हमारी बिक्री टीम को Doodle के लचीले शेड्यूलिंग समाधान पसंद हैं।

Doodle एक शेड्यूलिंग टूल है जो पूरे बिक्री चक्र में दक्षता बढ़ाता है; आपके संभावित ग्राहकों के साथ SDR योग्यता कॉल से लेकर, आपके AE को हस्तांतरण तक, और अंत में समूह डेमो या अंतिम उपयोगकर्ताओं के साथ ऑनबोर्डिंग तक।

हम जानते हैं कि हर बिक्री टीमहमारी प्रक्रिया अनूठी है, इसलिए हमने एक पूर्णतः कार्यशील शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, जो आपकी टीम को बिक्री चक्र के हर मीटिंग को कुशलतापूर्वक शेड्यूल करने के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करता है। और चूंकि हम यहाँ Doodle में अपनी ही शैम्पेन पीते हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि हमारी अपनी बिक्री टीम क्वालिफिकेशन कॉल से लेकर क्लोज़ तक बिक्री प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए Doodle का उपयोग कैसे करती है।

हम Doodle के बुकिंग पेज का उपयोग करके पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से मीटिंग्स बुक करते हैं। हमारे लिए अवसर तक पहुँचने में आमतौर पर 4 या 5 दिनों के बजाय केवल 2 दिन लगते हैं। - Doodle से केविन

अधिक बैठकें, अधिक फॉलो-अप, अधिक पाइपलाइन

हमारे एसडीआर अपना साझा करते हैं बुकिंग पेज संभावित ग्राहकों को ईमेल में लिंक भेजकर उन्हें सीधे अपने कैलेंडर में बैठकें बुक करने की स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करें। Doodle का बुकिंग पेज आपका व्यक्तिगत शेड्यूलिंग सहायक है; एक कैलेंडर लिंक जिसे आप अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं।

आप अपनी कार्यसमय को विशिष्ट सीमाओं के साथ निर्धारित कर सकते हैं, ताकि आपके ग्राहक या संभावित ग्राहक जब उनके लिए सुविधाजनक हो, तब आपके या आपकी टीम के साथ बैठकें बुक कर सकें। जब संभावित ग्राहक सीधे SDRs के साथ बैठकें बुक कर सकते हैं, बिना समय तय करने के लिए बार-बार पूछताछ के झंझट के, तो वे अधिक बैठकें कर सकते हैं, बेहतर उपस्थिति दर प्राप्त कर सकते हैं, अधिक संभावित ग्राहकों को योग्य घोषित कर सकते हैं, और अपनी पाइपलाइन को तेजी से भर सकते हैं।

बुकिंग पेज खाता हैंडऑफ़ के लिए भी एक उत्तम समाधान है। हमारे SDR अलग-अलग बुकिंग पेज का उपयोग करते हैं, जिनमें SDR और AE दोनों के जुड़े कैलेंडर शामिल होते हैं, ताकि जब संभावित ग्राहक उन लिंक के माध्यम से मीटिंग बुक करते हैं, तो हमारी टीम जानती है कि दोनों व्यक्ति कॉल के लिए उपलब्ध होंगे।

यदि आपके SDRs को इन कॉल्स में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, तो वे आसानी से अपने AE के बुकेबल कैलेंडर लिंक का उपयोग करके संभावित ग्राहकों की ओर से कॉल बुक कर सकते हैं। आपकी टीम के वर्कफ़्लो में शेड्यूलिंग को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न उद्देश्यों हेतु कई BCs बनाए जा सकते हैं।

प्रत्येक बैठक, कुशलतापूर्वक निर्धारित

सेल्स पेशेवर जानते हैं कि किसी अवसर को पाइपलाइन से क्लोज्ड-वॉन तक पहुंचाने के लिए हर तरह की बैठकें जरूरी होती हैं। क्वालिफिकेशन कॉल के बाद एक फॉलो-अप होता है, और संदर्भ के अनुसार आप संभावित ग्राहक को आपके कैलेंडर में कहीं भी बुकिंग करने की अनुमति देने के बजाय अल्पकालिक रूप से समय विकल्पों का एक सीमित सेट प्रस्तावित करना पसंद कर सकते हैं।

केवल कुछ समय विकल्प प्रस्तुत करना भागीदारी को प्रोत्साहित करने, तात्कालिकता की भावना पैदा करने, उपस्थिति दरों को बढ़ाने, और सौदों को आगे बढ़ाने का एक शानदार तरीका है - पेश हैं Doodle 1:1 मीटिंग्स। Doodle 1:1 के साथ हमारे अकाउंट एक्जीक्यूटिव्स संभावित ग्राहक को कुछ समय विकल्प भेजते हैं, और जब उनमें से कोई एक चुना जाता है, तो यह इवेंट दोनों कैलेंडरों में स्वचालित रूप से बुक हो जाता है।

अनिवार्य रूप से, हमारी टीम को किसी संगठन की तकनीकी मूल्यांकन निर्धारित करना होगा या उसकी खरीद टीम से मिलना होगा, और ऐसी परिस्थितियों में हमारे AE's समूह बैठक प्रकार का उपयोग करते हैं – यह काम के लिए सबसे प्रभावी उपकरण है। Doodle Groups के साथ आप किसी भी आकार के समूह के साथ मिलने का सबसे उपयुक्त समय ढूंढ सकते हैं, जिससे आप सभी संबंधित हितधारकों को एक साथ लाकर निर्णय ले सकें और सौदे को आगे बढ़ा सकें।

बेहतर डेटा और एक सुगम बिक्री प्रक्रिया

Doodle बिक्री जीवनचक्र के हर चरण में होने वाली प्रत्येक बैठक को शेड्यूल करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है। कुशल शेड्यूलिंग का मतलब है कि आपकी बिक्री टीम अधिक बैठकें कर सकती है, जिससे अधिक फॉलो-अप हो सकते हैं, संभावित ग्राहक जुड़े रहते हैं, सौदे तेजी से बंद होते हैं और आपके CRM में बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा सुनिश्चित होता है।

जबकि क्लोज्ड-वोन तक पहुंचना हमेशा सबसे अच्छा होता है, सुव्यवस्थित शेड्यूलिंग का मतलब क्लोज्ड-लॉस्ट तक पहुंचने में कम समय खर्च करना भी है, ताकि आपकी टीम अपने पाइपलाइन से संपर्कों को बाहर निकाल सके और यह बेहतर प्राथमिकता तय कर सके कि किन संभावित ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना है। Doodle आपकी टीम को शेड्यूलिंग में होने वाली अड़चनों को कम करने और क्वालिफिकेशन कॉल से लेकर क्लोज़ तक एक सुगम बिक्री प्रक्रिया बनाने में मदद करने के लिए यहां है। हम पर भरोसा करें, हम खुद इसका उपयोग करते हैं।