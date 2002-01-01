Nous avons parlé à Katrina Enros, responsable de Global Engagement and Insights, de la façon dont Science Gallery utilise Doodle pour rationaliser ses réunions, optimiser ses collaborations et réaliser sa mission unique.

Des réunions par centaines avec des parties prenantes du monde entier

Des semaines de temps gagné.

La Science Gallery invite le public à se connecter à la recherche scientifique de manière surprenante et participative. En partenariat avec un réseau d'institutions académiques, la Science Gallery propose une gamme d'expositions transdisciplinaires, d'événements et de programmes publics qui impliquent la communauté dans la recherche scientifique et créent un espace de découverte à l'endroit où la science et l'art s'entrechoquent.

Programmation facile (et mise à l'échelle) avec Doodle

À Science Gallery, la collaboration est essentielle : elle est facilitée lors de leurs événements, et elle est également essentielle pour faire décoller ces événements. Science Gallery coordonne des réunions avec 130 employés internes ainsi qu'avec des parties prenantes externes et des partenaires potentiels. Doodle leur permet de planifier des réunions à grande échelle et entre institutions avec un minimum d'agitation. Katrina estime que Doodle leur a parfois épargné des semaines d'allers-retours pour trouver une heure de réunion. Katrina ajoute : "...il nous permet même d'organiser des réunions qui, autrement, n'auraient pas eu lieu".

"Nous avons souvent affaire à des membres potentiels, dont nous n'avons pas accès à l'agenda... Doodle est une interface utile pour cela".

Programmation multiplateforme avec Doodle

Alors que la Galerie des sciences utilise un outil de calendrier, de nombreux partenaires externes ont opté pour un autre. Heureusement, Doodle est compatible avec plusieurs plateformes. Katrina a trouvé cela particulièrement utile lorsqu'elle a approché des partenaires potentiels. Même si Science Gallery ne peut pas accéder à leur agenda, elle peut toujours organiser des réunions sans perdre de temps à faire des allers-retours par e-mail.

Doodle 1:1 est la solution idéale pour se rencontrer en tête-à-tête.

Avec des partenaires situés entre Dublin et Detroit, Katrina doit souvent planifier des réunions sur plusieurs fuseaux horaires. Trouver un moment pour un rapide tête-à-tête avec les partenaires de Science Gallery à Melbourne posait un problème particulier : les seuls moments possibles étaient en dehors des heures de bureau à Melbourne. Mais avec Doodle 1:1, les partenaires de Melbourne peuvent proposer une heure qui leur convient en dehors des heures de bureau. Autres avantages de Doodle 1:1 ? Katrina aime l'URL claire et nette, avec le domaine de la Science Gallery, et le fait qu'elle soit facilement partageable.

Cas d'utilisation : Réunions d'équipe, parties prenantes externes, planification globale, événements, entretiens individuels.