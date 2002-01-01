Conversamos com Katrina Enros, responsável pelo Global Engagement and Insights, sobre como a Science Gallery usa o Doodle para agilizar suas reuniões, otimizar suas colaborações e cumprir sua missão exclusiva.

Centenas de reuniões com partes interessadas em todo o mundo

Semanas de tempo economizado.

A Science Gallery convida o público a se conectar com a pesquisa científica de maneiras surpreendentes e participativas. Em parceria com uma rede de instituições acadêmicas, a Science Gallery oferece uma variedade de exposições transdisciplinares, eventos e programas públicos que envolvem a comunidade com a pesquisa científica e abrem espaço para a descoberta no local onde a ciência e a arte colidem.

Agendamento fácil (e escalonamento) com o Doodle

Na Science Gallery, a colaboração é fundamental: ela é facilitada em seus eventos e também é essencial para que esses eventos saiam do papel. A Science Gallery coordena reuniões com 130 funcionários internos, além de partes interessadas externas e parceiros em potencial. O Doodle garante que eles possam agendar reuniões em grande escala e entre instituições com o mínimo de esforço. Katrina calcula que, às vezes, o Doodle lhes poupou semanas de idas e vindas, tentando marcar um horário para a reunião. Katrina diz: "...ele até nos permite realizar reuniões que, de outra forma, não aconteceriam".

"Estamos lidando muito com membros em potencial, que não têm acesso às suas agendas... O Doodle funciona como uma interface útil para isso."

Agendamento entre plataformas com o Doodle

Embora a Science Gallery use uma ferramenta de calendário, muitos de seus parceiros externos optaram por uma diferente. Felizmente, o Doodle é compatível com várias plataformas. Katrina achou isso especialmente útil ao abordar parceiros em potencial. Mesmo que a Science Gallery não possa acessar suas agendas, eles ainda podem marcar reuniões sem perder tempo trocando e-mails.

O Doodle 1:1 é a solução perfeita para você se reunir individualmente

Com parceiros em lugares que vão de Dublin a Detroit, a Katrina frequentemente precisa agendar reuniões em vários fusos horários. Encontrar um horário para uma rápida reunião individual com os parceiros da Science Gallery em Melbourne representava um problema específico: os únicos horários que funcionavam eram fora do horário comercial de Melbourne. Mas com o Doodle 1:1, os parceiros de Melbourne podem sugerir um horário fora do expediente que funcione para eles. Outras vantagens do Doodle 1:1? Katrina gosta do URL limpo e claro, com o domínio da Science Gallery, e do fato de ser facilmente compartilhável.

Casos de uso: Reuniões de equipe, partes interessadas externas, agendamento global, eventos, reuniões individuais