Simon Tarr, Professor für Medienkunst und Leiter der Undergraduate Studies, erzählte, wie er Doodle nutzt, um seinen vollen Terminkalender zu verwalten und wie Doodle ihm hilft, sich Zeit für seine eigene akademische Arbeit zu nehmen.

Komplexe akademische Zeitpläne mit Doodle durchbrechen

Wie die meisten Akademiker/innen muss auch Professor Tarr mit einer Reihe von Aufgaben und Verantwortlichkeiten jonglieren. Zusätzlich zu seinen Lehr- und Sprechstundenzeiten muss er Verwaltungsaufgaben erledigen, außerschulische Initiativen wie seinen von Studierenden betriebenen "Makerspace" managen und Zeit für seine eigene Forschung finden.

Auch die Kalender seiner Kolleginnen und Kollegen sind fein austariert. Vor Doodle war es eine Herausforderung, Zeit für Treffen zu finden.

"Akademikerinnen und Akademiker sind das Paradebeispiel für Menschen, für die Doodle perfekt geeignet ist, denn wenn alle dieselben Arbeitszeiten haben, muss man nur Excel oder Exchange-Kalender miteinander verbinden.

Grenzen setzen, um Lehr- und Forschungsaufgaben unter einen Hut zu bringen

Berufstätige Akademiker/innen müssen den Spagat schaffen, einerseits für ihre Studierenden da zu sein und andererseits durch Lektüre und Forschung in ihrem Fachgebiet auf dem Laufenden zu bleiben. Für Professor Tarr ist es wichtig, sich Zeit für seine eigene Forschung zu nehmen. Zum Glück bietet Doodle eine Reihe von Tools, von Gruppenumfragen und 1:1-Terminen bis hin zur Buchungsseite, mit denen du die Kontrolle über deine Zeit zurückgewinnen kannst, indem du deine Verfügbarkeit für Treffen einschränkst.

Erleichtere dir die Terminplanung mit Schülern

Sprechstunden sind im Prinzip eine tolle Sache. Aber wenn du ein praktischer Akademiker bist, reichen ein paar Stunden pro Woche nicht immer aus, um deinen Studierenden die Unterstützung zu bieten, die sie brauchen. Ganz gleich, ob du Workshops, Feedbackgespräche oder Gruppenkritiken planst, die Terminplanung mit deinen Studierenden kann kompliziert sein. Mit Doodle 1:1 und Booking Page vermeidest du Verwirrung und langwieriges Hin- und Herschreiben von E-Mails.

Anwendungsfälle: Termine, Einzelgespräche, Teambesprechungen, Veranstaltungen, Workshops, externe Stakeholder