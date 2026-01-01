एक शैक्षिक सलाहकार के रूप में, डग फायरसाइड संयुक्त राज्य अमेरिका भर में यात्रा करते हैं, स्कूलों को उनके शिक्षक मूल्यांकन प्रणालियों को लागू करने और सुधारने में मदद करते हैं। प्रभावी परामर्श यह सहयोग पर निर्भर करता है और इसलिए डग का कैलेंडर बैठकों से भरा रहता है। हमने डग से बात की कि उन्होंने Doodle का उपयोग करके शेड्यूलिंग को एक परिष्कृत कला में कैसे बदल दिया है।

जब बैठकें आसान हो जाती हैं, तो भागीदारी में स्पष्ट रूप से सुधार होता है।

डग की परामर्श सेवाएँ सहमति-आधारित तरीके से प्रदान की जाती हैं। शिक्षक मूल्यांकन प्रक्रियाओं का अनुकूलन महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन मनाना अत्यधिक प्रतिबद्ध शिक्षक अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालना एक चुनौती हो सकती है।

डग अपनी परामर्श बैठकों के लिए संभावित समय विकल्पों वाले कुछ Doodle पोल बनाएगा और उन्हें समय से पहले हमारे पास भेज देगा, ताकि शिक्षक अपने लिए उपयुक्त समय चुन सकें। Doodle का उपयोग करके, डग ने देखा है कि उसके परामर्श सत्रों का लाभ उठाने वाले शिक्षकों की संख्या में नाटकीय वृद्धि हुई है। मिशन पूरा हुआ।

हर तरह के कैलेंडर में बैठकें शेड्यूल करें

डग एक ऐसी समस्या का सामना करता है जो परामर्श क्षमता में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए परिचित होगी: जब आप सभी एक ही कैलेंडर सिस्टम का उपयोग नहीं कर रहे हों तो बैठकों का प्रबंधन करना। सौभाग्य से, Doodle हर कैलेंडर के साथ काम करता है। और Doodle से तय की गई मीटिंग्स सभी प्रतिभागियों के कैलेंडर से स्वचालित रूप से सिंक हो जाती हैं, चाहे वे आउटलुक, जी-सूट, या कोई अन्य सिस्टम का उपयोग कर रहे हों। Doodle से मीटिंग में आमंत्रित किए गए बाकी सभी लोगों को एक कैलेंडर निमंत्रण मिलेगा। क्लाइंट्स और कैलेंडर्स के बीच तालमेल बिठाना इतना आसान कभी नहीं रहा।

एक नज़र में पिछली और आने वाली बैठकों तक पहुँचें।

Doodle जवाबदेही को आसान बनाता है। डग ने मीटिंग एडमिन पर समय बचाने और अपनी बाहरी मीटिंग्स से भरी कैलेंडर को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने के लिए Doodle खरीदा। लेकिन वह हमें बताता है कि वह इस बात से सुखद रूप से आश्चर्यचकित है कि यह अतीत की मीटिंग्स के रिकॉर्ड के रूप में कितना अच्छी तरह काम करता है। अपने परामर्श सत्रों को रिकॉर्ड और ट्रैक करने की क्षमता ने उनके काम के एक महत्वपूर्ण हिस्से—स्कूल की समग्र प्रगति पर नज़र रखना—को कहीं अधिक कुशल बना दिया है।

"...भले ही मैं अकेला होता, और मैंने अभी-अभी अपना काम शुरू किया होता, तब भी मैं शायद यह सेवा खरीदता।"

उपयोग के मामले: आंतरिक और बाहरी हितधारक, एक-एक बैठकें, समूह बैठकें, समय अंतर, अपॉइंटमेंट बुकिंग