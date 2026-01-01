Simon Tarr, profesor sztuki mediów i dyrektor studiów licencjackich, opowiedział, w jaki sposób korzysta z serwisu Doodle do zarządzania swoim napiętym harmonogramem spotkań oraz jak Doodle pomaga mu wygospodarować czas na własną pracę naukową.

Poradź sobie ze skomplikowanymi planami zajęć dzięki Doodle

Podobnie jak większość pracowników akademickich, profesor Tarr musi godzić ze sobą szereg ról i obowiązków. Oprócz godzin dydaktycznych i dyżurów musi zajmować się zadaniami administracyjnymi, kierować inicjatywami pozaprogramowymi, takimi jak prowadzona przez studentów „przestrzeń twórcza”, oraz znaleźć czas na własne badania.

Kalendarze jego współpracowników są równie precyzyjnie zaplanowane. Przed wprowadzeniem serwisu Doodle znalezienie czasu na spotkanie stanowiło nie lada wyzwanie.

„Pracownicy naukowi to tak naprawdę idealny przykład osób, dla których Doodle jest stworzony, bo jeśli wszyscy pracują w godzinach od dziewiątej do piątej, to wystarczy po prostu zsynchronizować kalendarze w Excelu lub Exchange”.

Wyznacz granice, aby zachować równowagę między obowiązkami dydaktycznymi a badawczymi

Profesjonalni naukowcy muszą zachować delikatną równowagę między byciem dostępnym dla studentów a utrzymywaniem aktualnej wiedzy w swoich dziedzinach poprzez lekturę i badania. Dla profesora Tarra kluczowe znaczenie ma wygospodarowanie czasu na własne badania. Na szczęście Doodle oferuje szereg narzędzi, od Group Poll i spotkań indywidualnych po Booking Page, które pozwalają odzyskać kontrolę nad swoim czasem poprzez ograniczenie dostępności na spotkania.

Ułatw sobie ustalanie terminów spotkań ze studentami

Godziny dyżurów to w zasadzie świetny pomysł. Jednak jeśli jesteś wykładowcą, który aktywnie angażuje się w pracę z studentami, kilka godzin tygodniowo nie zawsze wystarcza, by zapewnić im potrzebne wsparcie. Niezależnie od tego, czy organizujesz warsztaty, sesje informacyjne czy grupowe omówienia prac, ustalanie terminów ze studentami może być skomplikowane. Unikaj nieporozumień i długich wymian e-maili dzięki Doodle 1:1 i Booking Page.

Przykłady zastosowań: Spotkania, rozmowy indywidualne, spotkania zespołowe, wydarzenia, warsztaty, zewnętrzni interesariusze