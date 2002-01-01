Som uddannelseskonsulent rejser Doug Fireside rundt i hele USA og hjælper skoler med at implementere og forbedre deres lærerevalueringssystemer. Effektiv rådgivning afhænger af samarbejde, og derfor er Dougs kalender fyldt med møder. Vi har talt med Doug om, hvordan han har brugt Doodle til at få planlægningen til at gå op i en højere enhed.

Når det er nemt at holde møder, bliver deltagelsen synligt bedre

Dougs konsultationer foregår på opt-in-basis. Optimering af lærerevalueringsprocesser er vigtigt arbejde. Men det kan være en udfordring at overtale overengagerede lærere til at tage tid ud af deres travle skemaer.

Doug laver et par Doodle-afstemninger med mulige tidspunkter for sine konsultationer og sender dem ud i forvejen, så lærerne kan vælge de tidspunkter, der passer dem. Ved at bruge Doodle har Doug bemærket en dramatisk stigning i antallet af lærere, der benytter sig af hans konsultationssessioner. Missionen er fuldført

Planlæg møder på tværs af alle slags kalendere

Doug står over for et problem, som vil være velkendt for alle, der arbejder som konsulenter: at styre møder, når ikke alle er på det samme kalendersystem. Heldigvis fungerer Doodle med alle kalendere. Og møder, der arrangeres med Doodle, synkroniseres automatisk med alle deltagernes kalendere, uanset om de bruger Outlook, G-Suite eller et andet system. Alle andre, du inviterer til et møde med Doodle, får en kalenderinvitation. Det har aldrig været nemmere at jonglere med klienter og kalendere.

Få adgang til tidligere og fremtidige møder på et øjeblik.

Doodle gør det nemt at stå til ansvar. Doug købte Doodle for at spare tid på mødeadministration og styre sin kalender fuld af eksterne møder mere effektivt. Men han fortæller os, at han er blevet positivt overrasket over, hvor godt det fungerer som en registrering af tidligere møder. Muligheden for at registrere og spore sine konsulentmøder har gjort en vigtig del af hans job - at spore skolens overordnede fremskridt - langt mere effektivt.

"... selv hvis jeg var på egen hånd, hvis jeg bare havde hængt et skilt ud, ville jeg nok stadig købe denne service."

Anvendelsessituationer: Interne og eksterne interessenter, en-til-en-møder, gruppemøder, tidsforskelle, booking af aftaler