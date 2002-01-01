Als Bildungsberater reist Doug Fireside durch die Vereinigten Staaten und hilft Schulen bei der Einführung und Verbesserung ihrer Lehrerbewertungssysteme. Effektive Beratung hängt von der Zusammenarbeit ab, und so ist Dougs Kalender voll mit Meetings. Wir haben mit Doug darüber gesprochen, wie er Doodle nutzt, um die Terminplanung zu einer hohen Kunst zu machen.

Wenn Besprechungen leicht gemacht werden, verbessert sich die Beteiligung deutlich

Dougs Beratungen werden auf Opt-in-Basis durchgeführt. Die Optimierung von Lehrerbewertungsprozessen ist eine wichtige Aufgabe. Aber es kann eine Herausforderung sein, überengagierte Lehrer/innen davon zu überzeugen, sich Zeit für ihre Arbeit zu nehmen.

Doug erstellt einige Doodle-Umfragen mit möglichen Zeitoptionen für seine Beratungen und verschickt sie im Voraus, damit die Lehrkräfte die Zeiten wählen können, die für sie passen. Durch den Einsatz von Doodle hat Doug festgestellt, dass die Zahl der Lehrkräfte, die seine Beratungsgespräche in Anspruch nehmen, drastisch gestiegen ist. Auftrag erfüllt

Besprechungen über alle Arten von Kalendern hinweg planen

Doug steht vor einem Problem, das jeder kennt, der in der Beratung tätig ist: die Verwaltung von Sitzungen, wenn nicht alle dasselbe Kalendersystem benutzen. Zum Glück funktioniert Doodle mit jedem Kalender. Und Meetings, die mit Doodle vereinbart werden, werden automatisch mit den Kalendern aller Teilnehmer/innen synchronisiert, egal ob sie Outlook, G-Suite oder ein anderes System verwenden. Alle anderen, die du mit Doodle zu einem Meeting einlädst, erhalten eine Kalendereinladung. Das Jonglieren mit Kunden und Kalendern war noch nie so einfach.

Du siehst vergangene und zukünftige Meetings auf einen Blick.

Doodle macht Verantwortlichkeit einfach. Doug hat Doodle gekauft, um Zeit bei der Verwaltung von Meetings zu sparen und seinen Kalender voller externer Meetings effizienter zu verwalten. Aber er sagt uns, dass er angenehm überrascht war, wie gut es als Aufzeichnung vergangener Meetings funktioniert. Die Möglichkeit, seine Beratungssitzungen aufzuzeichnen und nachzuverfolgen, hat einen wichtigen Teil seiner Arbeit - die Verfolgung des Gesamtfortschritts der Schule - viel effizienter gemacht.

"... selbst wenn ich selbstständig wäre und nur ein Schild aufgehängt hätte, würde ich diesen Dienst wahrscheinlich immer noch kaufen.

Anwendungsfälle: Interne und externe Stakeholder, Einzelgespräche, Gruppengespräche, Zeitverschiebungen, Terminbuchung