Tempo de foco vs. reuniões: Como encontrar o equilíbrio certo

Quantas horas você gastou em reuniões na semana passada? E quanto desse tempo poderia ter sido gasto em um trabalho real? As reuniões são úteis, mas somente quando são bem feitas.

Mas, com muita frequência, elas lotam nossos calendários em detrimento do tempo que precisamos para nos concentrar, criar e levar as coisas adiante. O verdadeiro desafio? Encontrar um equilíbrio que funcione.

O que faz um bom tempo de foco?

A maioria dos profissionais entende o valor do tempo de concentração. Mas não se trata apenas de tê-lo - é preciso garantir que ele seja eficaz.

Um bom tempo de concentração é programado com intenção. Não se trata apenas de um intervalo entre as chamadas, mas de um bloco claramente definido reservado para o trabalho que requer atenção e espaço mental. É útil quando esse tempo se alinha com as partes do seu dia em que você se sente mais alerta.

Até mesmo um único bloco de 90 minutos de tempo bem guardado pode ser mais produtivo do que um dia inteiro de atenção fragmentada. O mais importante é proteger esse tempo e tratá-lo com a mesma importância de qualquer reunião.

As reuniões não são o problema

As reuniões não são o problema. Elas são essenciais para a colaboração, o alinhamento e a tomada rápida de decisões. Uma reunião bem conduzida pode economizar seu tempo com mensagens de ida e volta ou atrasos no projeto.

Entretanto, os problemas começam quando suas reuniões não têm estrutura ou objetivo. Sem uma pauta clara, um objetivo ou as pessoas certas na sala, as reuniões começam a parecer uma perda de tempo. Ser mais deliberado sobre quando e por que nos reunimos ajuda a garantir que as reuniões permaneçam produtivas, e não perturbadoras.

Equilíbrio de suas prioridades

Para encontrar o equilíbrio certo, pense em como você pode configurar seu calendário de uma forma que o atenda. Reservar um tempo para o trabalho concentrado é uma das maneiras mais simples de proteger a produtividade. Você também pode agrupar suas reuniões em partes específicas do dia para não ficar trocando de marcha constantemente.

Também é útil revisar regularmente suas reuniões recorrentes. Algumas podem não servir mais a um propósito ou podem ser encurtadas. Sempre que possível, use a comunicação assíncrona - atualizações, check-ins ou decisões que não exijam discussão em tempo real podem ser tratadas com mais eficiência dessa forma.

Quando você é cuidadoso em relação ao seu trabalho focado e ao tempo de colaboração, sua agenda começa a apoiar suas metas em vez de competir com elas.

Agendamento mais inteligente com o Doodle

O Doodle torna o agendamento mais fácil e eficiente, ajudando-o a proteger seu tempo de concentração.

Com a Booking Page, você pode definir os horários abertos para reuniões para que outras pessoas possam agendar com você somente quando for conveniente. Seu tempo de concentração permanece ininterrupto.

Se você precisar se coordenar com várias pessoas, as Group Polls o ajudam a encontrar rapidamente um horário que agrade a todos, sem a necessidade de e-mails intermináveis. Para conversas individuais, os convites 1:1 permitem que você ofereça uma série de opções e que a outra pessoa escolha - tudo com base na disponibilidade que você controla.

O Doodle funciona com seu calendário e ferramentas de videoconferência, para que você evite reservas duplas e agende com mais eficiência. É uma maneira simples de controlar seu tempo e manter-se conectado.

Se estiver pronto para assumir o controle do seu tempo, experimente configurar uma página de agendamento do Doodle e veja como é fácil proteger o seu foco e, ao mesmo tempo, facilitar o gerenciamento das reuniões.