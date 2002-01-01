Setor Educação Recursos do Doodle Agendamento 1:1

Os pesquisadores de laboratório da UC Davis têm coisas mais importantes para se concentrar do que agendar inspeções de segurança. Tarran Richardson, Especialista em Saúde e Segurança Ambiental da UC Davis, falou conosco sobre como o recurso de reunião 1:1 do Doodle ajudou a equipe a economizar até um mês de tempo, evitar atrasos desnecessários nas inspeções e garantir que o laboratório estivesse em conformidade com as normas de segurança.

Seu desafio

As inspeções são um elemento essencial para administrar um laboratório bem-sucedido, seguro e em conformidade com as normas. Mas coordenar e confirmar os horários de todas as partes envolvidas (ou seja, pesquisadores, chefes de laboratório, assistentes) pode ser um pesadelo logístico.

Para a Universidade da Califórnia, Davis, isso é especialmente verdadeiro, pois o número de inspeções de laboratório em um único ano pode chegar a centenas, cada uma com vários níveis de avaliação e conformidade necessários. Portanto, mesmo as menores ineficiências de programação podem colocar seus laboratórios em risco de não conformidade.

É por isso que a UC Davis sabia que calendários básicos e e-mails de ida e volta simplesmente não seriam suficientes. Em vez disso, eles precisavam de uma plataforma de agendamento que pudesse simplificar, automatizar e acelerar o processo de agendamento, garantindo a conclusão das inspeções laboratoriais necessárias para a conformidade.

A solução

Os pesquisadores de laboratório da UC Davis têm coisas mais importantes para se concentrar do que agendar inspeções de segurança. Seu tempo e energia são mais bem gastos na realização de pesquisas científicas e médicas, experimentos e testes que podem mudar o mundo - e até mesmo salvar vidas.

Com o uso do Doodle 1:1, a equipe do laboratório da UC Davis conseguiu economizar um tempo considerável (em alguns casos, um mês inteiro) agendando centenas de inspeções em questão de minutos. Em vez de enviar centenas, se não milhares, de e-mails para os inspetores e auditores, a equipe de laboratório da UC Davis pode enviar convites do Doodle 1:1 e permitir que os inspetores simplesmente selecionem o melhor horário para eles. É simples assim.

Por que o Doodle é a plataforma de agendamento de reuniões ideal para a UC Davis

O Doodle está preparado para lidar com qualquer reunião que você precise agendar - sejam reuniões em grupo, reuniões individuais ou qualquer combinação de reuniões/eventos. Esse é o tipo de flexibilidade que você precisa para superar qualquer desafio de agendamento. E a flexibilidade vai além do tipo de reunião que você precisa agendar - ela também está embutida no processo de convite.

O Doodle tem o poder e a flexibilidade para ajudar a UC Davis a agendar centenas de inspeções laboratoriais e equilibrar as agendas de milhares de pesquisadores ocupados todos os anos.

Casos de uso: partes interessadas externas, reuniões individuais