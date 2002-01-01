A assistente executiva Sarah nos contou como usa o Doodle para gerenciar os calendários de vários executivos e agendar até dez reuniões internas e externas por semana - tudo isso sem suar a camisa!

Diga adeus aos e-mails inúteis que vão e voltam

O agendamento de reuniões em um ambiente acadêmico é complicado, principalmente quando essas reuniões reúnem partes interessadas internas e externas ou convidados dos setores de pesquisa e administração da universidade. Ao usar o Doodle para negociar um grande número de calendários concorrentes, Sarah evita a demorada administração de reuniões - economizando dois dias por mês!

Controle facilmente as agendas de seu C-Suite

O título não oficial da função de Sarah é, entre aspas, "supertemporária", e é tão exigente quanto parece. Ela é uma assistente executiva flutuante, marcando reuniões para o COO da universidade em um dia e dando suporte ao vice-presidente no dia seguinte.

Apesar dessa agenda estressante, quando se trata de reuniões, nada passa despercebido. Sarah usa o Doodle para gerenciar reuniões em todos esses calendários e não poderia estar mais satisfeita com os resultados. Não importa quantas pessoas estejam participando de cada reunião, Sarah pode encontrar um horário que atenda a todos em instantes.

dCom a introdução do assistente de agendamento de compromissos do Doodle, o Booking Page, Sarah pode configurar vários calendários on-line com os quais os convidados podem marcar compromissos diretamente nos calendários de seus executivos.

"As reuniões que eu agendo podem ser qualquer coisa, desde vice-presidentes de toda a universidade, vice-presidentes assistentes, outros diretores, COOs, CFOs, CTOs, executivos-chefes de diferentes departamentos."

Executar projetos complexos com facilidade, graças ao suporte do Doodle

Quando Sarah teve que organizar um retiro de liderança para centenas de executivos de alto nível e funcionários acadêmicos da universidade, ela recorreu ao Doodle. Marcar um horário que funcionasse para todos foi um processo indolor, para não dizer rápido, e ela logo conseguiu avançar para os próximos estágios do planejamento do projeto.

Casos de uso: Eventos, agendamento de executivos, reuniões de equipe, reuniões individuais, compromissos, vários calendários