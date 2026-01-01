हमने कैटरीना एनरॉस से बात की, जो ग्लोबल एंगेजमेंट और इनसाइट्स की जिम्मेदार हैं, कि साइंस गैलरी Doodle का उपयोग करके अपनी बैठकों को सुव्यवस्थित कैसे करती है, अपने सहयोगों को अनुकूलित कैसे करती है, और अपने अनूठे मिशन को कैसे हासिल करती है।

दुनिया भर के हितधारकों के साथ सैकड़ों बैठकें

कई हफ्तों का समय बचा।

साइंस गैलरी जनता को आश्चर्यजनक और सहभागी तरीकों से वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ने के लिए आमंत्रित करती है। शैक्षणिक संस्थानों के एक नेटवर्क के साथ साझेदारी करके, साइंस गैलरी विभिन्न अनुशासनात्मक प्रदर्शनियाँ, कार्यक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करती है जो समुदाय को वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ते हैं और उस स्थान में खोज के लिए अवसर प्रदान करते हैं जहाँ विज्ञान और कला का संगम होता है।

Doodle के साथ आसान शेड्यूलिंग (और स्केलिंग)

साइंस गैलरी में, सहयोग सर्वोपरि है: यह उनके कार्यक्रमों में सुगम होता है, और इन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए भी यह आवश्यक है। साइंस गैलरी 130 आंतरिक कर्मचारियों के साथ-साथ बाहरी हितधारकों और भावी भागीदारों के साथ बैठकों का समन्वय करती है। Doodle यह सुनिश्चित करता है कि वे न्यूनतम झंझट के साथ बड़े पैमाने पर और विभिन्न संस्थानों में बैठकें निर्धारित कर सकें। कैटरीना का अनुमान है कि कभी-कभी यह उन्हें बैठक का समय तय करने के लिए होने वाले हफ्तों के चक्कर से बचा लेता है। कैटरीना कहती हैं, '...यह हमें ऐसी बैठकें आयोजित करने में भी सक्षम बनाता है जो अन्यथा संभव नहीं हो पातीं।'

हम संभावित सदस्यों के साथ बहुत काम कर रहे हैं, जहाँ हमें उनकी डायरियों तक पहुँच नहीं है... Doodle इसके लिए एक उपयोगी इंटरफ़ेस का काम करता है।

Doodle के साथ क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म शेड्यूलिंग

जबकि साइंस गैलरी एक कैलेंडर टूल का उपयोग करती है, उनके कई बाहरी साझेदारों ने एक अलग टूल को चुना है। सौभाग्य से, Doodle क्रॉस-प्लेटफ़ॉर्म संगत है। काटरीना को संभावित साझेदारों से संपर्क करते समय यह विशेष रूप से उपयोगी लगा। भले ही साइंस गैलरी उनके शेड्यूल तक नहीं पहुँच सकती, फिर भी वे ईमेल पर समय लेने वाले आदान-प्रदान के बिना बैठकें निर्धारित कर सकती हैं।

Doodle 1:1 आमने-सामने मिलने का एक उत्तम समाधान है।

डबलिन से डेट्रॉइट तक जगह-जगह साझेदारों के साथ, कतरिना को अक्सर कई समय क्षेत्रों में बैठकें निर्धारित करनी पड़ती हैं। साइंस गैलरी के मेलबर्न साझेदारों के साथ एक त्वरित एक-एक बैठक के लिए समय खोजना एक विशेष समस्या थी: केवल वही समय उपलब्ध थे जो मेलबर्न के कार्यालय समय के बाहर थे। लेकिन Doodle 1:1 के साथ, मेलबर्न के साझेदार कार्यालय समय के बाद का कोई समय सुझा सकते हैं जो उनके लिए उपयुक्त हो। Doodle 1:1 के अन्य लाभ? कतरिना को साइंस गैलरी डोमेन वाला साफ-सुथरा, स्पष्ट URL पसंद है, और यह कि इसे आसानी से साझा किया जा सकता है।

उपयोग के मामले: टीम बैठकें, बाहरी हितधारक, वैश्विक अनुसूचीकरण, कार्यक्रम, एक-एक बैठकें