ägnade du åt möten förra veckan? Och hur mycket av den tiden kunde du istället ha använt till att få riktigt arbete gjort? Möten är användbara, men bara om de genomförs på rätt sätt.

Men alltför ofta fyller de våra kalendrar på bekostnad av den tid vi behöver för att koncentrera oss, skapa och driva saker framåt. Den verkliga utmaningen? Att hitta en balans som fungerar.

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Vad kännetecknar en bra koncentrationsstund?

De flesta yrkesverksamma inser värdet av tid för koncentration. Men det handlar inte bara om att ha den – det gäller att se till att den utnyttjas effektivt.

En bra koncentrationsperiod planeras medvetet. Det är inte bara ett mellanrum mellan samtal, utan ett tydligt avgränsat tidsblock som avsätts för arbete som kräver uppmärksamhet och mentalt utrymme. Det underlättar om denna tid sammanfaller med de delar av dagen då du känner dig som mest pigg.

Till och med en enda 90-minutersperiod med tid som man verkligen har reserverat för sig själv kan vara mer produktiv än en hel dag med splittrad uppmärksamhet. Det viktigaste är att skydda den här tiden och behandla den med samma vikt som vilket möte som helst.

Mötena är inte problemet

Möten är inte problemet. De är avgörande för samarbete, samordning och snabba beslut. Ett välorganiserat möte kan spara tid genom att undvika långa meddelandeväxlingar eller projektförseningar.

Problemen uppstår dock när mötena saknar struktur eller syfte. Utan en tydlig dagordning, ett mål eller rätt personer närvarande börjar mötena kännas som slöseri med tid. Genom att vara mer medvetna om när och varför vi träffas kan vi se till att mötena förblir produktiva – och inte störande.

Att hitta en balans mellan dina prioriteringar

För att hitta rätt balans bör du fundera på hur du kan strukturera din kalender så att den passar just dig. Att avsätta tid för koncentrerat arbete är ett av de enklaste sätten att säkerställa produktiviteten. Du kan också samla dina möten under vissa delar av dagen så att du inte hela tiden behöver byta fokus.

Det är också bra att regelbundet se över era återkommande möten. Vissa kanske inte längre fyller något syfte eller skulle kunna förkortas. Använd asynkron kommunikation när det är möjligt – uppdateringar, avstämningar eller beslut som inte kräver diskussion i realtid kan ofta hanteras mer effektivt på det sättet.

När du planerar ditt koncentrerade arbete och din tid för samarbete på ett genomtänkt sätt börjar ditt schema stödja dina mål istället för att stå i vägen för dem.

Planera smartare med Doodle

Doodle gör planeringen enklare och effektivare samtidigt som det hjälper dig att skydda din tid för koncentration.

With the Booking Page, you can ange vilka tider som är tillgängliga för möten, så att andra bara kan boka in möten med dig när det passar dig. På så sätt kan du arbeta ostört.

Om du behöver samordna med flera personer kan du med hjälp av Group Poll snabbt hitta en tid som passar alla utan ändlösa mejlväxlingar. För samtal mellan två personer kan du med 1:1-inbjudningar erbjuda flera alternativ och låta den andra personen välja – allt utifrån den tillgänglighet som du själv styr.

Doodle integreras med din kalender och dina verktyg för videokonferenser, så att du undviker dubbelbokningar och kan planera mer effektivt. Det är ett enkelt sätt att behålla kontrollen över din tid samtidigt som du håller kontakten.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Om du är redo att ta kontroll över din tid kan du prova att skapa en Doodle-Booking Page och se hur enkelt det är att behålla fokus samtidigt som mötena blir lättare att hantera.