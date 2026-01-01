Simon Tarr, professor i mediekonst och studierektor för grundutbildningen, berättade hur han använder Doodle för att hantera sitt fullspäckade mötes schema och hur Doodle hjälper honom att avsätta tid för sitt eget akademiska arbete.

Få ordning på komplicerade akademiska scheman med Doodle

Precis som de flesta akademiker måste professor Tarr jonglera med en rad olika roller och ansvarsområden. Utöver sina undervisningstimmar och mottagningstider måste han balansera administrativa uppgifter, leda aktiviteter utanför undervisningen – som till exempel det av studenter drivna ”maker space” – och hitta tid för sin egen forskning.

Hans kollegors kalendrar är lika noggrant samordnade. Innan Doodle kom var det en utmaning att hitta tid för möten.

"Akademiker är verkligen typiska exempel på den typ av personer som Doodle passar perfekt för, för om alla har samma arbetstid från nio till fem behöver man bara synkronisera Excel- eller Exchange-kalendrar."

Sätt upp gränser för att skapa balans mellan undervisnings- och forskningsuppgifterna

Akademiker måste hitta en balans mellan att finnas till hands för sina studenter och att hålla sig uppdaterade inom sina respektive forskningsområden genom läsning och forskning. För professor Tarr är det avgörande att avsätta tid för sin egen forskning. Lyckligtvis erbjuder Doodle en rad verktyg, från Group Poll och 1:1-möten till Booking Page, som gör att du kan ta tillbaka kontrollen över din tid genom att begränsa din tillgänglighet för möten.

Gör det enklare att boka tider med eleverna

Mottagningstider är i princip en utmärkt idé. Men när man är en praktiskt inriktad akademiker räcker det inte alltid med några timmar i veckan för att ge studenterna det stöd de behöver. Oavsett om du planerar workshops, återkopplingssamtal eller gruppdiskussioner kan det vara krångligt att samordna scheman med studenterna. Undvik förvirring och långa e-postväxlingar med Doodle 1:1 och Booking Page.

Användningsfall: Möten, enskilda samtal, teammöten, evenemang, workshops, externa intressenter