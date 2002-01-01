Como consultor educativo, Doug Fireside viaja por todo Estados Unidos, ayudando a los centros a implantar y mejorar sus sistemas de evaluación del profesorado. Una consultoría eficaz depende de la colaboración y, como tal, el calendario de Doug está repleto de reuniones. Hablamos con Doug sobre cómo ha utilizado Doodle para hacer de la programación un arte.

Cuando se facilitan las reuniones, la participación mejora visiblemente

Las consultas de Doug se realizan sobre una base de participación. Optimizar los procesos de evaluación del profesorado es un trabajo importante. Pero persuadir a los profesores demasiado comprometidos para que saquen tiempo de sus apretadas agendas puede suponer un reto.

Doug crea unas cuantas encuestas Doodle con posibles opciones horarias para sus consultas y las envía con antelación para que los profesores elijan las horas que les convengan. Gracias a Doodle, Doug ha notado un aumento espectacular del número de profesores que aprovechan sus sesiones de consulta. Misión cumplida

Programar reuniones en todo tipo de calendarios

Doug se enfrenta a un problema que resultará familiar a cualquiera que trabaje como asesor: gestionar las reuniones cuando no todos tenéis el mismo sistema de calendario. Por suerte, Doodle funciona con todos los calendarios. Y las reuniones que se organizan con Doodle se sincronizan automáticamente con los calendarios de todos los participantes, independientemente de que utilicen Outlook, G-Suite u otro sistema. Todas las personas a las que invites a una reunión con Doodle recibirán una invitación del calendario. Hacer malabarismos con clientes y calendarios nunca ha sido tan sencillo.

Accede a reuniones pasadas y futuras de un vistazo.

Doodle facilita la rendición de cuentas. Doug compró Doodle para ahorrar tiempo en la administración de reuniones y gestionar más eficazmente su calendario lleno de reuniones externas. Pero nos cuenta que le ha sorprendido gratamente lo bien que funciona como registro de reuniones pasadas. La posibilidad de registrar y seguir sus sesiones de consultoría ha hecho mucho más eficaz una parte importante de su trabajo: el seguimiento del progreso general de la escuela.

"...aunque estuviera por mi cuenta, si sólo hubiera colgado una tablilla, probablemente seguiría comprando este servicio".

Casos de uso: Interesados internos y externos, reuniones individuales, reuniones de grupo, diferencias horarias, reserva de citas