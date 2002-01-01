En tant que consultant en éducation, Doug Fireside parcourt les États-Unis pour aider les écoles à mettre en œuvre et à améliorer leurs systèmes d'évaluation des enseignants. L'efficacité du conseil dépend de la collaboration et, à ce titre, l'agenda de Doug est rempli de réunions. Nous avons expliqué à Doug comment il a utilisé Doodle pour faire de la planification un art.

Lorsque les réunions sont facilitées, la participation s'améliore visiblement.

Les consultations de Doug se font sur la base du volontariat. L'optimisation des processus d'évaluation des enseignants est un travail important. Mais persuader des enseignants surchargés de prendre du temps sur leur agenda chargé peut représenter un défi.

Doug crée quelques sondages Doodle avec des options de temps possibles pour ses consultations et les envoie à l'avance pour permettre aux enseignants de choisir les heures qui leur conviennent. En utilisant Doodle, Doug a remarqué une augmentation considérable du nombre d'enseignants qui profitent de ses séances de consultation. Mission accomplie

Planifier des réunions sur tous les types de calendriers

Doug est confronté à un problème que connaissent bien tous ceux qui travaillent dans le domaine de la consultance : la gestion des réunions lorsque vous n'utilisez pas tous le même système de calendrier. Heureusement, Doodle fonctionne avec tous les calendriers. Les réunions organisées avec Doodle sont automatiquement synchronisées avec les calendriers de tous les participants, qu'ils utilisent Outlook, G-Suite ou un autre système. Toutes les personnes que vous invitez à une réunion avec Doodle reçoivent une invitation dans leur calendrier. Jongler entre les clients et les calendriers n'a jamais été aussi simple.

Accédez aux réunions passées et futures en un coup d'œil.

Doodle facilite la responsabilisation. Doug a acheté Doodle pour gagner du temps dans l'administration des réunions et gérer plus efficacement son calendrier rempli de réunions externes. Mais il nous dit qu'il a été agréablement surpris par la façon dont Doodle fonctionne en tant qu'enregistrement des réunions passées. La possibilité d'enregistrer et de suivre ses séances de conseil a rendu beaucoup plus efficace une partie importante de son travail, à savoir le suivi des progrès globaux de l'école.

"...même si j'étais seul, si j'avais juste accroché une banderole, j'achèterais probablement encore ce service".

Cas d'utilisation : Intervenants internes et externes, réunions individuelles, réunions de groupe, décalages horaires, prise de rendez-vous.