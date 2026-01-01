Vi pratade med Katrina Enros, som ansvarar för Global Engagement and Insights, om hur Science Gallery använder Doodle för att effektivisera sina möten, optimera samarbetet och uppnå sitt unika uppdrag.

Hundratals möten med intressenter över hela världen

Flera veckors tidsbesparing.

Science Gallery bjuder in allmänheten att ta del av vetenskaplig forskning på överraskande och deltagande sätt. I samarbete med ett nätverk av akademiska institutioner arrangerar Science Gallery en rad tvärvetenskapliga utställningar, evenemang och publikprogram som engagerar samhället i vetenskaplig forskning och skapar utrymme för upptäckter där vetenskap och konst möts.

Enkel schemaläggning (och skalning) med Doodle

På Science Gallery är samarbete avgörande: det underlättas vid deras evenemang, och det är också nödvändigt för att få igång just dessa evenemang. Science Gallery samordnar möten med 130 interna medarbetare samt externa intressenter och potentiella samarbetspartner. Doodle ser till att de kan boka möten i stor skala och mellan olika institutioner med minimalt krångel. Katrina uppskattar att det ibland har sparat dem veckor av fram- och tillbaka-diskussioner när de försökt bestämma en mötestid. Katrina säger: ”...det gör det till och med möjligt för oss att ha möten som annars kanske inte skulle ha blivit av.”

”Vi har ofta att göra med potentiella medlemmar, där vi inte har tillgång till deras kalendrar... Doodle fungerar som ett praktiskt verktyg i det sammanhanget.”

Plattformsoberoende schemaläggning med Doodle

Science Gallery använder visserligen ett visst kalenderverktyg, men många av deras externa samarbetspartner har valt ett annat. Lyckligtvis fungerar Doodle på flera olika plattformar. Katrina har upplevt detta som särskilt användbart när hon tar kontakt med potentiella samarbetspartner. Även om Science Gallery inte har tillgång till deras scheman kan de ändå boka möten utan tidskrävande mejlväxlingar.

Doodle 1:1 är den perfekta lösningen för att träffas en-mot-en

Med samarbetspartner på platser från Dublin till Detroit måste Katrina ofta boka möten som sträcker sig över flera tidszoner. Att hitta en tid för ett kort en-till-en-möte med Science Gallerys samarbetspartner i Melbourne utgjorde ett särskilt problem: de enda tiderna som passade låg utanför Melbournes kontorstider. Men med Doodle 1:1 kan partnerna i Melbourne föreslå en tid utanför kontorstid som passar dem. Vilka andra fördelar har Doodle 1:1? Katrina uppskattar den enkla och tydliga URL:en, med Science Gallery-domänen, och att den är så lätt att dela.

Användningsfall: Teammöten, externa intressenter, global schemaläggning, evenemang, individuella samtal