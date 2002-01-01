Come consulente educativo, Doug Fireside viaggia in tutti gli Stati Uniti per aiutare le scuole a implementare e migliorare i sistemi di valutazione degli insegnanti. Una consulenza efficace dipende dalla collaborazione e per questo il calendario di Doug è pieno di riunioni. Abbiamo parlato con Doug di come ha utilizzato Doodle per rendere la programmazione un'arte.

Quando le riunioni sono facilitate, la partecipazione migliora visibilmente

Le consulenze di Doug vengono effettuate su base opt-in. Ottimizzare i processi di valutazione degli insegnanti è un lavoro importante. Ma convincere gli insegnanti più impegnati a dedicare del tempo ai loro impegni può rappresentare una sfida.

Doug crea alcuni sondaggi Doodle con possibili opzioni di orario per le sue consulenze e li invia in anticipo per permettere agli insegnanti di scegliere l'orario che fa per loro. Grazie all'utilizzo di Doodle, Doug ha notato un notevole aumento del numero di insegnanti che hanno usufruito delle sue sessioni di consulenza. Missione compiuta

Pianificare le riunioni su ogni tipo di calendario

Doug si trova di fronte a un problema familiare a chiunque lavori nel campo della consulenza: gestire le riunioni quando non si utilizza lo stesso sistema di calendario. Fortunatamente, Doodle funziona con tutti i calendari. Le riunioni organizzate con Doodle si sincronizzano automaticamente con i calendari di tutti i partecipanti, sia che utilizzino Outlook, G-Suite o un altro sistema. Tutti coloro che inviti a una riunione con Doodle riceveranno un invito sul calendario. Destreggiarsi tra clienti e calendari non è mai stato così semplice.

Accedi alle riunioni passate e future con un solo sguardo.

Doodle semplifica la responsabilità. Doug ha acquistato Doodle per risparmiare tempo nell'amministrazione delle riunioni e gestire in modo più efficiente il suo calendario pieno di riunioni esterne. Ma ci dice che è rimasto piacevolmente sorpreso dall'efficacia di Doodle come archivio delle riunioni passate. La possibilità di registrare e tenere traccia delle sue sessioni di consulenza ha reso molto più efficiente una parte importante del suo lavoro: il monitoraggio dei progressi generali della scuola.

"... anche se fossi in proprio, se avessi solo appeso una tenda, probabilmente acquisterei ancora questo servizio".

Casi d'uso: Interlocutori interni ed esterni, riunioni individuali, riunioni di gruppo, differenze di orario, prenotazione di appuntamenti