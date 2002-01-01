Wir sprachen mit Katrina Enros, die für Global Engagement and Insights verantwortlich ist, darüber, wie die Science Gallery Doodle nutzt, um ihre Meetings zu rationalisieren, ihre Zusammenarbeit zu optimieren und ihre einzigartige Mission zu erfüllen.

Hunderte von Meetings mit Stakeholdern auf der ganzen Welt

Wochenlange Zeitersparnis.

Die Science Gallery lädt die Öffentlichkeit ein, sich auf überraschende und partizipative Weise mit der wissenschaftlichen Forschung zu verbinden. In Zusammenarbeit mit einem Netzwerk von akademischen Einrichtungen bietet die Science Gallery eine Reihe von transdisziplinären Ausstellungen, Veranstaltungen und öffentlichen Programmen an, die die Öffentlichkeit mit wissenschaftlicher Forschung in Berührung bringen und Raum für Entdeckungen an dem Ort schaffen, an dem Wissenschaft und Kunst aufeinandertreffen.

Einfaches Planen (und Skalieren) mit Doodle

In der Science Gallery wird Zusammenarbeit großgeschrieben: Sie wird bei den Veranstaltungen gefördert und ist auch für die Vorbereitung der Veranstaltungen unerlässlich. Science Gallery koordiniert Treffen mit 130 internen Mitarbeitern sowie externen Interessengruppen und potenziellen Partnern. Doodle stellt sicher, dass sie Treffen in großem Umfang und institutionsübergreifend mit einem Minimum an Aufwand planen können. Katrina schätzt, dass es ihnen manchmal wochenlanges Hin und Her erspart hat, um einen Termin für ein Treffen festzulegen. Katrina sagt: "... es ermöglicht uns sogar Treffen, die sonst vielleicht nicht stattfinden würden.

"Wir haben viel mit potenziellen Mitgliedern zu tun, bei denen wir keinen Zugang zu ihren Terminkalendern haben... Doodle ist dafür eine nützliche Schnittstelle."

Plattformübergreifende Terminplanung mit Doodle

Während die Science Gallery ein Kalendertool verwendet, haben sich viele ihrer externen Partner für ein anderes entschieden. Zum Glück ist Doodle plattformübergreifend kompatibel. Katrina hat dies als besonders nützlich empfunden, wenn sie sich an potenzielle Partner wendet. Selbst wenn die Science Gallery keinen Zugriff auf deren Terminkalender hat, können sie Treffen vereinbaren, ohne dass ein zeitraubendes Hin und Her per E-Mail nötig ist.

Doodle 1:1 ist die perfekte Lösung für ein persönliches Treffen

Mit Partnern von Dublin bis Detroit muss Katrina oft Treffen in verschiedenen Zeitzonen planen. Ein besonderes Problem war es, einen Termin für ein schnelles Einzelgespräch mit den Partnern der Science Gallery in Melbourne zu finden: Die einzigen Zeiten, die passten, lagen außerhalb der Bürozeiten in Melbourne. Aber mit Doodle 1:1 können die Partner in Melbourne eine Zeit außerhalb der Bürozeiten vorschlagen, die für sie passt. Weitere Vorteile von Doodle 1:1? Katrina mag die saubere, klare URL mit der Science Gallery Domain und die Tatsache, dass sie so leicht zu teilen ist.

Anwendungsfälle: Teambesprechungen, externe Stakeholder, globale Terminplanung, Veranstaltungen, Einzelgespräche