En studie av användarupplevelsen med Doodle

Lullabot är ett företag som arbetar med innehållsstrategi och design och samarbetar med stora digitala förlag och medieföretag. De är specialiserade på att förnya webbplatser och genomföra omfattande uppdateringar av innehållshanteringssystem.

Vi pratade med den kreativa chefen Jared Ponchot om hans arbete som ledare för ett kreativt team och de utmaningar som uppstår när det gäller tidsplanering i samband med produktutveckling och distansarbete.

Lullabot effektiviserar rekryteringen inom UX-forskning

Det krävs mycket arbete för att förverkliga en ny produkt, från idé till färdig produkt. Prototypfasen är särskilt avgörande – det är då man visar upp produkten för nya användare för att säkerställa att den är användbar, lättanvänd och rolig att interagera med. Det är inte överraskande att detta innebär många möten.

När Jareds team får en idé till en ny design måste de boka in 20-minuters användartester för att försäkra sig om att de är på rätt väg. Lyckligtvis gör Doodle 1:1 det möjligt för användarna att boka flera en-till-en-möten samtidigt.

Ange helt enkelt alla möjliga tidsintervaller för dina intervjuer, lägg till så många kontakter du vill och skicka ut inbjudningarna. När en av de inbjudna väljer ett alternativ kommer det inte längre att vara tillgängligt för de övriga inbjudna. På samma tid som det tar att boka en intervju kan du boka upp till 100 samtidigt.

Planera möten med vem som helst, i vilket kalendersystem som helst

Att arbeta på distans medför sina egna unika utmaningar när det gäller schemaläggning för alla team, och det gäller särskilt när distansarbetet innebär samordning med externa parter. Att boka möten med personer utanför organisationen är inget problem med Doodle.

Doodle är helt oberoende av vilken kalender du använder, så om ditt G Suite-team vill boka möten med externa Microsoft-användare kan du skicka Doodle-inbjudningar och boka möten precis lika enkelt som med vilken intern kollega som helst. Som en extra bonus synkroniseras möten som du organiserar med Doodle automatiskt till din kalender tack vare den direkta kalenderkopplingen!

Fler möten betyder inte nödvändigtvis mer meningslöst arbete

Jared står inför ett problem som många personer i ledande befattningar brottas med: ett ”dubbelt liv” präglat av möten. Utöver de vanliga mötena med sitt designteam deltar Jared, tack vare sin ledande roll på Lullabot, även i regelbundna ledningsmöten.

Lyckligtvis eliminerar Doodle den administrativa bördan som är förknippad med att boka och hålla reda på möten. Med Doodles Group Poll och Doodle 1:1 kan du organisera möten av vilken storlek som helst på några minuter och sedan automatiskt boka in dem i alla deltagares kalendrar. Doodles översiktspanel ger en snabb överblick över alla dina inplanerade möten. En ledande roll kan innebära fler möten – men tack vare Doodle innebär det inte längre mer administrativt arbete.

Användningsfall: Intervjuer, enskilda samtal, teammöten, global schemaläggning, externa intressenter