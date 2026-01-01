Nasz zespół sprzedaży bardzo ceni sobie elastyczne rozwiązania Doodle w zakresie planowania spotkań

Doodle to narzędzie do planowania spotkań, które zwiększa wydajność na każdym etapie cyklu sprzedaży – od rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez specjalistów ds. pozyskiwania klientów (SDR) z potencjalnymi klientami, poprzez przekazywanie spraw przedstawicielom handlowym (AE), aż po grupowe prezentacje lub wdrażanie nowych użytkowników.

Wiemy, że każdy zespół sprzedażyProces ten jest wyjątkowy, dlatego stworzyliśmy w pełni funkcjonalną platformę do planowania spotkań, która zapewnia Twojemu zespołowi elastyczność niezbędną do sprawnego organizowania wszystkich spotkań w ramach cyklu sprzedaży. A ponieważ w Doodle sami korzystamy z naszego rozwiązania, chcielibyśmy pokazać, w jaki sposób nasz własny zespół sprzedaży wykorzystuje Doodle do prowadzenia procesu sprzedaży – od rozmowy kwalifikacyjnej aż po sfinalizowanie transakcji.

„Dzięki Booking Page Doodle umawiamy spotkania znacznie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Czas od pojawienia się okazji do jej wykorzystania wynosi zazwyczaj 2 dni zamiast 4 lub 5”. - Kevin z Doodle

Więcej spotkań, więcej działań następczych, więcej potencjalnych klientów

Nasi przedstawiciele handlowi dzielą się swoimi Booking Page linki w wiadomościach e-mail wysyłanych do potencjalnych klientów, aby zapewnić im swobodę i wygodę rezerwowania spotkań bezpośrednio w ich kalendarzach. Booking Page Doodle to Twój osobisty asystent ds. planowania spotkań – link do kalendarza, który możesz dostosować do potrzeb swojej firmy.

Możesz ustawić swoje godziny pracy z indywidualnymi ograniczeniami, dzięki czemu Twoi klienci lub potencjalni klienci będą mogli rezerwować spotkania z Tobą lub Twoim zespołem w dogodnym dla nich terminie. Gdy potencjalni klienci mogą rezerwować spotkania bezpośrednio z przedstawicielami ds. rozwoju sprzedaży (SDR), bez konieczności wielokrotnych uzgodnień dotyczących terminu, mogą odbywać więcej spotkań o wyższym wskaźniku frekwencji, kwalifikować większą liczbę potencjalnych klientów i szybciej zapełniać swoje lejki sprzedażowe.

Booking Page stanowi również idealne rozwiązanie w przypadku przekazywania spraw między pracownikami. Nasi specjaliści ds. rozwoju sprzedaży (SDR) korzystają z oddzielnych stron rezerwacji, które zawierają połączone kalendarze zarówno SDR, jak i przedstawiciela handlowego (AE), dzięki czemu gdy potencjalni klienci umawiają spotkanie za pomocą tych linków, nasz zespół ma pewność, że obie osoby będą dostępne podczas rozmowy.

Jeśli Twoi przedstawiciele handlowi (SDR) nie muszą brać udziału w tych rozmowach, mogą z łatwością rezerwować terminy w imieniu potencjalnych klientów, korzystając z linku do kalendarza rezerwacji (Bookable Calendar) swoich menedżerów ds. sprzedaży (AE). Możliwe jest utworzenie wielu kalendarzy rezerwacji (BC) do różnych celów, co pozwala zoptymalizować planowanie w ramach procesu pracy Twojego zespołu.

Każde spotkanie – sprawnie zaplanowane

Specjaliści ds. sprzedaży wiedzą, że potrzeba różnego rodzaju spotkań, aby popchnąć szansę sprzedażową przez cały proces sprzedaży aż do etapu „zamkniętej transakcji”. Po rozmowie kwalifikacyjnej następuje kontakt uzupełniający i, w zależności od sytuacji, warto zaproponować potencjalnemu klientowi ograniczony wybór terminów w najbliższym czasie, zamiast pozwalać mu na rezerwację dowolnego terminu w kalendarzu.

Zaproponowanie tylko kilku opcji terminów to świetny sposób na zachęcenie do udziału, wywołanie poczucia pilności, zwiększenie frekwencji oraz przyspieszenie realizacji transakcji – oto spotkania Doodle 1:1. Dzięki Doodle 1:1 nasi doradcy ds. obsługi klienta wysyłają potencjalnemu klientowi kilka propozycji terminów, a gdy jeden z nich zostanie wybrany, spotkanie jest automatycznie zapisywane w kalendarzach obu stron.

Nieuchronnie nasz zespół będzie musiał zaplanować ocenę techniczną lub spotkać się z zespołem ds. zamówień danej organizacji, a w takich sytuacjach nasi przedstawiciele handlowi korzystają z opcji „Spotkanie grupowe” – jest to najskuteczniejsze narzędzie do tego zadania. Dzięki Doodle Groups możesz znaleźć najlepszy termin na spotkanie z grupą dowolnej wielkości, mając pewność, że uda Ci się zgromadzić wszystkich kluczowych interesariuszy, aby podjąć decyzję i posunąć transakcję do przodu.

Bardziej przejrzyste dane i sprawniejszy proces sprzedaży

Doodle oferuje wszystkie niezbędne funkcje do planowania wszystkich spotkań w całym cyklu sprzedaży. Efektywne planowanie oznacza, że Twój zespół sprzedaży może organizować więcej spotkań, co przekłada się na większą liczbę działań następczych i pozwala utrzymać zaangażowanie potencjalnych klientów, co z kolei przyspiesza finalizację transakcji i zapewnia wyższą jakość danych w systemie CRM.

Chociaż zawsze najlepiej jest doprowadzić do zamknięcia transakcji z pozytywnym wynikiem, usprawnione planowanie spotkań oznacza również, że mniej czasu zajmuje doprowadzenie do zamknięcia transakcji z wynikiem negatywnym, dzięki czemu Twój zespół może usunąć kontakty z lejka sprzedażowego i lepiej ustalić priorytety dotyczące potencjalnych klientów, na których warto się skupić. Doodle pomoże Twojemu zespołowi zminimalizować utrudnienia związane z planowaniem spotkań i usprawnić proces sprzedaży – od rozmowy kwalifikacyjnej aż po zamknięcie transakcji. Zaufaj nam – sami z niego korzystamy.